Bez vysavače se rodiče dětí a majitelé domácích mazlíčků neobejdou

Příspěvky byly veskrze humorné, jak zněl požadavek soutěže, kterou připravila redakce ve spolupráci se společností Electrolux. Po přečtení všech však bylo jasné, že vysávání nepatří mezi nejoblíbenější domácí práce našich čtenářů.

Na vině podle nich není jen nutnost několikerého denního použití vysavače, ale také schody, hmotnost „krabice“, jak pojmenovala jedna ze soutěžících svého domácího pomocníka, neustálé popotahování šňůry i hluk, který vysavače vydávají.

Nepříjemné bývá i vyjímání a ukládání velkého vysavače, proto zůstává nezřídka odložen jen někde v koutku, aby byl hned po ruce.

Náročné bylo pro čtenáře i zpracování soutěžního příspěvku, který vyžadoval odpovědi na otázky i textovou a fotografickou část. Proto se na žádost některých z nich prodloužila o týden uzávěrka odevzdání.

Porota nakonec z několika desítek příspěvků vybrala tři. Tyto rodiny si budou moci vyzkoušet tyčový bezšňůrový vysavač Pure F9 se značkou Electrolux v ceně 15 990 korun. Po měsíci testování jej budou moci ohodnotit, jako odměnu získají právě tento vysavač.

1. Příběh Terezy

Tak to si tedy uklidíš...

Podle mě není nic smutnějšího, než se vracet do prázdného bytu. Proto jsem ráda, že jakmile otevřu dveře, čeká nás naše kočičí smečka adoptovaná z útulku. Pomáhat je přece fajn.

Pravda, život zvířat a dětí je někdy dobrodružnější, než by člověk čekal. Písek do kočičího záchoda je přece také písek. Když venku prší a nelze jít na pískoviště, proč si jej neudělat v chodbě? V pytli je ho přece dost a vysavač to večer uklidí!

Pokud se budou zvířátka zlobit, že jim někdo „řádí“ v rajónu, k usmíření postačí i granule. Respektive hóóódně granulí. Že se nevejdou do misky? Nevadí. Oni to přece sní i z podlahy. A co zbude, na tom si pochutná vysavač.

Bídu u nás vysavač rozhodně nemá. Když právě nepožírá mimořádný příděl kočičího steliva či granulí, potravu má nachystanou pod postelí, kde mu servírujeme prach jemně sypaný kočičími chlupy, pro fajnšmekry podáváme bílé chlupy na černém vlněném kabátě a černé chlupy na čerstvě vyžehlené bílé košili.

Zákaz pobytu koček v posteli je bezpředmětný.

Speciální hubička na jejich odstranění, bez níž si nedovedu vysavač představit, se má u nás opravdu dobře. Čas od času servírujeme i dezerty v podobě kousků voskových pastelek, lego kostiček nebo částí puzzle.

A co na to náš vysavač? Je spokojený! Dokonce mám pocit, že jeho přívodní šňůra roste a roste a roste. Stále je do ní něco zamotané, dítě, kočka, nohy lidské, nohy židle. Myslím, že je na čase adoptovat si nový vysavač. Byla by výzva mít ten bez šňůry. Když se o něj budeme starat tak dobře jako o ten původní a dostane u nás zase spoustu potravy (a to si pište, že ano!), třeba mu přívodní kabel naroste. Nevěříte?

2. Příběh Veroniky

Vysávání. Panečku, to je vám věc. Ti z rodiny nebo z přátel, kteří se tomu zatím vyhnuli, vůbec netuší, oč přicházejí. Jaká je to „legrace“, když se v horečné snaze snažíte alespoň trochu pokoj rychle „přeluxnout“ a váš stroj mezitím tropí samou neplechu.

Přišlápnout šňůru je obrovská legrace. Ale jen někdy a pro někoho.

Tak například, když ho za sebou vláčíte nevidouce, že ta škatule, co na ni není vidět, už poráží druhý květináč, což nemůžete kvůli zuřivým zvukům vysavače ani slyšet (neslyšeli byste ani lákavou nabídku své drahé polovičky na společný relax), protože řve jak cirkulárka. Nebo jindy, když se snažíte vysát pavučiny v rozích místností s třímetrovými stropy.

Vezmete si na schůdky „škatuli“ do ruky jedné, hubici do ruky druhé a s předcházejícím nadšením „koukej, bez držení!” letíte do protějšího rohu místnosti, stále ještě se škatulí v ruce, protože někdo zakopl o přívodní šňůru.

Pomocník, nebo „pachatel“, kvůli kterému se musí neustále vysávat? Rodiče se většinou kloní k druhé variantě.

Nebo třeba, když váš andílek poskakuje po šňůře a jezdí na vysavači jak na koni a vy s trpkým a trpělivým pohledem prodloužíte svou oblíbenou zábavu o půl, nebo rovnou o celou hodinku.

Měli jste někdy psa? Mám pocit, že ten můj miluje vysávání ještě o něco více než já. Nevím ani, kolikrát v těch svých bojůvkách už zvítězil nad měkkou hadicí nebohého stroje. Přátelé, co vám budu povídat, ta nová škatule, to by byla príma věc a nová kapitola mého luxování.

3. Příběh Jany

Vysávám skoro každý den, máme malého synka Honzíka (1,5 roku) a tak si asi každá maminka dokáže představit, jak to na naší podlaze vypadá. V našem bytě převažuje plovoucí podlaha nebo linoleum, takže je každý drobek či smítko vidět. U nás se zkrátka do koberce nic „neschová“.

Jak se to tam mohlo dostat???

Nejvíce namáhanou oblastí je obývací pokoj spojený s kuchyní. Ve dne si tam malý hraje, zatímco já vařím, nebo pracuji. Ke svačinkám si rád dopřává zdravé sušenky a zeleninové křupky. Ty dokážou na podlaze zanechat spoustu nepořádku.

Protože bydlíme u rušné silnice, v našem bytě se také poměrně práší. Proto se pro mě vysávání stalo denní rutinou. Dřív jsem měla vysavač schovaný ve skříni, nyní už ho téměř neukládám.

Vysávání je pro mě i cvičením, protože se při něm neustále pro něco shýbám, abych mohla vysát opravdu všude. Hračky jsou samostatnou kapitolou. Malá autíčka neustále zajíždějí pod komodu a sedací soupravu, takže nejprve musím autíčka nějakou tyčí vyndat ven, očistit je od prachu a pak pokračovat ve vysávání. Jednou jsme dokonce z vysavače vytáhli plný pytlík, který byl podezřele těžší než jindy. Uvnitř se skrývalo oblíbené autíčko našeho syna. Ještěže nás napadlo se podívat dovnitř. Jak se tam dostalo, nikdo netuší.

Syn si vysávání hodně oblíbil, během něj si na vysavač sedá, nebo stoupá. Proto bych ocenila tyčovou variantu, která šetří místo, je hned po ruce a kdykoliv s ní snadno uklidím to, co právě potřebuji.

Vysavač jako dopravní prostředek. Proč ne?