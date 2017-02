Vodoměry dům neřeší. Sousedé roztáčejí kohoutky a my platíme i za ně

Před pár lety se v celém domě s dvanácti bytovými jednotkami vyměňovaly vodovodní a odpadní stoupačky. Při té příležitosti namontovala stavební firma také vodoměry.

Na schůzi si ale společenství vlastníků jednotek (SVJ) odsouhlasilo, že vodoměry nebudou používat a vyúčtování vodného a stočného se bude rozúčtovávat na počet osob žijících v bytě, tak jak to bylo dosud.

V bytě, který pronajímáme, bydlela vysokoškolačka, reprezentantka republiky, která závodně hrála volejbal. Přes den chodila na fakultu, odpoledne na tréninky, na víkendy jezdila k rodičům nebo na závody. Po prvním roce vyúčtování vodného a stočného předpokládala, že bude mít přeplatek. Měsíčně platila za vodu 300 korun. Podle vodoměru měla spotřebu za rok 12 m³. Podle SVJ 35 m³. Rozdíl uhradila.

Nízkou spotřebu vysvětlila tím, že se sprchuje po cvičení a trénincích na fakultě, v pátek odjíždí na víkend k rodičům a přes léto, kdy jsou vysokoškolské prázdniny, tři měsíce v bytě nebydlí. Ve druhém roce se na půl roku ke studentce nastěhoval přítel.

Na SVJ jsme nahlásili dvě osoby a navýšili zálohy na 600 korun měsíčně. Nájemníci si spotřebu vody měřili. Při vyúčtování dopláceli 900 korun. Marně argumentovali vodoměrem, podle kterého byla spotřeba vody 16 m³. Opět doplatek zaplatili.

Ve třetím roce mají zaplatit dluh ve výši 3 500 korun. Napočítali jim spotřebu 70 m³ za rok, ačkoliv podle jejich výpočtu to bylo jen 18 m³. Dluh odmítli uhradit, nájemní smlouvu neprodloužili a odešli.

A nám zůstal nedoplatek, který SVJ požaduje zaplatit. Předsedkyně se mnou odmítá diskutovat a dokonce přiznala, že neví, kolik stojí kubík vody. SVJ si rozúčtování vody odhlasovalo a všichni se tímto rozhodnutím musí řídit.

Někteří obyvatelé domu s vodou šetří, jiní nikoliv. Starší pár hlídá celý den vnoučata, pak přijdou rodiče a společně odchází až večer. Hlášeni jsou ale pouze dvě osoby.

Další soused - rybář si udělal ze staré prádelny sádky. Má tam ryby, co ulovil, návnady, červy a jinou havěť, samozřejmě to všechno plave ve vodě, která se rozpočítává na všechny. Z jedné trubky kape voda již pět měsíců, hlásila jsem to správci, ale nikoho to nezajímá.

Na dlužné částce 3 500 korun předsedkyně trvá, a pokud ji neuhradíme, bude ji vymáhat soudní cestou. Jsem zoufalá a nevím, jak mám situaci řešit. Skutečně takový postup zákon umožňuje?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Vlastimil Louček, advokát RE/MAX 4You

Otázku, zda SVJ má právo odsouhlasit, že se nebudou používat vodoměry pro rozúčtování náhrad za vodu u jednotlivých bytů, řeší Občanský zákoník. Ten přímo říká, že: „Do působnosti shromáždění (SVJ) patří schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky.“

Dále je třeba zmínit i zákon, kterým se upravují některé související otázky. Konkrétně jde o ust. § 5 zákona č. 67/2013 Sb. Ten přímo říká: „Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství SVJ. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.“ Dále pak zmiňuje varianty, pokud se ustanovení nepodaří prohlašovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že shromáždění SVJ může rozhodnout o způsobu rozúčtování vody, a to například podle vodoměru u každé bytové jednotky, podle podlahové plochy bytu nebo podle počtu osob v bytě. Rozhoduje se prostou většinou (pokud stanovy neurčí jinak). Není tedy stanovena povinnost zapojit vodoměry k bytovým jednotkám a rozúčtovávat podle nich. V tomto má vedení SVJ právo takto postupovat.

