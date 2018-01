Novinky v zabezpečení nás chrání před zloději i naší zapomnětlivostí

Bezpečnostní třídy dveří Bezpečnostní třídy RC1 – RC6 Vchodové dveře se třídí do šesti bezpečnostních tříd, které se od roku 2012 označují RC (resistance class). Dveře tříd RC 1 a RC 2 bývají sice relativně levné, ale jejich odolnost je tak nízká, že jde vlastně o vyhozené peníze. Skutečné bezpečnostní dveře začínají od třídy RC 3. Rozumné maximum pro soukromé či firemní objekty představuje RC 4. RC1 – základní ochrana – základní zabezpečení, které zloději neklade skoro žádné překážky. RC2 – zvýšená ochrana – dveře nějakou dobu odolají, nelze je prokopnout, ale dostat se přes ně nemusí být složité. RC3 – vysoká ochrana – novinky v této třídě jsou již tak zabezpečeny, že odolají i 70 cm dlouhému páčidlu nebo ruční mechanické vrtačce. RC4 – velmi vysoká ochrana – na otevření dveří musí být zloděj velice zkušený, při otevírání by však vydával takový hluk, že by jeho činnost nezůstala bez povšimnutí. Do kategorie RC5 a RC6 spadají tzv. trezorové dveře s extrémní odolností proti vloupání.