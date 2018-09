Architekti, kteří preferují surové stavby. Milují beton i kov

Rodinný dům Nad Krocínkou

„Dům jsme navrhovali pro našeho dlouholetého kamaráda. Práce byla trochu odlišná od běžné zakázky, protože diskuse o návrhu se často odehrávaly po večerech u piva. Intenzivní výměny argumentů střídaly vtípky a historky, ze začátku to bylo náročné,“ popisují architekti studia Monoform Jindřich Ševčík a Jan Trávníček.

A pokračují: „Kamarád měl poměrně ambiciózní vizi, která byla z našeho pohledu překombinovaná a trochu naivní. Časem se nám myslím podařilo získat vzájemnou důvěru a nakonec vznikl jednoduchý a racionální dům, značně odlišný od původního zadání.“

Dům ukončuje řadovou zástavbu formou věže. Jak vznikla tato idea?

Ukončení domu a vlastně celého blo­ku řadové zástavby bylo stěžejní téma. Program klienta výrazně překračoval prostorové možnosti původního, relativně malého domku.

To vedlo k roz­hod­nutí o přístavbě: ze zahradní stra­ny jsme získali v každém podlaží jednu místnost navíc, z uliční jsme věž využili pro pohodlné schodiště, které je tak trochu leitmotivem celého domu. Přístavbu jsme se rozhodli při­znat a nespojovat s původním domem, aby drobnější měřítko původní zástav­by zůstalo zachováno.

V horním patře je ložnice s výhledem na Prahu. Bylo to v plánu od začátku?

Dům stojí na hraně Prosecké plošiny a byl od začátku plánován se zámě­rem co nejvíc zhodnotit výhled, který dané místo nabízí. Ten se ovšem otevírá až od druhého podlaží výš, takže jsme mu­seli přizpůsobit celou dispozici, která je oproti obvyklým zvyklostem obrá­ce­ná.

Vstupujete do podlaží s dětský­mi pokoji, obývací pokoj je v patře a nad ním v podkroví je ložnice rodičů. Z ní je výhled nejlepší, proto jsme zde na­vrhli velké panoramatické okno. Vý­hled si můžete užívat i z vany v koupelně.

V interiéru hojně užíváte pohledové betony. Měli jste štěstí na kvalitního dodavatele?

Pohledové betony tady neužíváme jen z estetických a formálních důvodů. Dlouho se řešila vhodná konstrukce přístavby, protože dům nestojí na úplně ideálním podloží: je zde staré důlní dílo. Jako nejvhodnější se ukázalo použití monolitického beto­nu, který celý stávající dům dostatečně ztužil. Podařilo se nám přesvědčit klien­ta, aby beton v interiéru přístavby ne­chal přiznaný.

Betony prováděla firma s výbornými referencemi, ale samo­zřej­mě ani tak vše nedopadlo „na první dobrou“. Ale chtěli jsme se co nejvíc vyhnout dodatečným opravám, protože není nic horšího než pohledový beton zničit stěrkou. Někde tak má beton tro­chu syrovější vzhled, ale nakonec to vůbec nevadí.

Vizitka domu Užitná plocha: 215 m2 Stavební konstrukce: stěny - původní část z plných pálených cihel, přístavba monolitická železobetonová, kontaktní zateplovací systém; zevnitř omítka, v přístavbě přiznaný pohledový beton; střecha - na šikmé střeše pálená taška, plochá střecha přístavby je kryta fólií; podlahy; stropy - stávající stropy dřevěné trámové, v suterénu železobetonové, u přístavby železobetonové monolitické; podlahy - broušený beton (Cemflow Look), na stropě pohledový beton Vytápění: teplovzdušné v kombinaci s podlahovým (dům v pasivním standardu) Realizace: 2015 Cena: 5,5 mil. Kč Dispozice: 4 + kk a 2 + kk (dva byty)

Rodinný dům v Plzni - Křimicích

Dům je umístěný v horní části protáhlého, k jihu se svažujícího pozemku v zahradní kolonii. Projekt využívá stávajícího terénního zářezu, díky němuž má dům vstup do zahrady z obou podlaží.

Architektonicky jde o jednoduchou hmotu protáhlého kvádru se sedlovou střechou, kterou navíc sjednocuje materiál fasády a střechy, profilovaný plech. Hlavní prosklená plocha je orientována do zahrady. V přízemí byla umístěna soukromá zóna ložnice a dětských pokojů s přímým vstupem do zahrady. Patro navrhli architekti jako do krovu otevřený velkorysý prostor s kuchyní a obytnou částí s krbem.

Vizualizace: dům v Křimicích

Vizitka domu Užitná plocha: 135 m2 Stavební konstrukce: stěny - masivní rámová dřevostavba opláštěná biodeskami a přiznaná v interiéru, zateplení kašírovanou minerální izolací, provětrávaná fasáda obložená profilovaným plechem; střecha - konstrukce střechy shodná se stěnami; podlahy a stropy - stropy dřevěné trámové se skladbou suché podlahy Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-voda, krbová kamna Cena: 3,2 mil. Kč Dispozice: 4 + kk

Byt v Plevelské ulici

Šlo o rekonstrukci panelového bytu v pražských Modřanech. Zrušením původního jádra a propojením místností se v malém panelovém bytě podařilo realizovat velkorysý obytný prostor.

Konstrukční ocelové rámy byly přiznány a použity i v designu kuchyňského ostrůvku. Barevné ladění založené na kontrastu bílé a antracitové (ocelové rámy, betonová stěrka) je doplněno barevnými akcenty použitými na solitérním nábytku. Kuchyně tvoří pro­svět­lený box s dvířky z komůrkového polykarbonátu.

Byt v Plevenské ulici

Vizitka bytu Užitná plocha: 69 m2 Stavební konstrukce: panelový dům stavební soustavy Larsen-Nielsen, povrch stěn - omítka, cementová stěrka; povrch podlah a stropů - podlahové lamely s dřevěnou dýhou, epoxidová stěrka, na stropech omítka Vytápění: ústřední s litinovými radiátory Realizace: 2016 Cena rekonstrukce: 650 000 Kč včetně nábytku Dispozice: 3 + kk

