Vdala jsem se bez souhlasu rodičů. Ti mi začali dělat ze života peklo

V roce 1992 jsem od rodičů dostala darem půl nemovitosti, která byla ve velmi špatném stavu. V dobré víře jsem čtvrtku dala svému tehdejšímu muži a společně jsme dům opravili. V přízemí bydlí moji rodiče. My jsme si z půdních prostor vybudovali byt.

V roce 2015 manžel odešel za jinou partnerkou. Já si po čase našla nového partnera a v roce 2017 jsme se vzali. Od této chvíle začal u nás v domě teror. Rodiče neunesli skutečnost, že jsem si našla nového partnera a přes jejich zákaz jsem se vdala, a to už mi bylo 46 let.

Po svatbě mi řekli, že když jsem neposlechla, že nám vyhlásí válku a také vyhlásili. Zamkli všechny společné prostory, sklepy, kotelnu, dílnu, hlavní uzávěr vody a garáž. Uschovali veškeré nářadí pro letní i zimní údržbu okolo domu.

V červenci 2017 zavolali policii, prý jsem jim schválně vypnula telefon, přeřezala šňůry na prádlo a povytáhla ze zásuvky mrazák.

Následovalo mnoho dopisů z jejich strany, kde mi vyčítali, jak mi obětovali celý život, jak mi vychovali děti, jak nás v domě podporovali, obviňovali mě i mého manžela z různých hloupostí.

Začali pronásledovat i mé syny, staršímu vyhrožovali, že pokud nebude stát při nich, že zařídí, aby měl záznam v trestním rejstříku už ve svých osmnácti letech, vyhrožovali mu advokátem, protože špatně parkuje u domu a narušuje jejich parkovací řád.

Mladšímu osmiletému synovi vykládali, že má nevlastního nového otce, který ho bude odstrkovat, ubližovat mu a že ho nebude mít rád.

Postupem času jejich obvinění přibývalo, zamkli i elektroměr. Vzhledem k tomu, že energie jsou psané na mě, požádala jsem o kontrolu elektroměru.

Pro ně to byla záminka k předem připravené akci. Zavolali si na pomoc moji sestru a společně nás u kontroly elektroměru napadli. S manželem jsme byli dva týdny v pracovní neschopnosti, já se zlomeným nosem a pohmožděnou krční páteří.

Na policii samozřejmě řekli opak, že jsme je napadli my a předložili spousty lékařských zpráv. Následovalo několik fyzických napadení ze strany mého otce, obvinění z krádeží atd.

Šíří o nás po rodině a sousedech lži. Staví se do pozice týraných seniorů. O mně vlastní otec všude povídá, že jsem provozovala eskort servis. Manžela nazývá zlodějem a lhářem, postavili proti nám i děti.

S bývalým manželem vytvořili jakousi koalici, vzájemně si dosvědčují lži a vymýšlejí intriky, jen aby se se mnou nemusel bývalý manžel po rozvodu dělit.

Byli schopni vymyslet i notářský zápis, kde dosvědčují, že jsme já i oni věděli o převodu firmy mého bývalého manžela před rozvodem, a to jen proto, aby se nemusel dělit. Samozřejmě že jim za to něco slíbil, že mě za odměnu dostanou z domu.

Našemu zaměstnavateli pravidelně hlásí, v kolik hodin jsme přijeli domů z práce, zda jsme měli služební auto, pokud si vypůjčíme v práci nářadí hlásí, že jsme ho nejspíš ukradli.

Dodnes se řeší několik přestupkových řízení, kde je výsledek nejistý. U přestupkových řízení dokážou lhát a sázet na svůj věk. Je jim 70 let a odvolávají se na zákon na ochranu seniorů, díky kterému se jim nemůže nic stát za to, jak se chovají.

Neustále vymýšlejí nějaké intriky. Vše má jediný cíl. Vrácení daru nemovitosti, jejíž část mi dali v roce 1992. Před měsícem jsem od nich obdržela výzvu k vrácení daru, přílohou bylo 30 bodů, tedy důvodů, proč jim mám dům vrátit.

