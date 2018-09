Splněný sen. Bydlet můžete na vlastním zámku i v podhradí pod věží

Encovany, Polepy, okres Litoměřice. Budovu tvoří čtyři křídla do výše dvou a tří pater postavená okolo obdélného dvora.

Renesanční zámek vznikl v 16. století přestavbou gotické tvrze ze 14. století do renesanční podoby. Po roce 1673 proběhla další, ale menší barokní přestavba.

Budovu tvoří čtyři křídla do výše dvou a tří pater postavená okolo obdélného dvora. Zámek doplňuje hranolovitá věž, nádvoří je lemováno pilířovými arkádami směrem do dvora v západním a jižním křídle.

Přízemní místnosti a některé prostory v prvním patře jsou zaklenuté hřebínkovými nebo valenými klenbami s lunetami. V interiéru věže a prvního patra jihozápadního nároží se dochovaly fragmenty renesančních maleb.

Zámek zpočátku sloužil jako sídlo chotěšovských premonstrátek. Poté byl prodán Osvaldovi Zejdlicovi ze Šenfeldu. Šenfeldové tvrz přestavěli do nynější zámecké dispozice. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek zkonfiskován pro účast tohoto rodu na českém stavovském povstání.

Do svého majetku pak zámek získali Lobkowiczové, kteří na něm provedli pouze nevýznamné stavební úpravy. Objekt sloužil mimo jiné jako sídlo panských úřadů a později také jako depozitář Zemědělského muzea v Praze.

V posledních letech bylo do údržby zámku investováno více než 10 milionů korun, a to do kompletní rekonstrukce střechy, která byla dokončena v roce 2013.

Užitná plocha je 2 541 metrů čtverečních, pozemek má 4 381 metrů čtverečních a z toho zahrada zabírá 1 840 metrů čtverečních.