Falešné podnájmy. Jak poznat podvodníka a nenechat se okrást

Neznámý muž si nejprve pronajal byt v Záhřebské ulici v Praze 2, který začal hned dál pronajímat. „Nemovitost tak, jak ji převzal od pronajímatele, nabízel obratem dál kterémukoli zájemci, který reagoval na jeho inzerát,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Za pouhý jeden den stihl byt pronajmout hned osmi zájemcům, se kterými také uzavřel nájemní smlouvu na jeden rok a vybral si od nich zálohu. Podle policie si tak vydělal několik stovek tisíc korun.

„Pán mi ukázal, že má plnou moc od majitele bytu. Nepřišlo mi to nijak podezřelé, protože běžně někdo pronajímá byt za majitele,“ řekla jedna z poškozených Lenka Vacvalová, která na místě složila kauci 20 tisíc a první nájem 13 tisíc. K bytu následně dostala klíč, u kterého později zjistila, že nefunguje.



Podezřelému hrozí za podvod pětileté vězení, policistům však stále uniká. Jednomu z nájemníků se podařilo muže vyfotit a policisté disponují také záznamem z bezpečnostních kamer. O podvodníkovi, který pronajal jeden byt osmi zájemcům, čtěte zde.

Jak tedy postupovat při pronájmu nemovitosti a včas rozpoznat podvod? Poradí dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Kristýna Řezáčová, RE/MAX Anděl

V případě, že je pronájem nabízen přes renomovanou realitní kancelář, pak si zájemce může být jist, že nenaletí žádnému podvodníkovi. Realitní kancelář vždy prověřuje pronajímatele i podnajímatele každé nemovitosti. Pokud je nemovitost pronajímána bez účasti realitního makléře, je tato odpovědnost na nájemníkovi. Je třeba být opatrný, ověřit si alespoň základní informace o nemovitosti a jejím majiteli.

V žádném případě bych nedoporučovala komukoli dávat peníze dříve, než je odladěna a podepsána nájemní či podnájemní smlouva. Tím si nájemník jen zadělává na problém.

Nájem a podnájem Nájem: vztah mezi pronajímatelem neboli vlastníkem bytu a nájemcem, na který se vztahuje ochrana nájemního bydlení dle občanského zákoníku. Podnájem: vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Na podnájemce se nevztahuje ochrana nájmu. Podnájemní smlouvu lze vypovědět bez důvodu. Podnajmout lze celou nemovitost, nebo jen část.

Nájemní či podnájemní smlouva se běžně podepisuje přímo v bytě oproti předání klíčů od bytu, jenž jsou přesně rozepsány v připraveném předávacím protokolu, do nějž se též zaznamenají stavy vody, elektřiny, plynu, případně odečty topení.

Co se týče podpisu smlouvy u notáře či právníka, nespatřuji v tom pro nájemce žádný velký benefit. Pokud by byl pronajímatel skutečně podvodníkem, může stejnou smlouvu podepsat u více notářů či advokátů s více nájemníky. Určitě bych od pronajímatele či oprávněného uživatele chtěla předem vidět jeho občanský průkaz, nabývací titul k bytu nebo nájemní smlouvu v případně podnájmu spolu se souhlasem majitele.

Ověřená plná moc od majitele je zcela jistě ku prospěchu věci. Zájemce by si na ní měl ověřit dle nabývacího titulu nebo aktuálního listu vlastnictví totožnost majitele, pokud vše souhlasí, pak by neměl nastat problém.

Už jsem se v minulosti setkala s tím, že se na webových portálech objevovaly falešné inzeráty, kdy domnělý majitel nemovitosti nabízel nájem za lákavou cenu a požadoval zaslání zálohy ještě předtím, než dojde k dalšímu jednání. Často byl argumentem jeho pobyt v cizině. To je ukázkový příklad pokusu o podvod. První nájem a peněžní jistina by měla být zaplacena až při předání bytu a oproti smlouvě.

Trvá-li pronajímatel na rezervační záloze již při prohlídce bytu s argumentem, že má zájemců více, pak je jen na zvážení zájemce, zda chce toto riziko podstoupit. Pokud už by někdo uvažoval, že na to přistoupí, pak doporučuji tak učinit pouze na základě vyplnění příjmového dokladu a po předložení občanského průkazu.

