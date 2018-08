Vrací slávu českému autorskému textilu. Tkát dokážou jako málokdo

Za kolekci Kontrasty a kontexty byla dvojice Klára Spišková a Linda Kaplanová 27. března 2018 na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže Czech Grand Design ve Stavovském divadle vyhlášena objevem roku 2017.

Čím je podle vás kolekce výjimečná?

Asi specifickým přístupem k textilní tvorbě. Jde o tři druhy autorských textilií vyráběných na různých tkalcov­ských stavech od mechanického po průmyslový. Patří mezi ně ručně tkané tapisérie s osnovní malbou, tuto techniku jsme použily i na bavlně, kterou tkáme na průmyslovém stroji.

Třetím druhem je lněná metráž tkaná na žakárovém stavu s ručně barvenou lněnou přízí v útku. Celá kolekce je vyrobena v Čechách díky dílně po akademické malířce Marii Applové a umělecké tkalcovně rodiny Kubáků. Tkaná textilie může být materiálově i vzorově rozmanitá.

S jakými materiály pracujete a kterým inspiracím dáváte přednost?

Pracujeme hlavně s bavlnou, hedvábím, lnem a vlnou. Z hle­diska textilní techni­ky se volně inspirujeme ikatem, technikou, u které dochází k obarvení útku či osnovy před sa­motným tkaním. V tvorbě vycházíme ze svých schopností, zkušeností a výtvarného zaměření.

Studio Geometr, které jste společně založily, získalo už v letech 2016 a 2017 ocenění za interiérový textil. Jak lze kolekce využít v interiéru?

Tapisérie je obrazem na stěnu, zavěšuje se jednoduše pomocí tenké kovové tyče protažené horním lemem, podepřené na zdi hřebíčky.

Strojově tkaná a malovaná bavlna je pevnějšího charakteru, lze ji použít na stolování, čalounění či podle vlastního uvážení, k čemu vás vyzve konkrétní situace v interiéru nebo samotný motiv látky.

Zaujala mě technika voskové batiky. Pod vašima rukama vznikají velmi krásné poetické „obrazy“. Co vás na této technice upoutalo?

Možnost tvořit autorské látky volným malířským nebo kreslířským způsobem. Látku lze pojmout jako plátno obrazu, malujete voskem, barvíte a opět zatíráte voskem jednotlivé vrstvy barev, které svým prolínáním vytvářejí další odstíny. Potom záleží na přístupu a konkrétní situaci, jak batiku využijete, jestli na oděv, či do interiéru. Můžete ji volně zavěsit, vypnout na rám, použít na doplňky, například polštáře.

Vyžadují vaše látky speciální údržbu?

Údržbu doporučujeme šetrnější, praní na teplotu do 40 °C a ždímání na nižší otáčky. Tapisérie se samozřejmě neperou, stačí je vysát.

Proč byste textil do moderních interiérů doporučily?

Jednoduše proto, že to může být vkusný a trefný doplněk, ale i svébytný výtvarný objekt, který propojuje nebo doplňu­je ostatní prvky architektury. Je škoda, že v současných interiérech se s ním dostatečně nepočítá. Možná ne z dů­vodu, že by nebyl zájem, ale vytratila se jistá zvyklost pro textil jako součást interiéru, ať užitý, či umělecký.

Malovaná a ručně tkaná tapiserie

Studio Geometr MgA. Linda Kaplanová *1982 V roce 2012 absolvovala magisterské studium na pražské UMPRUM, Ateliér textilní tvorby, a v roce 2006 bakalářské studium na Univerzitě v Hradci Králové, Ateliér textilní tvorby. Účastnila se několika zahraničních stáží v ateliérech textilní tvorby a grafiky v Evropě a také v ateliéru Umělecká řemesla v Art Institute ISI v Yogjakartě v Indonésii. Za své projekty získala ocenění u nás i v zahraničí. V roce 2016 s designérkou Klárou Spiškovou založily studio Geometr. MgA. Klára Spišková *1978 Studovala volnou a užitou grafiku na SUPŠ a VOŠG v Praze a absolvovala magisterské studium na UMPRUM Praha v Ateliéru textilní tvorby. Účastnila se stáží v Ateliérech grafický design a vizuální komunikace a sochařství (UMPRUM). V současné době působí na poli textilní tvorby a grafického designu, zajímá ji kresba, grafika a malba.

