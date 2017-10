Vítězné kostky z kamene fungují jako budík, lampička i reproduktor

Společnost Technistone, český výrobce tvrzeného kamene, se stala zadavatelem soutěže pro začínající architekty a designéry. Mladí tvůrci dostali za úkol navrhnout zajímavé interiérové řešení s použitím tvrzeného kamene TechniStone.

Vítězem soutěže se stal Ing. arch. Jaroslav Kopecký. Odborná porota ocenila jeho návrh sady luxusních interiérových doplňků The Cube. Jde o nápaditou designovou sadu stolní lampičky, reproduktoru a budíku, zasazených do luxusního vzhledu krychlí z tvrzeného kamene TechniStone. Mladý architekt zde kombinoval dva odstíny kamene, a to Noble Silver Notte a Noble Lusso Champagne.

„Minimalistické řešení dává vyniknout kráse kamene, mosazné detaily jej jen jemně doplňují a přispívají k harmonickému celku. Snahu o nejčistší vzhled jsem podpořil strohým tvarem jednoduché krychle na nízkém podstavci,“ popisuje Jaroslav Kopecký, spoluzakladatel architektonického studia Zakopcem architekti.

A vysvětluje i technickou stránku svého nápadu: „Podstavec však neslouží pouze jako podstavec, ukrývá se v něm hlavní myšlenka návrhu. Otočení vrchní krychle proti směru hodinových ručiček vás odmění postupným rozsvěcováním lampy, zesilováním hudby či zapnutím budíku.“

Obchodní ředitel společnosti Technistone Jiří Tupý potvrzuje slova Kopeckého: „Mezi hodnotící kritéria patřil především nápad, unikátnost, inovativní využití a atraktivita pro cílovou skupinu, což tento projekt bezesporu splňuje více než dostatečně ve všech kategoriích. Nevšední návrh The Cube nás opravdu zaujal již na první pohled.“

Do soutěže bylo přihlášeno mnoho zajímavých projektů, které prezentovaly odlišné, avšak přesto originální návrhy s potenciálem pro pozdější realizaci. Mezi tyto projekty patřil například konferenční stolek, úchyty na skříně, úložné prostory v kombinaci se dřevem nebo dokonce projekt lázní s obložením bazénu a stěn z tvrzeného kamene TechniStone.

Řešení ovládání kostek ze sady The Cube

Soutěžící měli na přípravu návrhů čas od poloviny února, kdy byla soutěž vyhlášena. Vítězný projekt vybírala odborná porota, jejímiž členy byli interiérová designérka Zuzana Gajdůšková, Prof. Akad. arch. Jan Fišer, vedoucí ateliérů průmyslového designu FA ČVUT Praha a ateliéru design interiéru FUD UJEP, dále zástupci společnosti Technistone, ředitel oddělení vývoje a inovací Jiří Ludvík, obchodní ředitel Jiří Tupý a vedoucí obchodu CZ/SK Andrea Freislebenová.

Rozhovor s vítězem soutěže

Čím jste se inspiroval při navrhování The Cube?

Chtěl jsem vytvořit opravdu minimalistickou lampičku, pouze tělo a žárovka, nic víc. Jak název napovídá, vycházel jsem ze základního tvaru krychle. Zásadní otázkou bylo, jak integrovat vypínač do těla, aby nenarušoval geometrickou čistotu a nemusel být na kabelu. Vyhrálo řešení, kdy otáčíte vrchní částí krychle vůči spodní podstavě. Tím lampičku nejenom zapnete, ale zároveň ovládáte i intenzitu světla. Tuhle myšlenku jsem poté rozvedl i na reproduktor a budík, a vznikla tak série The Cube.

Byl vítězný projekt vašim prvním nápadem, nebo jste pro tuto soutěž pracoval i s jinou myšlenkou?

Prvotním nápadem určitě nebyl. Jelikož soutěž trvala poměrně dlouho, první hrubé návrhy se točily okolo kuchyně a kuchyňských doplňků, protože TechniStone se používá převážně tam. Soutěž však vyžadovala netradiční využití materiálu, a tak jsem se pomalu od kuchyně vzdaloval.

