Designblok letos potěšil milovníky letadel, aut, bicyklů i gramofonů

Letošní Designblok byl hodně o „kolech“, a to v nejrůznějších podobách. Nadšení z rudého sportovního DeZiru, automobilového konceptu, který přivezl do Průmyslového paláce Renault (přesně o 100 let mladší než Designblok), však sdíleli nejen muži, ale i ženy.

Slavná Čezeta přezdívaná Prase: vtipná prezentace lákala spoustu zájemců.

Ty dokonce převažovaly u jedné z ikon českého designu 50. let minulého století, a to skútru Čezeta, jejímž autorem byl Jaroslav František Koch. Přezdívku Prase připomínala i prezentace slavného skútru. Mnohá z návštěvnic neodolala možnosti nechat se na slavném skútru vyfotit.

Milovníci kol se zastavovali u expozic luxusních tuzemských kol Festka nebo u stánku Romana Kvity, který na letošním Designbloku představil své kolo Suveren určené hlavně do městského provozu. Proto má robustní stavbu a rám, který je kombinací silníčního a cyklokrosového stylu.

Blesk z Chocně

Ovšem v soutěži rychlosti by zvítězil jiný exponát, ultralight VL3 Evolution, byť jeho velikost kol je v porovnání s auty i bicykly výrazně menší. Letadlo, které se vyrábí v Chocni (vlastní jej už více než 350 majitelů), navrhli čeští designéři.

Povrch celokarbonového trupu i křídel si může zájemce nechat upravit podle svého, zejména však lze s tímto nejrychlejším ULL ve své třídě na světě přistát doslova „za humny“, třeba na fotbalovém hřišti nebo na louce, stačí mu totiž kolem 150 až 180 m na vzlétnutí i přistání.

A protože jej nezastaví žádné zácpy na dálnicích ani kontroly při přeletu hranic, pořizují si tento ultralight třeba ti, kteří si pořídili nemovitost u Středozemního moře, nebo mívají časté pracovní schůzky v Evropě. Provozní náklady jsou totiž velmi malé.

Kdo nemá finance na pořízení (cena začíná někde kolem tří milionů), může si jen tak „zalétat“ s instruktorem nebo sám, pokud vlastní odpovídající pilotní průkaz. V Průmyslovém paláci byl vystavený typ určený pro výuku, kde má instruktor stejnou možnost ovládání letadla jako žák.

Překryv kabiny VL3 Evolution je z jednoho kusu tvarovaného akrylátového skla.

Pro ty, kteří se raději dopřávají klid na zemi, ovšem s kvalitní hudbou, byl zase určený špičkový gramofon od rodinné firmy 44 Audio, kterou založil Tomáš Jiráček.

Řada gramofonů Art, kde se používá kámen, sklo či dřevo, působí v interiéru jako artefakt ještě před tím, než začnete přehrávat svou oblíbenou desku. Jeho pořízení není zdaleka jen o financích, hodně důležitý je vztah k životu a jeho vnímání vůbec.

Nejlepší projekty 20. ročníku ročníku Designbloku

Ani letos nemohlo chybět vyhlášení nejlepších projektů a tvůrců. Ceny Designbloku se udělovaly v deseti kategoriích. Vedle nejlepších produktových novinek, svítidel, nábytku nebo bytových doplňků byla oceněna také Nejlepší kolekce šperků nebo Mimořádný počin mimo kategorie.

Lucie Koldová se svým křeslem Chips pro TON zvítězila nejen na Designbloku, ale získala za něj i titul German Design Award 2019 Winner.

Lucie Koldová se na Designbloku představila s kolekcí ručně ohýbaných křesel Chips pro značku TON, kterými oživila lounge v Superstudiu. Karel Matějka vyhrál se svojí novinkou, lampou One zero, která je založena na systému vyvažování. Porotu zaujala také kolekce šperků Kyō od Kateřiny Reichové, která se inspirovala okouzlujícím světem japonského umění.

