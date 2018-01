Přestaňte trapčit, slyšeli od makléře. Nevzdali se, mají byt a ušetřili

Radek s Nikolou chtěli koupit byt střední velikosti, aby se jim tam společně dobře bydlelo i poté, co se jim narodí děti.

„Postupovali jsme asi jako většina lidí. Každý večer jsme si místo televize zapnuli počítač a projížděli aktuální nabídky volných bytů k prodeji,“ vysvětluje Nikola.

Po několika návštěvách, které se moc nevyvedly, si Nikola s Radkem domluvili prohlídku v dispozičně zajímavém bytu 3+kk v pražských Nuslích.

Byt vypadal útulně. Byl čistě vymalovaný, uklizený a prodával se i s pěkným moderním nábytkem. Jediné, co nás bouchlo do očí, byla zvlněná plovoucí podlaha v obývacím pokoji a na chodbě.

Příliš drahý flek Byt se střechou jako cedník Jitka s Adamem si pořídili byt v rok staré novostavbě v pražských Vysočanech. Nastěhovali se do bytu v posledním poschodí a užívali si nové bydlení. Klid však skončil ve chvíli, kdy se jim na stropě objevil první mokrý flek.

„Chvíli jsme na to koukali, až si toho všiml i makléř a povídal, že je to jen povrchová vada, že si časem stejně budeme měnit podlahy, že nejsou nesmrtelné. Proč tomu tak je, nám ale již nedokázal vysvětlit,“ říká Nikola.

S Radkem si byt důkladně prošli a shodli se, že se jim zamlouvá hlavně po dispoziční stránce. S makléřem se rozloučili a domluvili se na dalším kontaktu.

„Doma jsme o tom hodně diskutovali. Ten byt byl super, ale zároveň šlo o dost peněz na to, abychom koupili byt s poškozenou podlahou, u které jsme nevěděli, co se pod ní skrývá a proč k tomu došlo. A také jsme se začali obávat, zda nám neunikla nějaká další závada,“ přiznává Nikola.

Druhý den Radek zavolal makléři s tím, že jejich zájem o byt trvá, ale že ho chtějí nechat prověřit inspektorem nemovitosti. A v tu chvíli narazil.

„Makléř na něj začal do telefonu zvyšovat hlas, ať na to zapomeneme a ať přestaneme trapčit. Že v zástupu za námi stojí spousta lidí, kteří podlahu neřeší a společně s dalšími drobnými opravami v bytě si ji nechají vyměnit a hotovo,“ popisuje Nikola.

„Makléř se logicky v tu chvíli bojí, že prokázáním závad v bytě klesne prodejní cena, nebo že zájemci kvůli tomu o nemovitost ztratí zájem. Samozřejmě je takovéto bránění v zjišťování reálného stavu kupované nemovitosti naprosto neférové,“ vysvětluje Tomáš Zima, hlavní inspektor společnosti Nemoinspekt.

Radek s Nikolou o celé situaci ještě hovořili s odborným technikem, se kterým měli původně sjednanou inspekci daného bytu. Ten jim navrhl, že může udělat kratší prověření bytu, kdy provede vizuální průzkum, během něhož se podchytí nejvážnější rizika.

Zjištěné závady jim řekne až po skončení prohlídky, tedy bez přítomnosti makléře, případně majitele. Tím získají přehled o stavu nemovitosti a na základě těchto informací se mohou dále rozhodnout, zda se o nemovitost zajímat vážněji.

Seriál Na pranýři V seriálu Na pranýři vás naučíme, jak nenaletět nepoctivým makléřům a jak se při pořizování nového bydlení vyhnout nekalým praktikám. Svůj realitní boj s bytem či rodinným domem nám zašlete na e-mail: bydleni@idnes.cz. Seriál, který má přispět ke zlepšení kvality služeb a kultivaci realitního trhu, připravuje Bydlení.iDNES.cz ve spolupráci se společností Alisen.

Nakonec makléř krátkou odbornou prohlídku bytu povolil. Majitel také nic nenamítal.

Technik zjistil, že v minulosti prasklo potrubí v kuchyni a voda vytopila obývací pokoj a chodbu. Částečně bylo potrubí vyměněno, ale zbytek zůstal původní. Do budoucna by se mělo potrubí v celém bytě vyměnit za 20 tisíc korun. Výměna podlahy by vyšla na 48 tisíc korun.

Radek s Nikolou se ale navíc dozvěděli, že se v koupelně odlepují dlaždičky. Za pračkou jich již několik spadlo, to ale nebylo vidět. Nové obložení celé místnosti inspektor spočítal na 25 tisíc korun. Byt měl původní vstupní dveře, které nebyly bezpečnostní. Další náklad za minimálně 10 tisíc korun.

K tomu je nutné připočítat menší závady ohodnocené na 30 tisíc korun. Po několika jednáních s makléřem a majitelem se podařilo vyjednat slevu ve výši 90 tisíc korun.

„Na problémy s technickým stavem nemovitosti je potřeba vždy myslet včas. Většina realitních kanceláří má vypracované smlouvy tak, že již při podpisu rezervační smlouvy potvrzujete, že jste seznámeni s technickým a právním stavem nemovitosti. Proto by měli být kupující v tomto směru značně ostražití,“ upozorňuje Alena Wenigrová z Alisen.