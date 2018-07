U Brna si rodina postavila dům 4+1. Je moderní, jednoduchý a praktický

Architekti Andrea a Jaroslav Marešovi používají ve svých návrzích velmi jednoduchá a přirozená řešení. Při navrhování je pro ně důležitá minimalistická koncepce bez komplikací. Téměř banální uspořádání objektu oživují charizmatickými materiály a hojným využitím zeleně zakomponované přímo do stavby. Vyvinuli také typový projekt finančně dostupného rodinného domu ZenHome. ve kterém se zaměřují na komplexní přístup k domu, a to včetně zahrady. Okolí domu by mělo být přírodní, měkké a přirozené. Jediným tvrdým hranatým objektem je dům.