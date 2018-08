Žižkovská legenda se dočká proměny. Finální podobu určí studie

První návrh na proměnu oblasti, která by neměla ztratit své kouzlo, ale zároveň potřebuje revitalizovat a částečně přizpůsobit modernímu městskému životu, byl zveřejněn loni na jaře.

Počítalo se s úpravou tří důležitých míst této lokality, díky níž by se pozvedla kvalita veřejného prostoru: prostranství před obchodním centrem Bezovka, schodů mezi Rokycanovou a Táboritskou ulicí a větší části Seifertovy ulice.



V jejím případě bylo zásadní navrhnout přívětivější propojení se sousedící Chlumovou ulicí, která leží o tři metry níž a je mezi nimi postavená zeď.

Komfort pro chodce měly podle první architektonické studie zajistit chodníky a dvojí schodiště. Takzvaně jezdecké pro pozvolné snazší stoupání a pobytové, na nichž lidé mohou zároveň i sedět.

Pěší koridory k překonání výškových rozdílů mezi ulicemi měly pak členit trojúhelníky s městskou zelení, které tvarem připomínají nároží zdejších činžovních domů.

„Památkoví poradci radnice Prahy 3 měli ovšem ke koncepční studii výhrady. Proto se na jejich základě radnice spolu s organizací IPR rozhodly, že se vypracuje další, alternativní návrh, který by respektoval připomínky všech dotčených stran,“ vysvětluje architekt Vítězslav Danda ze studia edit!. Jestli k rekonstrukci dojde, By se obyvatelé Prahy měli dozvědět do konce roku.