Členové poroty ocenili i mladé studenty z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, která si odnesla cenu za projekt KosmogoniE v pražském Planetáriu. Cenu za mimořádný počin si zasloužila instalace Canapé by Soffa, která propojila netradiční prostory Obecního dvora se současným designem, jídlem a zážitky.

Designblok každoročně podporuje také charitativní projekt. Letos jím byla organizace Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Právě pro Debru vytvořila oděvní designérka Liběna Rochová ve spolupráci s výtvarníkem Musou speciální kolekci Nadotek.

Na závěr přehlídky této kolekce předali ředitelé Designbloku, Jana Zielinski a Jiří Macek, šek na 100 000 korun právě na podporu nadace Debra ČR.

Vítěz kategorie Nejlepší kolekce šperků: Kateřina Reichová (pracuje pod značkou Katerina reich). Vítěz kategorie Nejlepší kolekce svítidel: Karel Matějka a jeho lampa One Zero

Vítězové Cen Designbloku 2018

1. Nejlepší kolekce nábytku

Nominace: Herrmann & Coufal / Master & Master, kolekce Spaghetti; Lucie Koldová / TON, Chips chair; Vrtiška Žák / Javorina

Vítěz: Lucie Koldová / TON, Chips chair

2. Nejlepší kolekce bytových doplňků

Nominace: Milan Pekař / Jakub Vávra, kolekce Gradient; Lukáš Novák Studio, kolekce Lost & Found; Terezie Lexová & Štěpán Smetana, zrcadla Mirror Stage

Vítězové kategorie Nejlepší kolekce bytových doplňků: Terezie Lexová & Štěpán Smetana / zrcadla Mirror Stage

Vítěz: Terezie Lexová & Štěpán Smetana / zrcadla Mirror Stage

3. Nejlepší kolekce svítidel

Nominace: Dechem, koncept svítidel For You from Czechoslovakia; Michal Pražský, svítidla Waves Lights; Karel Matějka, lampa One Zero

Vítěz: Karel Matějka, lampa One Zero

4. Nejlepší kolekce šperků

Nominace: Janja Prokič, kolekce HOMA ∇; Katerina Reich, kolekce Kyō; Kristýna Malovaná, šperky pro kolekci Komunikace

Vítěz: Katerina Reich

5. Nejlepší novinka designéra

Nominace: projekt Malai Biomaterials; Maria Nina Václavková projekt Offcuts; stolní tenis Marshmallow, studio vono

Vítěz: Maria Nina Václavková, projekt Offcuts

6. Nejlepší novinka výrobce

Nominace: Janošík okna-dveře, okna Skywall Sparrow; U1, Only Two; Ravak, vana SOLO

Vítěz: U1, Only Two

7. Nejlepší instalace výrobce nebo prodejce

Nominace: Artisème; Javorina; Swissdent

Vítěz: Swissdent

8. Nejlepší instalace designéra a designérského studia

Nominace: Distort; Milimu; LLEV

Vítěz: Milimu

Autoři světelného objektu, Filip a Lukáš Houdkovi neboli Glassbrothers, pojali svůj světelný objekt jako poctu sedminásobnému vítězi Tour de Franci Lanci Armstrongovi. Inspirovali se konstrukčním řešením bicyklových rámů a dadaistickou poetikou ready-made Marcela Duchampa. Je proto vyrobený z pravých bicyklových rámů a galvanicky pokovený 24karátovým zlatem.

9. Nejlepší školní prezentace

Nominace: Ateliér Průmyslový design, Fakulta multimediální komunikace, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Hochschule der Bildenden Künste Saar, Universität der Künste Berlin; Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Vítěz: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

10. Mimořádný počin mimo kategorie

Nominace: Canapé by Soffa; Fire Walk with Me, Rony Plesl; Yes, we can., Maxim Velčovský

Vítěz: Canapé by Soffa