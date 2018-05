Patrový dům nazvaný VH house s užitnou plochou 121 metrů čtverečních stojí v hustě zastavěné Hanoji. Město je nechvalně známé dopravními zácpami, znečištěným ovzduším, nedostatkem veřejného prostoru a zeleně.

Mladí manželé si pořídili pozemek o rozloze 65 metrů čtverečních. Na tomto malém prostoru se architekti pustili do navrhování domu o délce 16 metrů a šířce 4,1 metru, který by čelil všem hanojským problémům a vešel se do nízkonákladového rozpočtu 750 tisíc korun.

Dům musí reagovat na velké změny počasí a teploty. V létě jsou teploty kolem 35 stupňů Celsia s vysokou vlhkostí a v zimě přibližně 10 až 15 stupňů Celsia rovněž s vysokou vlhkostí, tudíž je teplota ještě nižší.

„Navrhli jsme dům, který se ideálně přizpůsobí místnímu klimatu a kultuře. Má přirozeně příčné větrání otevřenými okny a dveřmi na obou stranách domu a přístup denního světla přes vnitřní átria se stromy a rostlinami. Důležité je, aby se dům nepřehříval. Tyto principy v nově vznikajících stavbách ve Vietnamu bohužel nejsou vůbec samozřejmostí,“ vysvětluje Obtulovič.

„Tradiční lidové stavby se uměly vypořádat se složitým klimatem, bohužel dnešní rychlé bezmyšlenkovité stavění nezohledňuje místní klima. V novostavbách je nepříjemně teplo, vlhko, temno a plísně jen bují. Stísněný, tmavý a nedýchatelný prostor má negativní dopad na fyzickou i duševní stránku obyvatel domu,“ popisuje. Tomu se architekti při navrhování vyhnuli.

Dům je tepelně izolovaný tlustou vrstvou zeminy na dvou střešních zahradách a odstíněn zelení. Dalšími důležitými prvky odstínění jsou cihelné boxy, díky kterým se vnitřní prostory nepřehřívají.

Denní světlo poskytují velkorysé světlíky, velká francouzská okna a další menší okenní otvory. Díky tomu, že dům lze uzavřít pomocí skleněných oken a dveří, je možné vytvořit tepelný komfort i v zimním počasí.

Pod světlíky je v přízemí interiérové átrium se zelení. Ta v těchto místech tvoří předěl či optické „přepažení“ mezi obytným prostorem, kuchyní, jídelnou a dětským pokojem. V patře je rodičovská ložnice a dvě střešní zahrady.

Dvě střešní zahrady s rozlohou 25m2 jsou navrženy jako zeleninová a ovocná zahrada.

Ve zkratce lze popsat rytmus prostoru prvního podlaží od vstupu: venkovní dvůr se zelení - obytný prostor - vnitřní dvůr se zelení - kuchyně - vnitřní dvůr se zelení - dětský pokoj - venkovní dvůr se zelení.

V klasickém vietnamském domě jsou místnosti odděleny stěnovými příčkami, v případě tohoto domu prostory částečně odděluje zeleň. Tento způsob dovoluje otevřenost prostoru (příčné provětrávání a utužení rodinných vztahů), ale také částečné odclonění.

Na střeše je vodní nádrž, která je ve Vietnamu na všech domem. Pomocí elektrické pumpy je někdy nutné vodu přečerpat z distribuční sítě do nádrže.

Hlavním materiálem je cihla, která se objevuje na fasádě v prvním patře. Dalším výrazným prvkem je pohledový beton na stropech. Broušené teraco je na všech podlahách, hlavní prostory jsou ve světlé barvě, schodiště a koupelny v tmavé.

„Teraco je běžný levný materiál, který do Vietnamu původně přivezli Francouzi. Pěkným lokálním materiálem jsou bambusové pletené panely, které jsme použili na posuvné interiérové dveře. Celkově jsme použili minimum materiálu a tím jsme dosáhli harmonie, jednoduchosti a čistoty prostoru s výrazným prostoupením zeleně,“ říká architekt.

ODDO architects ODDO architects je menší architektonické studio založené architekty Markem Obtulovičem a Mai Lan Chi Obtulovičovou. Dalším parterem studia je architekt Michal Souček. Studio pracuje na zakázkách ve Vietnamu a České republice. Zkušenosti z různých kulturních kontextů aplikují do tvorby tzn. kladou důraz na kvalitu místa a tradic. Navrhují stavby a prostory, které souzní s místním klimatem a místní kulturou. Věnují se designu, architektuře i urbanismu.

Vnitřní zeleň roste pod skleněnými světlíky. Exteriérové zahrady čelní a zadní fasády v přízemí omezují hluk a prašnost v domě.

Dvě střešní zahrady s rozlohou 25 metrů čtverečních jsou navrženy jako zeleninová a ovocná. Zároveň poskytují bezpečné prostranství na hraní pro děti, prostor pro relaxaci uprostřed hektické metropole a napomáhají i zkvalitnění okolního prostředí.

Dům se stavěl necelých sedm měsíců, původní předpoklad byl čtyři měsíce. Velké průtahy nastaly s místními úřady kvůli neprůhlednosti stavebního zákona a územního plánování. Tyto problémy stavění domů velmi komplikují. „Získat povolení je někdy velmi únavné. Stejně komplikovaná je i stavba. Často se stává, že různé autority jezdí stavbu kontrolovat, něco se jim nelíbí, vše pozastaví a zabaví techniku,“ popisuje praktiky Obtulovič.

Obrovské úsilí, díky kterému se projekt podařilo zrealizovat, přineslo architektům hned dvě první ceny. VH house vyhrál v mezinárodní architektonické soutěži pro Asii SPEC a v soutěži Green architecture in Vietnam 2018.