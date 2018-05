V první řadě se není třeba bydlení „na okraji“ bát. Zadruhé, ignorujte recenze typu: přízemní dům vás nevyjde levněji. Je to zavádějící; určitě ušetříte za schodiště. Zatřetí, katalogové domy nebývají výrazově odvážné. Co je vak může povznést vysoko nad průměr, je kvalita zpracování.

Roman s Jiřinou jako pracovníci ve stavebnictví věděli, že dřevostavba má dlouhou životnost, měli nastudované její užitné vlastnosti a hodila se jim i rychlost výstavby.

Jasno měli pouze v zásadních otázkách jako počtu místností, ploše a základní technické vybavenosti domu. Prohlédli si spoustu návrhů typových domů v katalozích, na webech projekčních ateliérů i prováděcích firem. Žádný jim však nevyhovoval bez drobných dispozičních změn.

Oslovili tedy dvě stavební firmy, které měly vlastní typové projekty. Finální výběr byl pak výsledkem dobrých referencí od jiných stavebníků. Vstřícným byl i přístup majitele zvolené firmy, který jim zajistil prohlídku realizovaných domů. Při rozhodování jim to velmi pomohlo.

Vybraný projekt si nechali zvětšit o samostatnou šatnu a spíž. Projektant firmy se snažil dům přizpůsobit pozemku i světovým stranám tak, aby měl i energetické zisky a vždy rychle a ochotně zaslal aktualizaci návrhu projektu. Při třetí úpravě domu jej stavebníci potvrdili.

Podle slov Romana a Jiřiny šlo všechno podle plánů, protože si nechali dům postavit kompletně na klíč od prověřeného dodavatele, člena Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Po dvou letech užívání nepřišli na nic, co by změnili, a v dřevostavbě jsou naprosto spokojeni.

Roman s Jiřinou a jejich dvě děti mají blízko do centra města i do přírody.

Od vydání povolení po kolaudaci uběhlo šest měsíců a nyní stojí na okraji Vysočiny bydlení pro čtyřčlennou rodinu postavené z nejnovějších materiálů. „V minulosti jsme bydleli v cihlové, patrové novostavbě. Teď konečně nemusíme běhat do patra,“ libují si manželé, pro které je tento úhledný a pravoúhle zalomený dům přesně tím, co si přáli a co očekávali.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 191 m²

191 m² Užitná plocha: 153,9 m²

153,9 m² Konstrukční systém: sloupková konstrukce, částečně prefabrikovaná Quick medium

sloupková konstrukce, částečně prefabrikovaná Quick medium Teplo: elektrokotel + podlahové vodní topení

elektrokotel + podlahové vodní topení Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,14 W/m 2 K

0,14 W/m K Roční náklady na energie: 25 tisíc korun

25 tisíc korun Projekt a realizace: Quickhaus