Dokladem se nájemník vyhne případným problémům do budoucna a do jisté míry tak eliminuje podvod. Pokud by totiž majitel nechtěl příjmový doklad vůbec vyplňovat nebo se vymlouval na to, že peníze nechce danit, je to další ukazatel toho, že zdaleka vše nemusí být v pořádku.

Doporučuji skládat kauci a první nájem přímo v bytě oproti jeho předání včetně všech klíčů, které budou za přítomnosti obou stran odzkoušeny. Vše se zapíše do předávacího protokolu, podepíše se nájemní či podnájemní smlouva s majitelem, jehož totožnost a oprávnění byt pronajímat jsou prověřeny.

Ještě před případným zaplacením rezervace by měl nabízející určitě předložit zájemci k nahlédnutí:

list vlastnictví, z nějž vyplývá, kdo je skutečným majitelem

v případě, že je majitelů více nebo jde o podnájem, pak bych určitě žádala písemný souhlas těchto osob nebo subjektů

evidenční list, to je přesný rozpis plateb na to dané období - zde upozorňuji, že ne všechny položky má pronajímatel právo přenést na nájemce, např. fond oprav, pojištění domu apod. není možné chtít po nájemci.

Hana Grinacová, Advokátní kancelář Grinacová

Riziko, že při pronajímání nemovité věci narazíme na podvodné jednání, nelze zřejmě nikdy zcela eliminovat. Díky několika opatřením je možné jej ale minimalizovat.

Co si zjistit před prohlídkou nemovitosti

V případě, kdy zájemce projeví zájem o pronajímanou nemovitost a byl pozván na prohlídku, měl by být schopen si zodpovědět několik základních otázek. Ta nejdůležitější zní: Je pronajímatel současně i vlastníkem dané nemovité věci?

Tuto informaci může zájemce zjistit na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního prostřednictvím náhledu do katastru nemovitostí. Dále máte možnosti si za poplatek opatřit list vlastnictví k dané nemovité věci na katastrálním úřadě či Czechpointu.

Pokud nabízející není vlastníkem inzerované nemovitosti, musí disponovat souhlasem v písemné podobě, který potvrzuje, že je oprávněn danou nemovitost podnajmout. Takový souhlas nepotřebuje jen v případě, kdy pronajímá pouze část nemovitosti (typicky tedy pokoj) s tím, že ve zbytku nemovitosti bude nadále sám trvale bydlet.

Ověření oprávněnosti s nemovitou věcí nakládat je skutečně klíčové a mělo by k němu ze strany zájemce dojít vždy.

Smlouva a její podpis

Ve chvíli, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy, měl by si zájemce vždy vyhradit dostatečný časový prostor k jejímu prostudování. Občanský zákoník zajišťuje nájemci širokou ochranu jeho práv.

Jsou například zakázána veškerá ujednání ukládající nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu i ujednání ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Pokud si zájemce není jistý, zda smlouva nepřekračuje mantinely stanovené občanským zákoníkem, neměl by nikdy smlouvu ihned podepsat, ale vyhradit si právo občanský zákoník prostudovat, případně zkonzultovat s právníkem. Pokud pronajímatel tlačí zájemce do okamžitého uzavření nájemní smlouvy, mělo by takové jednání ze strany pronajímatele být zájemci podezřelé.

Jistota

Pronajímatel může po nájemci požadovat zaplacení jistoty, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu. Jistotu lze požadovat až do výše trojnásobku měsíčního nájemného (do 28. 2. 2017 platil šestinásobek).

Není neobvyklé, že pronajímatel požaduje uhradit jistotu v hotovosti, v žádném případě by však nájemce neměl poskytovat pronajímateli jakoukoli částku před podpisem smlouvy a vždy by měl od pronajímatele obdržet potvrzení o složení jistoty k jeho rukám.

Jak se domoci vrácení složené částky

V úvodu popsané jednání ze strany údajného pronajímatele naplňuje znaky trestného činu podvodu. Tato osoba k obohacení svému nebo cizímu využila něčího omylu, uvedla někoho v omyl, anebo zamlčela podstatné skutečnosti. Poškozenému zájemci lze proto doporučit podání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení, ve kterém lze zároveň uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

Pokud by obviněnému nebyla v rámci trestního řízení uložena povinnost škodu vzniklou poškozenému zájemci nahradit, může se obrátit na soud se žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.