Najít v Londýně dům široký necelé tři metry není nic až tak výjimečného. Co chybí domům na šířku, to často dohánějí na výšku. A to bývá problém: schody pak bývají nepříjemně úzké. Přesto se současní architekti snaží využít i velmi úzké parcely pro stavbu domů. Londýn se totiž potýká s nedostatkem domů i parcel už celá desetiletí.

Architekti tak neváhají rekonstruovat i staré viktoriánské stavby, které jsou dokonce velmi žádané a jejich cena neustále stoupá, v přepočtu třeba až ke dvaceti milionům korun.

V těchto domech pak bývá většinou nábytek na míru, využitý je doslova každý centimetr, zejména pokud jde o úložné prostory. Světlo do domů vnášejí někdy i střešní okna, aby interiér působil vzdušnějším, a tedy i větším dojmem.

To je i případ domu (viz video), který nabízí čtyři pokoje a dvě koupelny. Schodiště je ovšem jen pro štíhlé, úložné prostory museli architekti pečlivě promýšlet, aby bylo možné interiérem vůbec procházet.

Ovšem vedle domu ve Varšavě, který má v nejužším místě 72 cm a v nejširším 122 cm (více o něm zde), jde ještě o hodně velkou a prostornou stavbu.