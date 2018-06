Kvapilovi se do nemovitosti nastěhovali a vrhli se do přestavby svépomocí a také za pomoci řemeslníků. Chalupu opravili citlivě, interiér respektuje původní členění prostoru, hliněná fasáda je provedená tradiční technologií. Poté se manželé pustili do přilehlé stodoly, vyčistili zarostlou louku a začali chovat kozy.

Pomalu a jistě

Po dvou letech se rozhodli v objektu nabízet ubytování v soukromí, což se setkalo s velkým zájmem návštěvníků Rychlebských hor.

Postupně rozšiřovali služby a ubytovací kapacitu, později ke svým aktivitám přidali výrobu a prodej dřevěných hraček. Během rekonstrukce objektu a rozvíjení domácího podnikání se jim narodily čtyři děti.

Rostoucí zájem turistů nakonec způsobil, že se v roce 2014 rodina odstěhovala do jiného domu v blízkosti a původní objekt ponechala výhradně pro ubytování hostů jako penzion.

Venkovská atmosféra

Penzion a kozí farma nabízejí ubytování s vysokým komfortem, každý apartmán má vlastní koupelnu, kuchyňku, podlahové topení a krb.

Hostům jsou k dispozici domácí snídaně, točené pivo a dobře zásobená vinotéka, společenská místnost s hudebními nástroji a diaprojektorem, venkovní posezení s grilem, ohniště, jednoduché hřiště pro děti, přírodní koupaliště na potoce a zázemí pro cykloturistiku.

Dům se nachází v bezprostřední blízkosti unikátních Rychlebských stezek, trailů pro pro horská kola. Zájemci si také mohou nakrmit drobná domácí zvířátka, podojit kozu a dokonce si vyrobit sýr.

Zdařilé rekonstrukce jsou aktuálně k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.