Těšili se na chalupářskou idylu. Čekal je jen stres a boj o peníze

„Bydlíme s partnerkou v bytě v Příbrami. A už jsme si nějakou dobu říkali, že bychom si chtěli pořídit menší nemovitost na jihu Čech. Abychom tam mohli jezdit na víkendy, v létě na dovolenou. Prostě odjet z městského prostředí do přírody a užívat si,“ popisuje začátky Adam.

Během výletů do jižních Čech se neustále koukali z okénka auta a říkali si, která chalupa se jim líbí, kterou by si nejraději koupili. Jednou o víkendu si mladý pár naplánoval cestu na hrad Kašperk a nedaleko Kašperských hor uviděl malý domek označený cedulí Na prodej. Andrea si zapsala kontakt na makléře a hned v pondělí se s ním spojila a domluvila prohlídku.

„Domek byl rozkošný, a to jak zvenku, tak uvnitř. Navíc se za ním skrývala překvapivě velká zahrada. Byli jsme nadšeni. Vypadalo to, že stačí nechat udělat kuchyňskou linku a člověk může začít o víkendech lenošit v přírodě,“ říká Adam.

Andrea s Adamem řekli makléři, že se jim domek libí, ale že si vše nechají projít hlavou, aby neudělali ukvapené rozhodnutí. Ten jejich postoj chápal, ale zároveň jim sdělil, že nejsou jediní zájemci.

„Prý se o domek zajímala nějaká rodina ze Sušice. A pak říkal, že v týdnu má další tři prohlídky. Tak abychom se moc dlouho nerozmýšleli, že si je jistý, že do čtrnácti dnů to bude pryč,“ vysvětluje Adam. „Těžko říct, jestli si vymýšlel, nebo to byla pravda. Ale takový drobný nátlak jsem v tom cítil. V každém případě jsme se cestou domů rozhodli, že dům chceme a hotovo.“

Druhý den Adam makléři volal, že dům berou. Makléř mu sdělil, že v tom případě je nutné co nejrychleji podepsat rezervační smlouvu, jinak neručí za to, že nemovitost nekoupí někdo jiný.

„Věděl jsem, že rezervační smlouvy bývají dost často plné záludností. Pročítal jsem si na webu nespočet zkušeností lidí, kteří naletěli. Ale v tu chvíli, jsem si říkal, že to přece nebude náš případ,“ přiznává Adam.

Týden po podepsaní rezervační smlouvy se Adam a Andrea domluvili s makléřem, že by potřebovali v domku změřit prostor na novou kuchyňskou linku.

„Tehdy několik dní v kuse pršelo. A když jsme tam dorazili, byla pořádná průtrž mračen. Vběhli jsme všichni tři s bundami nad hlavou do domku a nestačili se divit. V celém přízemí mokré stropy, v podkroví fleky na stěnách, a když jsme vlezli do sklepa, v několika místech stála voda. Překvapeně jsme na to koukali a makléři, přestože to byl jinak docela upovídaný člověk, v tu chvíli došla slova,“ vzpomíná Adam na nepříjemnou situaci.

Tímto se všechno radikálně změnilo. Andrea s Adamem si proto pozvali inspektory nemovitostí a požadovali odborné stavebně-technické prověření celé budovy.

„Klienti se na nás obrátili ve chvíli, kdy zjistili, že do rekreačního objektu, na který podepsali rezervační smlouvu, zatéká. Naším úkolem bylo zjistit příčinu a navrhnout technické řešení na odstranění problému včetně kalkulace, kolik by náprava závady stála,“ vysvětluje Tomáš Zima, hlavní inspektor nemovitostí ze společnosti Nemoinspekt.

Výsledky kontroly Adama s Andreou nepotěšily. Zjištění, že hlavní příčinou mokrých stropů a stěn jsou naprosto nefunkčně instalované okapové žlaby a svody, bylo nepříjemné, ale horší bylo, že kvůli dlouhodobému zatékání byla narušena nosná konstrukce domu. Masivní trhliny v této konstrukci ohrožovaly statiku celého domku.

„Když jsme se inspektorů ptali, jak je možné, že jsme si toho zatékání nevšimli při naší první návštěvě, říkali, že se asi majitelé díky odvlhčovačům a nové výmalbě snažili tuto závadu zamaskovat. Dodali ale, že o havarijní statice domu zřejmě majitelé netušili,“ říká Adam.

Seriál Na pranýři V seriálu Na pranýři vás naučíme, jak nenaletět nepoctivým makléřům a jak se při pořizování nového bydlení vyhnout nekalým praktikám. Svůj realitní boj s bytem či rodinným domem nám zašlete na e-mail: bydleni@idnes.cz.

Inspektoři vypracovali technickou zprávu, ve které propočítali náklady na odstranění závad a zajištění statiky domu k bezpečnému užívání. Výsledkem kalkulace byla částka 1,7 milionu korun.

„To jsme nemohli akceptovat. Chtěli jsme koupit domek, který je v pořádku a bez velkých investic ho začít užívat. Investovat takovou částku nad kupní cenu domku bylo pro nás nepřijatelné.“

Mladý pár tedy chtěl odstoupit od rezervační smlouvy. Ale makléř trval na tom, že součástí smlouvy je i odstavec o seznámení se s technickým stavem domu, který jsme podepsali. A proto jim nyní měl propadnout celý rezervační poplatek. Adam se proto obrátil na odborníky, kteří řeší problémy s nákupem nemovitosti.

„Bohužel se velice často setkáváme s tím, že se na nás obracejí lidé až ve chvíli, kdy se při nákupu nemovitosti objeví závažný problém. A tento případ byl ukázkovým,“ přiznává Alena Wenigrová, specialistka na nákup nemovitosti ze společnosti Alisen.

Andrea s Adamem podepsali nevyrovnanou rezervační smlouvu, která pro ně byla velice nevýhodná právě v případě odstoupení od smlouvy. Bohužel chybělo ustanovení, jak bude vypadat odstoupení v případě, že se objeví zatajená technická závada.

Společnost začala jednat s realitní kanceláří, která prodej zprostředkovávala. Nakonec se podařilo vyjednat odstoupení od rezervační smlouvy s padesátiprocentním stornem, místo původních sto procent.