Co se u nás děje, může někomu připadat směšné, ale věřte, že jsem opravdu nešťastná. I když jsem od nich slyšela spousty urážek, lží a vyhrůžek, nikdy jsem jim zlé slovo neoplácela zlým. Vždy se s nimi snažím mluvit klidně a opakuji, aby přestali lhát.

Dokážu pochopit, že se takto k sobě mohou chovat cizí lidé, ale vlastní rodina? Můžete mi prosím poradit, jak se bránit?

Na dotaz odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Tereza Vrzáková, certifikovaná makléřka RE/MAX G8 Reality

Během své realitní praxe jsem již řešila hodně případů rodinných sporů spojených s vlastnictvím nemovitosti a většinou jsou to smutné příběhy. V tomto případě by nejlepším řešením byla dohoda o vyřešení, resp. zrušení spoluvlastnictví a vyplacení z podílů.

Pokud by šlo o vrácení daru, o což podle pisatelky protistrana usiluje, musel by o tom rozhodnout soud. Tazatelce bych doporučila začít svůj život jinde a pokusit se znovu vybudovat klidné zázemí pro svou rodinu.

Důležité bude nezapomenout na předkupní právo, které je od letošního roku opět v české legislativě zavedeno. Vzhledem k vyhroceným okolnostem bych nevěřila ve smírčí dohodu a doporučila bych obrátit se na právníka, který by měl situaci pod kontrolou a zastupoval by tazatelku a její zájmy bez emocí, pokud dojde k soudnímu sporu.

Určitě je k prospěchu věci, že paní pisatelka nereaguje agresivně verbálně ani fyzicky. Tím by situaci jen zbytečně zkomplikovala. Z pohledu makléře bude důležité správně stanovit tržní hodnotu nemovitosti a zohlednit i investice do oprav a údržby domu a užívání domu, aby došlo ke spravedlivému a pro obě strany férovému narovnání situace.

Michael Dub, Advokátní kancelář Dub & Beránek

Tento příběh je plný řady učebnicových příkladů právního jednání, tedy takového chování, které s sebou nese právní následky, a to v některých ohledech i v oblasti trestního práva. Tazatelka bohužel nemůže očekávat, že právo vyřeší všechny zmíněné problémy.

Náprava vztahů v rodině bude patrně spadat do jiných oborů, pokud je ovšem vůbec možná. V textu je několikrát zmíněno jednání, které může být naplněním některé skutkové podstaty trestného činu nebo přinejmenším přestupku; pomluvy a urážky se dají řešit podle ustanovení o ochraně osobnosti atp.

Klíčem komplexního řešení však patrně bude uspořádání majetkových vztahů v rodině tak, aby byla omezena vzájemná interakce a snížila se pravděpodobnost vzniku konfliktů. Fakticky bude tedy záhodno skutečně vyvázat tazatelku z právních vztahů založených vlastnictvím společné věci, avšak nikoliv formou odvolání daru, ale zrušením spoluvlastnictví a jeho vypořádání tak, aby pisatelka již nevlastnila nemovitost se svými rodiči, resp. s jejím bývalým partnerem.

Na samotnou výzvu k odvolání daru je vhodné reagovat odmítnutím existence důvodů pro takové odvolání. Občanský zákoník sice zná institut odvolání daru pro nevděk, musí proto však být splněny specifické podmínky a dodržena stanovená lhůta. Dárce by v takovém případě musel podat odpovídající žalobu a v takto zahájeném soudním řízení existenci zákonných důvodů prokázat.

V každém případě je namístě v reakci na výzvu ke vrácení daru upozornit také na eventuální nutnost vypořádání zhodnocení předmětné nemovitosti, ke kterému ze strany obdarované nepochybně došlo. Doporučoval bych v takové odpovědi přímo navrhnout podmínky zrušení spoluvlastnictví jako takového, což považuji za jediné skutečně řešení základu všech popsaných problémů.

Podle ustanovení §1140 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. Nového občanského zákoníku (zkráceně NOZ), nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat a každý ze spoluvlastníků může kdykoliv žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví.