Vizualizace: návrh svítidel, studio Zakopcem

Jak dlouho jste na návrhu pracoval v rámci rozmezí daném soutěží? Byla to myšlenka „na první dobrou“ nebo návrh potřeboval svůj přirozený vývoj?

Hrubý koncept jsem měl vymyšlený asi měsíc před odevzdáním. Poté jsem musel pracovat na jiných projektech a už jsem myslel, že soutěž odevzdat nestihnu. Naštěstí jsem se k ní v posledním týdnu vrátil a postupně vymýšlel technické a materiálové řešení. Vzhled a detaily jsem osekával na úplné minimum, abych se držel původní myšlenky minimalistického designu.

Setkal jste se s tvrzeným kamenem TechniStone i dříve nebo je to pro vás novinka?

Novinkou pro mě není, v interiérech často pracuji s materiálovými variantami a v jednom projektu jsem při návrhu pracovní desky kuchyňské linky hledal kvalitní materiál vzhledem blízký mramoru a narazil tak na TechniStone.

Jak se vám s ním pracovalo a kde vidíte potenciál pro tvrzený kámen TechniStone obecně i při své práci?

Pro potřeby ideové soutěže jsem parametry kamene znal jen z prospektů a vzorníků, tak nemohu odpovědět. Pro mě má TechniStone největší uplatnění v kuchyních jako pracovní deska či jako velkoformátové obklady interiérů. Na této soutěži jsem si vyzkoušel, že by se dal reálně využít i jinak.

Vizualizace: návrh koupelny, studio Zakopcem

Se kterými materiály nejraději pracujete?

Asi jako většina architektů mám rád dřevo, v poslední době mě však čím dál více baví pracovat s kovy. Baví mě také netradiční materiálové a barevné kombinace.

Používáte i jiné nové, v designu a architektuře ne zcela okoukané materiály?

Nepřijde mi, že bych využíval materiálů, které by v dnešní době byly neokoukané, alespoň ne mezi architekty.

Jste součástí týmu Zakopcem, na čem aktuálně pracujete?

V Zakopcem se zabýváme především interiéry a menšími objekty. Baví nás také produktový design. V současnosti zkoušíme štěstí v několika soutěžích, navrhovali jsme například sérii svítidel, kdy z jednoduchého trojúhelníku dokážete poskládat libovolně složitý geometrický útvar. Zároveň připravujeme k realizaci interiér pro jedno občanské sdružení a pracujeme na několika interiérech pro soukromé klienty.

Co vás v rámci navrhování interiérů, designu baví nejvíce?

Je to pro mě hra. A koho by nebavilo si hrát? Je to pro mě také největší hobby. Ale to asi musí být, bez toho by člověk nedokázal vymyslet kvalitní design. A co mě baví nejvíce? Vidět, že vše funguje tak, jak bylo zamýšleno a že moje návrhy lidem usnadňují život a zároveň přinášejí potěšení.

Vizualizace: studio Zakopcem, vstupní prostory Univerzity Karlovy v Celetné ulici - 3. místo v soutěži

Co byla vaše první realizace, na kterou z nějakého důvodu rád vzpomínáte?

Jsme mladé studio, fungujeme teprve rok a půl, a tak je dokončených realizací zatím poměrně málo. Člověk si samozřejmě vybaví úplně tu první. Bylo to něco nového starat se o celý proces a vidět, jak naše nápady přicházejí k životu. Konkrétně to byl jen takový mini projekt, interiér obývacího pokoje a pracovny.

Kde můžeme vaše realizace vidět?

V současné době připravujeme náš nový web, který by měl být spuštěný během září. Než se tak stane, můžete nás sledovat na facebooku (facebook.com/zakopcem) či instagramu (@zakopcem), kam pravidelně přidáváme obrázky z nových i starších projektů, a být tak v obraze.

Vizualizace: návrh bytu v Kolíně, studio Zakopcem