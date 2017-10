Na zlomené srdce si koupila byt. V říjnu ji nemile překvapil

„Byt jsem si kupovala v době, kdy jsem se po mnohaleté známosti rozešla s přítelem. Nebylo to pro mě vůbec veselé období. Potřebovala jsem tehdy udělat tlustou čáru za vším. A tak jsem to opravdu vzala z gruntu, tedy od bydlení,“ vzpomíná Karolína, co ji přimělo přestěhovat se z rodných Pardubic po pětatřiceti letech.

Mladá žena se rozhodla, že pokud už se má stěhovat, tak do vlastního.

„Bylo jasné, že musím z Pardubic. A logickou volbou bylo začít s pátráním po novém domově v nedalekém Hradci. Mám tady práci a protože jsem zde studovala na univerzitě, tak i hodně přátel. V posledních letech jsem je dost zanedbávala, tak jsem se těšila, že s nimi budu moct trávit víc času,“ vysvětluje.

Nabídka nemovitostí v té době byla ještě slušná, a tak během pár týdnů navštívila několik bytů. Jeden z nich se jí zalíbil natolik, že za několik dní podepsala rezervační smlouvu a vrhla se do zařizování úvěru na bydlení.

„V takových těch administrativních záležitostech jsem úplný mimoň, vůbec se v tom nevyznám a upřímně jsem se tím ani nechtěla zabývat. Takže jsem se moc dlouho nerozmýšlela a všechny ty úkony jsem radši předala lidem, kteří poskytují služby kupujícím. Prostě abych byla v klidu,“ přiznává Karolína.

Příliš drahý flek Koupili byt se střechou jako cedník Jitka s Adamem si pořídili byt v rok staré novostavbě v pražských Vysočanech. Nastěhovali se do bytu v posledním poschodí a užívali si nové bydlení. Klid však skončil ve chvíli, kdy se jim na stropě objevil první mokrý flek.

Nechala si překontrolovat smlouvy a právně prověřit nemovitost. „Na prohlídku bytu jsem si přizvala kolegu z práce, který je technický typ. Ten se mnou byt prošel a našel nějaké drobnosti. S makléřem jsme se pak domluvili, že je do předávání bytu majitel odstraní. A tím to pro mě skončilo. Vůbec mě nenapadlo, že toho budu zanedlouho litovat,“ přiznává Karolína.

V září se nastěhovala do svého nového domova, začala si ho vybavovat a krášlit, zvala přátele na návštěvy a užívala si nové životní období. V říjnu ale se začalo ochlazovat a Karolína chtěla začít topit.

„Nesnáším, když ráno vstávám do práce a doma je zima. Nastavila jsem si proto termostat na sepnutí, abych se mohla probudit do příjemného tepla. První den to šlo, v bytě bylo po ránu fajn. Ale druhý den jsem byla nucena vstávat do chladu. Myslela jsem si, že jsou vybité baterie v termostatu, proto jsem je vyměnila. Ale plynový kotel na termostat ani tak nereagoval. Navíc začala zlobit teplá voda. Po jejím puštění jsem se nejdřív opařila, pak to zase bylo ledové a nakonec jsem zůstala jen o studené vodě,“ popisuje Karolína nepříjemnou zkušenost. Tyto podmínky musela vydržet několik dní, než přijel opravář.

Na návštěvu technika Karolína asi nikdy nezapomene.

„Přijel sympaťák, hezky jsme si povídali, byla s ním sranda, ale když se do kotle pustil, nejenže jsem se nestačila divit já, ale i on přiznal, že tohle už dlouho neviděl.“

Přestože se to zvenku nezdálo, uvnitř byl plynový kotel v naprosto havarijním stavu. Zrezivělé a odpadávající komponenty, téměř neexistující těsnění, polámané trubky. To vše se objevilo ve chvíli, kdy technik odklopil ochranný kryt.

„Začal se rozčilovat, že tohle teda někdo fakt nezvládl. A že mám štěstí, že se nestalo nějaké neštěstí. Říkal, že tenhle kotel snad podle všeho neměl nikdy udělanou údržbu. Nikdo normální by tomu prý revizi nedal,“ popisuje Karolína.

Svěřila se mu, že byt teprve nedávno koupila a makléř z realitní kanceláře jí utvrzoval, že veškeré spotřebiče byly pravidelně kontrolované.

Seriál Na pranýři V seriálu Na pranýři vás naučíme, jak nenaletět nepoctivým makléřům a jak se při pořizování nového bydlení vyhnout nekalým praktikám. Svůj realitní boj s bytem či rodinným domem nám zašlete na e-mail: bydleni@idnes.cz. Seriál, který má přispět ke zlepšení kvality služeb a kultivaci realitního trhu, připravuje Bydlení.iDNES.cz ve spolupráci se společností Alisen.

„On se jen začal smát. A řekl, že není jiná cesta, než co nejrychleji obstarat kotel nový. A jako bonus naznačil, ať si připravím 30 až 50 tisíc korun. To jsem nečekala a dost mi to zkazilo náladu,“ vypráví Karolína a přiznává, že po této zkušenosti by s technickou prohlídkou neváhala.

Realitní makléři jsou samozřejmě rádi, když kupující technický stav prodávané nemovitosti moc nezkoumají. Během technické inspekce se prověřují jednotlivé části nemovitosti, jako jsou nosné i nenosné konstrukce, exteriér, vnitřní instalace atd. Závady se sepíší do protokolu, vyčíslí náklady na jejich odstranění a pak je na kupujícím, zda se domluví s prodávajícím na finanční kompenzaci, tedy snížení prodejní ceny, nebo nechá prodávajícího na jeho náklady odstranit ještě před předáním nemovitosti.

„Pokud se kupující pro inspekci z jakéhokoli důvodu nerozhodnou, rozhodně doporučuji vyžádat si od prodávajících alespoň revizní zprávy. Konkrétně u tohoto případu by to značně celou situaci zjednodušilo,“ vysvětluje Tomáš Zima, hlavní inspektor ze společnosti Nemoinspekt.

„Kupujícím radíme, aby opravdu prověření technického stavu nemovitosti nepodceňovali. Nejenže řešení následků bývá finančně náročné, ale špatný technický stav může být v některých případech i zdraví nebezpečný,“ uzavírá specialistka na nákup nemovitosti ze společnosti Alisen Alena Wenigrová.