Toto ustanovení dává šanci spoluvlastníkům uniknout z problematického vztahu založeného vlastnictvím stejné věci, a to bez ohledu na další okolnosti, tedy i v nesrovnatelně méně závažných případech, než jaký je zde popisován.

Soud při tom postupuje v podstatě mechanicky. Nejprve posoudí, zda je možné věc rozdělit tak, aby jednotlivé části plnily účel, pro který byly vystavěny. Pokud předmětný dům není možné dělit na čtyři samostatné jednotky, nebude soud uvažovat o oddělení, ale přistoupí ke zrušení spoluvlastnictví.

Jmenuje tedy znalce, který určí obvyklou tržní cenu celé nemovitosti. Pokud alespoň jeden ze všech zbývajících spoluvlastníků projeví o nemovitost zájem, přikáže mu (nebo jim) soud spoluvlastnický podíl toho, který má zájem vyvázat se ze spoluvlastnických vztahů a uloží mu (jim) uhradit vypořádací podíl – v tomto případě čtvrtinu zjištěné obvyklé ceny celé nemovitosti.

Pokud by nikdo ze spoluvlastníků o nemovitost zájem neměl, prodá se v dražbě a výtěžek se rozdělí v poměru odpovídajícím jednotlivým spoluvlastnickým podílům. Při tomto procesu samozřejmě mohou vzniknout problémy v podobě obstrukcí ostatních účastníků, nedostatků na straně znalce atp., nicméně ve srovnání s jinými druhy sporů je to právně jednoduchá věc a rozhodně schůdné řešení, které patrně přinese obrat v dramatickém vývoji popisovaných negativních vztahů a možná bude i bodem zlomu, který pomůže vytvořit základ pro to, aby se rodinné vztahy opět obnovily nebo přinejmenším zůstaly neutrální.

Z praktického hlediska mohu jen doporučit zastoupení advokátem, neboť jednání s vlastními rodiči, resp. bývalým partnerem ohledně vypořádání spoluvlastnictví může být velice nepříjemné. Kolega advokát by měl začít shora zmíněnou reakcí na výzvu ke vrácení daru nebo jinou formou oslovení ostatních spoluvlastníků s návrhem dohody, aby ověřil, zda není možné věc vyřešit bez soudu. Aktivita směřující k dosažení smírného řešení může být také následně soudem zohledněna např. při stanovení povinnosti úhrady nákladů předmětného řízení.

V některých případech může pomoci mediace, ať již dobrovolná, nebo nařízená soudem. K termínu mediace odkazuji dále na internetové vyhledávače, kde jsou všechny potřebné informace ke zvážení toho, zda podstoupení a úhrada mediačního procesu může být v tomto případě dobrou investicí. Osobně bych byl s ohledem na všechny popsané okolnosti mírně skeptický.

Pro případ, že by skutečně došlo k podání žaloby na vrácení daru, doporučuji kontrovat návrhem na vypořádání spoluvlastnictví a současně zvážit vypořádání všech souvisejících závazků a pohledávek (např. nevypořádaných investic do oprav a údržby, nevyrovnaných nároků vzniklých nemožností užívání nemovitosti v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu atp.), aby konečné rozhodnutí v takovém řízení bylo rovněž pomyslnou tlustou čarou oddělující problematickou minulost rodinných vztahů. Nic ale nebrání pisatelce, aby se aktivity ujala sama a bez dalšího zahájila proces směřující ke zrušení spoluvlastnictví.

V textu je zmiňováno, že se touto věcí policie již zabývala a je samozřejmě na autorce samotné, aby zvážila, do jaké míry jednotlivá provinění využít proti těm, kteří se jich dopustili. Pokud bych měl věc pojmout komplexně, bude třeba se seznámit se všemi existujícími dokumenty, řízeními, zjištěním policie a případnými rozhodnutími, která možná v textu ani nejsou zmiňována. Za stručné, rychlé a efektivní řešení v tomto stádiu však považuji shora popsané oddělení, resp. zrušení spoluvlastnictví.