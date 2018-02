Vysokoškoláci v Praze získají skvělé bydlení, s grilováním i koly

Na holešovickém projektu, jehož autorem je přední český architekt Pavel Hnilička, se sešli tuzemský developer Karlín Group a firma International Campus, která se věnuje studentskému ubytování v Evropě.

Stavba osmipodlažní budovy s celkovou obytnou plochou přes 16,5 tisíc metrů čtverečních bude zahájena ve druhém čtvrtletí letošního roku, v současné době se vybírá generální dodavatel.

V komplexu nebude chybět místo pro setkávání studentů a volnočasové aktivity.

Zatímco u studentských pokojů se klade důraz na soukromí, u společných prostor se naopak počítá se setkáváním mladých lidí a různými akcemi a aktivitami. Například součástí uličního parteru bude restaurace otevřená pro studenty i veřejnost, dále nebude chybět party místnost, rozlehlá terasa se skybarem a s prostorem pro letní grilování a podzemní parkoviště pro 71 vozů.

Studentům budou sloužit také studovny, dva malé kinosály, jeden velký multifunkční sál a tři větší kuchyně s vybavením pro případné společné vaření. Objekt nabídne i skladovací prostory pro každý z pokojů. V areálu najdou studenti také fitness centrum, venkovní sportovní hřiště a velkou půjčovnu kol. Mezi službami nebude chybět ani prádelna.

Kampus vznikne u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, poblíž vlakového nádraží a stanice metra Praha-Holešovice. Jde o důležité pražské rozvojové území, kde se počítá s proměnou na moderní městskou čtvrť. Zároveň jsou zde v blízkosti i klidové zóny, Stromovka a Trója. Komplex je v dosahu 20 minut cesty hromadnou dopravou k významným pražským vysokým školám.

Většina bytů je určena pro jednoho studenta, základní velikost pokoje se pohybuje kolem 20 metrů čtverečních. Ubytování zde najde více než 600 vysokoškoláků. Projekt počítá s tím, že velkou část pokojů si pronajmou studenti ze zahraničí.

„Pro jejich rodiče je klíčové bezpečí. Posílají své děti do cizího prostředí a chtějí mít jistotu, že je v budově člověk, na kterého se mohou obrátit, pokud by měly nějaký problém. Naše budovy jsou hlídané a personál je v nich k dispozici 24 hodin denně,“ vysvětluje Wouter van den Eijnden, ředitel pro zahraniční expanzi International Campus. V Praze nyní na 34 univerzitách studuje zhruba 146 tisíc studentů, z toho je asi 25 tisíc cizinců.

Evropský standard

V západní Evropě představuje studentské bydlení s mnoha službami už běžný standard. Preferují jej i samotné univerzity, které si ověřily, že interakce mezi studenty vede k lepším studijním výsledkům. A právě na tento typ bydlení se zaměřuje i společnost International Campus, která při stavbě kolejí se západoevropskými vysokými školami spolupracuje. V současné době v Německu, Nizozemí a Rakousku provozuje nebo má před dokončením více než devět tisíc studentských apartmánů a také přibližně 2 500 bytů pro mladé absolventy.

Se stavbou rezidence pro studenty v Holešovicích počítal Karlín Group už delší dobu, hledal však spoluinvestora. S International Campus chce pokračovat i v dalších projektech, jen v Praze plánují postavit společně přibližně 2 500 ubytovacích míst pro studenty.

„Ve střednědobém horizontu chceme vybudovat několik podobných projektů. Souvisí to s naší strategií, která kromě standardních developerských projektů zaplňuje i mezery na trhu. Know-how jsme čerpali v zahraničí, například i aktivní účastí v mezinárodní síti developerů, provozovatelů a investorů studentského bydlení The Class of 2020,“ vysvětluje Serge Borenstein, prezident Karlín Group.

„Svoji první akvizici v Praze a v České republice vůbec vnímáme jako pokračování naší rychlé expanze v Evropě, kde spolupracujeme s místním zkušeným partnerem,“ dodává Horst Lieder, výkonný ředitel International Campus AG.