Prosklené velké plochy oken jsou lákavé, ale bydlení někdy komplikují

Už slavný architekt Le Corbusier řekl, že historie architektury je historií zápolení s okny. U velkých prosklených ploch může být problematické přehřívání interiéru, nedostatek soukromí, ale i náročnější mytí.

Venkovní rolety vyžadují pro instalaci podomítkový box, na který je nutné myslet již při stavbě nebo rekonstrukci domu.

Na prvním místě při úvaze o pořízení velkých oken by měla být orientace stavby. Nejen u nízkoenergetických domů se doporučuje směřovat velké prosklené plochy k jihu a západu, aby během zimy mohlo nízké slunce přispívat k tepelné pohodě v interiéru.

V létě radí architekti využít přesah střechy. Ten však nemusí stačit nebo jej projektant nepoužije. Pak je nutné předem naplánovat dostatečné externí zastínění.

Řešit je třeba i způsob vytápění, před velké prosklené plochy si těžko bude chtít někdo postavit klasické radiátory. U podpodlažních konvektorů bývá problémem velká cirkulace vzduchu a víření prachu, proto architekti používají raději do projektů s velkými prosklenými plochami podlahové elektrické vytápění.

A soukromí za prosklenými stěnami? Stačí, když se na vedlejším, dříve nezastavěném pozemku, objeví další dům... Designéři pak většinou doporučují použití organzy v hladkém jednobarevném provedení, případně voál s jemnou strukturou, vše ve světlých barvách.

Ženy pak také často řeší způsob údržby, ne každý preferuje najímání specializovaných úklidových firem. Hitem poslední doby se tak staly akustěrky doplněné teleskopickými tyčemi.

Když přijde léto

Problém s externím zastíněním velkých prosklených oken či francouzských oken je nutné řešit už v projektu. Důvod je jasný: „Clona umístěná v exteriéru má dvakrát až třikrát lepší účinnost, pokud jde o přehřívání interiéru, než clona v interiéru. Vnitřní stínící prvky plní spíše především designovou funkci. Jejich výhodou je snadné ovládání, jenže vás efektivně neochrání před hlukem z venku a ohříváním vnitřních prostor,“ vysvětluje David Žabčík ze společnosti Climax, jednoho z největších evropských výrobců zastínění pro interiér i exteriér.

Venkovní rolety instalované do předokenního boxu brání přehřívání interiéru, majitelé se tak obejdou bez klimatizace.

Dodatečná montáž přináší vždy komplikace, navíc u podomítkové schránky a nadokenního překladu se zasahuje do stavby, a to není dodatečně možné. Další varianty lze sice použít, ale pak bývá nutné sekat do omítky, třeba kvůli přívodu elektřiny u motorického ovládání.

Na tento problém narážejí třeba i majitelé bytů v novostavbách s velkými terasami. Dodatečná montáž markýzy naráží často na zákaz ze strany SVJ (o montáži markýzy více zde), protože se naruší fasáda.

Venkovní stínění by se mělo volit tak, aby ladilo s architekturou stavby, k minimalistickým domům se například hodí kazetové markýzy, snadno můžete kombinovat i víc stínících prvků na jedné stavbě. Do ložnic a pokojů, kde se zejména spí a relaxuje, se používají venkovní rolety. Venkovní žaluzie patří k místnostem, kde probíhá běžný denní ruch, třeba kuchyň.

Kde vládne voál

Lehká organza s proužkem zjemní plochu velkých oken.

Vnitřní žaluzie či rolety se u velkých prosklených ploch od podlahy až ke stropu zpravidla nedoporučují. Spíše se jako doplněk k exteriérovému zastínění používají lehké voály a organzy pro zútulnění či zajištění soukromí.

„Na okna do interiéru, který se přehřívá přímým slunečním světlem, jsou vhodné polopropustné přírodní materiály. Podobně jako se dávaly do podkrovních uměleckých ateliérů bavlněné nebo lněné plátnové látky, aby bylo dostatek rozptýleného světla a přitom byla okna zastíněná od prudkého rozpalujícího slunce,“ vysvětluje MgA. Lenka Čížek Mašková ze studia Optimal Interier Design.

Pokud jde o barevnost, doporučuje co nejsvětlejší, bílou, ivory, režný len nebo světlé pastelové barvy, protože nepohlcují sluneční světlo, jako to dělá například černá barva nebo velmi tmavé odstíny barev.

Pomocí nádobky rozprášíte čisticí přípravek na sklo a okna umyjete látkou vyrobenou z mikrovlákna.

„Druhou možností je použití screenových materiálů, které jsou speciálně vyvinuté, aby odrážely teplo. Vyrábí se z nich navíjecí i římské roletky nebo japonské panelové posuvné stěny a vertikální žaluzie,“ radí designérka Lenka Čížek Mašková.

Pro zavěšení na okna přes celou stěnu domu doporučuje nenápadné bílé hliníkové profily přímo na strop nad oknem. „Existuje i zápustná verze do sádrokartonu. Maximální délka obou typů je do sedmi metrů, u zapuštěných profilů je nejlepší řešit instalaci technicky už při samotné stavbě. Proto je vhodné mít již v rámci projektu rozmyšlený způsob zastínění oken a počítat se stavební přípravou,“ doplňuje Lenka Čížek Mašková.

Mytí nepotěší

Problém s mytím velkých prosklených ploch řeší jejich majitelé různě, od profesionálních úklidových firem, až po využití robotů. Jejich ceny se pohybují kolem šesti až deseti tisíc, v uživatelských recenzích se však často objevují stížnosti na to, že okna nesmí být moc znečištěná či že zůstávají na sklech šmouhy, takže je nutné dočištění (o testu jednoho z robotů na okna si můžete přečíst více zde).

Akustěrka WELLS7 má hmotnost necelých 0,6 kg a ergonomické držadlo z protiskluzového materiálu, což usnadňuje její použití.

Ke slovu tak přicházejí hlavně akustěrky, jejichž „výkon“ si uživatel kontroluje během práce průběžně. Navíc je lze použít i na mytí keramický obkladů, skleněného nábytku a dveří nebo také na skla aut.

Aby nebylo u vysokých oken třeba používat různé žebříky nebo schůdky, doplňují výrobci tyto stěrky o teleskopické tyče.

„Akumulátorový čistič oken a tvrdých povrchů vydrží díky lithiovým bateriím až 90 minut bez nabíjení. Profesionální stěrky z přírodního kaučuku zase zajistí čištění ve všech směrech bez nevyžádaných pruhů a odkapávání,“ vysvětluje René Kubaník ze společnosti Electrolux, která nabízí k akustěrkám i možnost dokoupení teleskopické tyče, takže lze bez problémů umýt okna i s výškou kolem 3,8 m bez použití žebříku.