Architekti postavili v muzeu „les“. Zkuste se v něm pobavit i s dětmi

Jednotlivá podlaží Národního zemědělského muzea jsou věnovaná zemědělství, myslivosti, gastronomii či rybářství, ale také lesu. Za architektonickým řešením výstavy Dělat les v jednom z podlaží stojí liberecké studio Mjölk.

Do budovy, která byla postavena na Letné v letech 1937 až 1939 podle projektu architekta Milana Babušky, minimalistické pojetí výstavy velmi dobře zapadá.

Jedna z instalací představuje kostel. Tématem „výzdoby“ je zde pálení klesti. Čtrnáct zastavení křížové cesty vede k hlavnímu, jakoby oltářnímu obrazu se stafáží lidí zahalených dýmem. Kouř je zde symbolem očisty.

„Expozice výstavy zahaluje jednotlivé tematické okruhy fotografií do samostatných prostředí, která ve společném kompozičním celku vytvářejí vnější obal výstavy. Toto dvojí prostředí neukazuje divákovi obrazový materiál najednou, ale zachovává pro každé téma intimní prostor a společně s doplňkovými elementy expozice tvoří inscenovaný celek,“ vysvětlují architekti ze studia Mjölk.

Unikátní vnitřní prostředí jednotlivých „buněk“ doplňují vystavovaná témata. Architekti použili velmi jednoduché prvky, jednotlivé objekty tvoří prefabrikované dřevěné panely potažené netkanou textilií. Její barva odpovídá určení daného panelu.

Černá slouží pro prostředí, kde nechceme světlo (třeba pro „les v noci“). Labyrint z černých panelů, kudy lze procházet, osvětlují jen podsvícené fotografie zachycující pohled na lesní stroje v noci tak, jak je zachytily fotopasti. Přesto se zde ani malé děti nebojí, naopak si s chutí (někdy za ruku rodičů) vychutnávají tajemnou tmu. Naopak bílá geotextilie je použita pro instalace s difúzním či přímým osvětlením.

Instalace složená z panelů proměňuje výstavní prostor na „urbanizované“ prostředí. „Dřevěná konstrukce panelů se rytmicky opakuje a dává výstavnímu sálu měřítko,“ upozorňují architekti.

Kromě samotných výstavních objektů jsou součástí výstavy také doplňkové instalace, které slouží jako mobiliář (například kmeny stromů nahrazují lavičky) nebo stavebnice pro nejmladší návštěvníky. Ti si mohou z dřevěných hranolů postavit cokoli jako z klasických hracích kostek. Nepotřebují k tomu barvy, naopak dětská fantazie zde dostává doslova „zelenou“.

Z minimalisticky pojatého prostoru lze dvířky projít do další expozice, pro změnu do lesa „z papíru“. Velmi oblíbená je i expozice Jede traktor na ploše přes 500 m², kde najdete více jak dvacet typů traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců od roku 1917 do roku 1953 včetně unikátního trenažéru, který si můžete vyzkoušet.

Nebo lze zajít do podlaží věnovaného rybolovu, v dalším najdete spoustu zajímavostí o gastronomii (a také si ji můžete vyzkoušet). Obrovským zážitkem je i výhled na Prahu ze střešní terasy.

Střešní zahrada pražského Národního zemědělského muzea: expozice Život nabízí včelí úly, bylinkové záhony, ovocné stromky a keře i trávník k posezení. A nezapomenutelný výhled na Prahu.

O výstavě Dělat les Koncepce výstavy: BoysPlayNice, Kloboucká lesní, Mjölk Architektonické řešení: Mjölk Grafické řešení: Lenka Mičolová Realizace výstavy a instalace: Kloboucká lesní