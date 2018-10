Na předokenní rolety či zastínění přidá peníze stát. Ušetříte za teplo

I u starších budov lze použít předokenní žaluzie, vypadají rozhodně lépe než klimatizační jednotky na fasádě.

Význam stínící techniky stoupá nejen v důsledku oteplování, ale také kvůli úniku tepla. Velkou roli v tom sehrává i narůstající obliba velkých prosklených ploch.

Únik tepla okny se řadu let uváděl v rozsahu 30 až 40 procent z celkových ztrát. Kvalitní okna tyto ztráty sice poněkud snížila, avšak v případě velkých francouzských oken nebo dokonce velkých prosklených ploch se stavby bez dostatečného zastínění takřka neobejdou.

„V projektech by měli architekti dbát, aby bylo možné dům přirozeně příčně provětrat. Je nutné především správně zastínit prosklené plochy orientované na jih, případně jihozápad. A to buď nějakým stavebním prvkem, nebo předokenní stínicí technikou,“ říká architekt Pavel Horák ze studia Domesi.

A kdy zastínění plánovat? „Nejvhodnější dobou pro řešení stínění interiéru je tak buď fáze projektu, nebo hrubá stavba objektu. Ideální je rozhodnout se pro rolety už ve fázi hrubé stavby. Vhodné jsou předokenní typy, které se navíjejí do zaomítacího boxu skrytého pod fasádou, s níž pak dokonale splývá. Lze je využít také u rozsáhlejších rekonstrukcí nebo při zateplování domu,“ doporučuje Radek Havelka, ředitel společnosti Minirol.

Krycí zaomítací box je odizolovaný a umístěný nad okenním otvorem. Lze jej také použít do speciálního typu překladu (s prostorem pro instalaci boxu) nebo do zateplovacího systému s dostatečnou hloubkou pro ukrytí boxu.

Napojení boxu na fasádu umožňuje „nos“, což je profil z extrudovaného hliníku s předsunutou lištou na spodní straně boxu a polyesterovou deskou po celé výšce boxu. Slouží k nanesení tepelné izolace a zatáhnutí omítky.

Předokenní rolety lze instalovat i při výměně oken v paneláku, ideálně při celkové revitalizaci. V takovém případě však může nastat situace, že majitel domu bude žádat úhradu za tento nadstandard od uživatelů bytů, na to ovšem nemusí všichni přistoupit. Právě v takových případech by mohla dotace z programu Nová zelená úsporám výrazně pomoci.

Lépe později než nikdy

Rolety s podomítkovým boxem

Pro majitele rodinných domů bývá situace při rozhodování jednodušší, mají k dispozici také více technických možností.

Důraz na zastínění oken předokenními systémy je zcela na místě: „Clona umístěná v exteriéru má dvakrát až třikrát lepší účinnost, pokud jde o přehřívání interiéru, než clona v interiéru,“ zdůrazňuje David Žabčík ze společnosti Climax.

Pomoci lze i těm, kteří si třeba nedávno opravili fasádu a podcenili nutnost pořízení předokenních rolet. „Můžeme je namontovat na rám okna nebo do zapraveného ostění. Dodatečnou montáž uložení předokenní rolety do viditelného boxu lze zvolit v případě, když nemáte možnost zednických úprav. A nemusíte se bát, tento roletový systém nevytváří tepelné mosty,“ říká Radek Havelka.

Zbytečné jsou podle něho i obavy ze silného větru, který by mohl rolety poškodit. Předokenní rolety se ze své podstaty považují za okenici, to znamená, že by měly v případě nepříznivého počasí, a to i silného větru, okna chránit.

„Nabízí se různé typy lamel v kombinaci s různými typy vodicích lišt, které se volí podle předpokládané větrnosti v dané oblasti. Každý roletový pancíř má v závislosti na velikosti, použité lamele a vodicí liště jinou třídu zatížení větrem, která je podložena zátěžovými testy,“ upozorňuje Radek Havelka.

Velké prosklené plochy se bez zastínění v létě, ale ani v zimě neobejdou.

Pravda, v zimě se může stát, že roleta přimrzne k parapetu. V takovém případě se doporučuje nechat ji volně „odmrznout“. Sáhnout po fénu nebo horké vodě není dobrý nápad, mohlo by dojít k deformaci výplně lamel, kterou tvoří PUR pěna. Pokud se budete snažit roletu přes přimrznutí zatáhnout do boxu, může dojít v případě použití méně kvalitního motoru k jeho přehřátí a poškození.

„Vhodné je použití motorů se zabudovanou ochranou, konkrétně Somfy Oximo, které rozpoznají větší zátěž a samy se zastaví. Nedojde tak k jejich poškození,“ říká Radek Havelka.

Někdy stačí jen stín

Screenová clona díky speciální tkanině světlo částečně odráží a zároveň částečně propouští.

Při výběru vhodného typu stínění záleží především na tom, co od něj zákazník očekává. Pokud je jeho cílem tepelná izolace v zimních měsících, odhlučnění interiéru a ochrana majetku, pak jsou ideální předokenní rolety. Fungují však samozřejmě skvěle i proti slunci.

„Venkovní žaluzie chrání před slunečními paprsky a mohou snížit teplotu v interiéru až o 10 °C v porovnání s teplotou venku. Přitom umožňují stínit a současně větrat. Výrazně snižují energetickou náročnost budov. Z materiálů je nejlepší tvarovaný hliník,“ vysvětluje David Žabčík.

Kdo se spokojí se zastíněním, může zvolit screenové clony, které chrání interiér před přehřátím. Hlavní rozdíl mezi nimi a roletami je míra propustnosti světla do interiéru. „Screenová clona díky speciální tkanině světlo částečně odráží a zároveň částečně propouští. Umožňuje tak výhled ven a kontakt s okolím. Zároveň ji lze využít jako síť proti hmyzu. Hojně se proto používá v obývacích částech domu, na terasách, zimních zahradách nebo pergolách,“ popisuje Radek Havelka.

Roleta vysunutá z boxu přes celé okno nepouští dovnitř ani špetku světla, je proto vhodná k stínění v ložnicích a dětských pokojích. Při výběru vhodného zastínění záleží také na velikosti okna. U standardních formátů lze použít oba typy venkovního stínění, u velkých oken nebo prosklených stěn jednoznačně vítězí screenové rolety, které je možné instalovat v ploše až 20 m2.

Screenové rolety mohou být také plně integrovány do fasády. Textilní tkanina, která je hlavní funkční součástí screenů, dokáže pohltit a odrazit velkou část sluneční energie a zabránit tak nežádoucímu ohřívání interiéru.

Screenové clony lze použít i ve velkých plochách. Takzvané lockscreeny (látka uchycená pevně v liště) odolají větru o síle až 90 km/h.

Screeny lze umístit na venkovní straně okna, díky tomu odrazí sluneční paprsky ještě před jejich dopadem na vlastní povrch okna. Na rozdíl od venkovních žaluzií nebrání proudění světla do interiéru a ani v zataženém funkčním stavu kompletně nezatemní místnost.

„Jejich předností je také to, že nedisponují žádnými masivními konstrukčními prvky a celý systém může být plně integrován do fasády, takže nijak nenaruší její vzhled,“ upozorňuje Radek Havelka.