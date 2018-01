Architekti, kteří navrhují domy na míru majitelům i pozemkům

Na otázky odpovídá Ing. arch. Martin Vomastek ze studia Labor 13:

Rodinný dům Pstruží

Další zajímavé návštěvy najdete v časopisu Domov.

Komu je určený dům tento rodinný dům?

Rodinný dům ve Pstruží jsme navrhli pro mladou rodinu se třemi dětmi. Klienti na nás dostali doporučení od stavební firmy, se kterou spolupracujeme. Navíc naši práci znali, nedaleko Pstruží stojí hotel v Čeladné, který jsme dokončili v roce 2011.

V ateliéru domu přezdíváme Mercedes, díky jeho neobvyklému půdorysu, který vybíhá do tří paprsků a rozčleňuje pozemek do stejného počtu účelově odlišných zahrad: technické zahrady s garáží a skladem dřeva, intimní zahrady propojené s kuchyní a hlavní otevřené zahrady s výhledem do krajiny…“

Při pohledu na půdorys domu člověka upoutá jeho tvar. Jak vznikl?

Tvar domu jsme uzpůsobili specifické­mu sklonu a položení pozemku. Hlavní hmota je zalomená podle vrstev­ni­ce tak, abychom co nejvíce omezili zemní práce.

K domu je přičleněn ne­zateplený zahradní domek, kam ro­di­na ukládá kola, lyže, zahradní náčiní a další věci, které není nutné sklado­vat přímo v domě. Budova sa­motná se člení na tři části, vstupní část s tech­nickým zázemím a dvě obytná křídla, z nichž jedno patří rodičům a druhé dětem.

Obě obytné části jsou rozděleny patrem…

To ano, jedna přechází v druhou skrze hlavní prostor umístěný ve středu domu. Ten je otevřený do krovu a spojuje v sobě obývací pokoj s kuchyňským koutem. Jídelní stůl jsme umístili do samého středu domu: myslíme si, že je symbolickým středem rodinného života, kde se scházejí rodiče s dětmi a hosté. (Více o tomto domě se dočtete zde.)

Obývacímu pokoji s krbem vévodí velké fixní okno s výhledem na Beskydy. Úplně zde chybí televize. Pro ni jsme vyhradili otevřený tele­vi­zní koutek na galerii nad kuchyní, od­kud se vchází do pracovny. Pod ní je umístěna ložnice rodičů a na opač­ném konci mezonetový dětský pokoj.

Obývacímu pokoji s krbem vévodí velké fixní okno s výhledem na Beskydy.

V převýšeném prostoru využíváte horního osvětlení. Děláte to záměrně?

Se světlem pracujeme rádi. Zvláště v obytných prostorech se vždycky snažíme, aby byly osvětleny z různých stran. Interiéru to dodává atmosféru a obyvatelům domu zase příjemný po­cit.

Tento princip se snažíme aplikovat u všech domů. Najdete jej například i u rodinného domu v Chomutově, kde jsme nad zapuštěným obývacím po­kojem vytvořili světlík.

Vizitka domu Dispozice: 6 + kk Užitná plocha: 140 m2 Stavební konstrukce: dřevostavba Stěny: dřevěné s modřínovým obkladem Střecha: plechová krytina Podlahy: v centrálním prostoru a v koupelnách z vinylu, v ložnicích dřevěné lepené podlahy Stropy: v hlavním prostoru ze dřeva s bílou lazurou, jinde bílý sádrokartonový podhled Vytápění: podlahové Realizace: 2011

Rodinný dům Chomutov

Po zvážení všech okolností a jejich benefitů jsme navrhli dům, který z nich přímo vychází, přijímá je a dále rozvíjí. Představuje jej geometricky jednoduchá jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu, kterou jsme umístili na severní hranu parcely. Účel je jasný: maximálně uvolnit nezastavěnou část pozemku pro velkou zahradu a podpořit nabízející se možnost výhledu.

Dům představuje geometricky jednoduchá jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu.

Návrh odráží i požadavek investora, jenž si přál prostornou garáž, kterou jsme tedy zapustili do terénu pod obytnou část domu.

Celkové působení hmoty domu výrazně umocňuje velkoryse pojaté betonové schodiště, jež vede přes celou zahradu kolmo pod hranu stavby, odkud pokračuje ve své odlehčené variaci na pobytovou terasu, ze které se vchází do domu.

Více se dočtete o tomto domě zde.

Vizitka domu Dispozice: 4 + kk Užitná plocha: 450 m2 Stavební konstrukce: zděná Stěny: betonový suterén, zděné stěny patra Střecha: betonová deska + fólie Podlahy: dřevěné lepené, v koupelnách dlažba, v suterénu betonová stěrka Stropy: omítané / sádrokartonové Vytápění: podlahové Realizace: 2015

Chata působí jako jeden celek. Toho se dosáhlo pomocí dvou do sebe zaklesnutých pultových střech.

Rodinný dům Řevnice

Rekreační objekt v Řevnicích vznikl na základě touhy investora nahradit původní dosluhující chatu za komfortnější objekt, kam by mohl nezávisle na sobě jezdit investor s rodinou a zároveň jejich babička. Tvar pozemku, jeho sklon a plánovaný způsob využití chaty zásadně ovlivnily celkový koncept domu.

Chata je navržena jako dřevostavba půdorysného tvaru „L“. Dispozičně jsme objekt rozdělili na dvě části: nižší, přízemní část je umístěna podél severní hranice pozemku. V této části najdete obytný prostor pro babičku s veškerým příslušenstvím, je koncipován jako bezbariérový.

Chata je navržena jako dřevostavba půdorysného tvaru „L“.

Vyšší část domu jsme navrhli pro čtyřčlennou rodinu. Tato část kopíruje terénní nerovnost pozemku, což v interiéru umožňuje výškové členění prostoru na přízemí, mezipatro a podkroví.

Přestože je chata navržena jako dva samostatně fungující objekty včetně veškerého příslušenství, dohromady působí jako jeden celek. Toho se dosáhlo pomocí dvou do sebe zaklesnutých pultových střech.

Vizitka domu Dispozice: 1 + kk a 3 + kk Užitná plocha: 105 m2 Stavební konstrukce: dřevostavba z panelů Stěny: dřevěné panely s modřínovým obkladem Střecha: plechová krytina Podlahy: ve všech obytných prostorách opatřeny dřevěnou masivní nášlapnou vrstvou z kouřového dubu Vytápění: krb, objekt se nevytápí celoročně Realizace: 2015

Labor 13 Architektonické studio Labor 13 založila v Praze v roce 2007 trojice architektů – Martin Vomastek, Albert Pražák a Jiří Bardoděj. Kancelář poskytuje kompletní architektonický a stavebně technický servis a při návrzích projektů úzce spolupracuje s klienty s cílem nalezení inovativního a nákladově efektivního řešení.

Další zajímavé návštěvy a rozhovory najdete v časopise Domov.