Pokud s rozhodnutím o způsobu rozúčtování vlastník jednotky nesouhlasí, má podle ust. § 1209 odst. 1 občanského zákoníku následující možnost: „Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.“

Jana Obermajerová, Klusák AK, specialisté na BD a SVJ

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod upravuje zákon č. 67/2013 Sb. Dle tohoto zákona je za poskytovatele služeb považováno společenství vlastníků jednotek a za příjemce služeb vlastníci jednotlivých jednotek. Dle § 5 citovaného zákona přitom platí následující: „Nedojde-li k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.“

Otázka způsobu rozúčtování nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod je tedy v první řadě na rozhodnutí společenství, a teprve pokud společenství o způsobu rozúčtování nijak nerozhodne, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod (tam, kde je provedena instalace podružných vodoměrů ve všech jednotkách, což je i případ zmiňovaného domu) v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.

Dle § 1208 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku pak o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění. Pokud tedy shromáždění daného společenství vlastníků rozhodlo, že rozúčtování nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod se bude (přesto, že jsou v jednotkách nainstalovány podružné vodoměry) provádět podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, je toto rozhodnutí v souladu se zákonem. Výbor, ani předsedkyně tedy žádnou svou pravomoc nepřekračuje, naopak ctí aktuální vůli shromáždění.

Nutno podotknout, že v této stručné odpovědi nelze objektivně shrnout všechny eventuality a možnosti, které řešený případ nese a nabízí se. Nicméně, naprosto souhlasím s tazatelkou, že tento způsob rozúčtování není výhodný pro ty vlastníky jednotek, kteří se chovají ekonomicky nebo byt užívají pouze občas.

I tito vlastníci musí bohužel pro ně respektovat rozhodnutí shromáždění, které vyjadřuje převažující vůli přítomných vlastníků jednotek. Je proto nutné se těchto shromáždění aktivně účastnit, navrhovat a hlasovat. Objektivně je známo, že účast na shromážděních je nízká, mnohé společenství mají vůbec problém být usnášeníschopné. Je třeba také zmínit, že na shromážděních se neřeší nic menšího než otázky ovlivňující náklady vlastníků a otázky ovlivňující hodnotu jejich mnohdy jediného nemovitého majetku.

Jiná otázka je motivace a logika postoje shromáždění, přičemž hlasující vlastníci svou aktuální vůlí zvolili vědomé parazitování na těch, kteří se chovají úsporně. Nadneseně: lze spatřit jistou ignoraci v samotném postoji předsedkyně, která, dle vyjádření tazatelky, neví, kolik stojí m³ vody. Samozřejmě nevylučuji, že i mezi podporovateli aktuálního stavu mohou být také ti, kteří se ekonomicky a úsporně chovají. Je tedy otázkou, co za podobou hlasování stojí, zda-li neznalost, neinformovanost nebo neúčast na shromáždění.

Je totiž poměrně nelogické, aby společenství nainstalovaných podružných vodoměrů nevyužívalo, a tak každému vlastníkovi nejen umožnilo se chovat dle svých potřeb a mentálního nastavení, ale také za své potřeby a spotřeby objektivně a přesně zaplatit.

Tazatelce proto doporučuji apelovat na ostatní ekonomicky smýšlející vlastníky a iniciovat zasedání shromáždění, jehož bodem by bylo nové rozhodování o způsobu rozúčtování dodávky vody a odvádění odpadních vod. Změna způsobu rozúčtování je přitom možná až po uplynutí zúčtovacího období.

V případě, že shromáždění opět rozhodne tak, že náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod budou prováděna dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, má tazatelka možnost dle § 1209 občanského zákoníku navrhnout soudu, aby o způsobu rozúčtování rozhodl. Tento návrh ale musí být podán do tří měsíců ode dne, kdy se konalo zasedání shromáždění.