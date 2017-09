Výběr oken prozradí vkus majitele domu. Na zlaté pásky už zapomeňte

Při výměně oken je zapotřebí ctít původní vzhled fasády, vzít v úvahu celkový styl domu, poměr mezi plochou oken a stěn, typ střechy (a to zejména, budete-li nově instalovat i okna střešní).

Typickým příkladem necitlivého přístupu bylo u nás v minulých desetiletích ničení vzhledu vesnických domků z 19. a počátku 20. století. Zatímco horské chaty a roubenky byly většinou ušetřeny, vesnické cihlové domky místo špaletových dvojdílných oken dostávaly neúměrně velká okna třídílná.

Nově vyráběná kastlová okna jsou technicky zdokonalená tak, že jejich vlastnosti jsou od starého jednoduchého zasklení a profukování kolem křídel hodně vzdálené

Stavbám to vzhledově uškodilo, v nejednom případě ztratily svou architektonickou hodnotu.

Přitom nově vyráběná kastlová okna tradičně pouze vypadají, technicky jsou ale zdokonalená tak, že jejich vlastnosti jsou od starého jednoduchého zasklení a profukování kolem křídel hodně vzdálené.

Barva okna dotáhne vzhled domu

S novou barvou oken se dokáže proměnit celý dům, je proto důležité nad výběrem nových oken důkladně přemýšlet. Okna představují dynamický prvek fasády, mohou tak stěny barevně sjednocovat, nebo k nim tvořit barevný kontrapunkt.

Ačkoliv okenní rámy mají malou plochu, přitahují pozornost. Bílý dům s bílými rámy oken vypadá jinak než s okny černými nebo v přírodní barvě dřeva. Vzhled domu mění i taková drobnost, jako je vnitřní členění okenních tabulek na čtyři, šest nebo dokonce více dílků. Pokaždé se vyloupne jiný dům, s jiným charakterem.

Zatímco historicky bylo členění na tabulky nezbytností z důvodu problematické výroby větších skleněných ploch, dnes je naopak umělé přerušování skla spíše na závadu z hlediska tepelněizolačních vlastností.

Při rekonstrukcích by se však měla respektovat původně navržená okna, především u architektonicky kvalitních domů.

Pryč jsou doby, kdy okna byla pouze bílá. Dnes i u výrobců plastových oken stoupá podíl barevných rámů a imitací dřeva. V centru pozornosti jsou aktuálně okenní rámy napodobující kovové povrchy, zejména hliník. Přitažlivé je na nich spojení atraktivního designu a výhod plastového systému, což je výborná tepelná izolace a také trojnásobně nižší cena oproti hliníkovým systémům.

Rámy se vzhledem hliníku se nemusíte bát využít v novostavbě, ale také při rekonstrukci staršího domu, jen je třeba dobře zvolit odstín.

Vhodný výběr

Návštěva první: brněnská vila s kanceláří

Jednou z dominant rodinného domu s kanceláří, který si pro sebe předělala interiérová designérka Lucie Schäfferová, jsou velkoformátová okna s profily Eforte. Mají atypické a efektní bezrámové řešení v kombinaci s oboustranným šedým dekorem a probarveným jádrem profilu. Okna dokreslují čisté pojetí stavby a tvoří s ní kompaktní celek.

Majitelé zvolili nízkoenergetický profilový systém Inoutic Eforte s trojsklem s hodnotou tepelné prostupnosti celým oknem Uw=0,71-0,73 W/m2.

Nízkoenergetický profilový systém umožňuje navíc i atypická řešení, tady konkrétně svislé strukturální spoje sklo na sklo v rozích okenních sestav. Ty díky této technologii nevyžadují rám, čímž se opticky odlehčí hmota velkého okna.

Návštěva druhá: pasivní dřevostavba s velkoformátovými plastovými okny

Dřevostavby, hlavně ty v pasivním standardu, musí mít okna s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Stejně důležitá je jejich precizní odborná montáž. Pasivní dřevostavba na obrázcích je v Levíně u Berouna; osvědčila se tady okna s plastovými profily Inoutic v dekorech imitujících dřevo (irský dub).

Pasivní dřevostavba: osvědčila se zde okna s plastovými profily Inoutic v dekorech imitujících dřevo (irský dub).

Jak vidíme, ani velké prosklené plochy nejsou pro dřevostavbu problém. Velkoplošná okna jsou na jižně orientované fasádě, čímž v zimě tepelnými zisky přispívají k vytápění domu. V létě je nezbytné velkoformátová okna efektivně stínit nejlépe předokenními roletami.

Návštěva třetí: dvojbarevné bydlení na Paloučku

Ke kvalitám pražského bytového domu kombinovaného s penzionem výrazně přispívají okenní rámy s metalickým povrchem Titanium Plus. Okna v odstínu Aluminium bílá spojují dobré vlastnosti plastu a elegantní vzhled hliníku. Fasádě propůjčují atraktivitu, navíc výborně izolují proti zimě i hluku.

Dům upoutává dvojbarevnou fasádou, dominantní červenohnědou v kombinaci s šedozelenou. Výrazným prvkem jsou také červená zábradlí na francouzských oknech.

Jak to nedělat

Podnikatelské baroko: oblá i trojúhelníková, křivolaká okna, balustrády a věže

Okna obloukovitá, podivně lámaná, vějířovitá, různé obdélníky nastavované trojúhelníky. Podnikatelské baroko zatím nemizí.

Okna starých honosných a později naopak tvarově minimalistických rodinných vil byla vždy stylová, dokonale odpovídala celkovému rázu domu. To se v 90. letech 20. století změnilo, když se rozmohla okna roztodivných tvarů.

V nových okázalých vilách se začala objevovat okna obloukovitá, podivně lámaná, vějířovitá, různé obdélníky nastavované trojúhelníky. Okna opticky rozbíjela štít domu; bylo to ošklivé z ulice i z místnosti.

Vrcholem bylo, když se ještě přidal balkon s přehnaně ozdobným zábradlím. Vzniklo mnoho nových kýčovitých staveb, ale vkusu nových majitelů někdy padly za oběť i elegantní prvorepublikové vilky při necitlivých přestavbách.

Paneláková okna byla proti těmto opilým oknům vrcholem elegance a střízlivosti. Zbývá poznamenat, že podnikatelské baroko jako synonymum pro podbízivé, kýčovité stavby pořád přežívá, není to uzavřená kapitola 90. let. Dobré ale je, že alespoň co do množství je už převálcovaly domy s kvalitní architekturou…

„Bavorský“ vzhled okna. To svým tvarem a členěním zdánlivě připomíná špaletové okno vesnického domku, ale zlaté lišty do celku stylově nezapadají.

Vyhnout se při výběru nových oken je třeba i „líbivým“ prvkům, například „zlatému“ členění skel. Podle tradičního selského vzoru se asi před dvaceti lety začala plastová okna dělit na tabulky jen opticky, a to nalepením zlatých proužků nebo vsazením zlatých lišt mezi skla.

Pokud se okno ještě vyzdobí nařasenou silonovou záclonou s jeleny či barevnými květinami, naaranžovanou na mohutných plastových konzolích, je dílo hrůzy dokonáno. To si žádné okno nezaslouží. Okno by mělo vynikat, ale zároveň tvořit jeden celek s interiérem i exteriérem domu.