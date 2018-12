Dřevo jako stavební materiál Finové milují. Staví z něj i hotely

Do krajiny nedaleko polárního kruhu by se velká stavba nehodila, proto architekti zvolili podobu hned několika vkusně zařízených dřevěných domů, které jsou citlivě zasazené do místní přírody.

Výhled do krajiny si lze vychutnat i při pohledu do praskajících polen.

Srubové domy hotelu Arctic Tree House jsou zasazené do krajiny tak, aby poskytovaly návštěvníkům klid, soukromí a ničím nerušený průhled do divoké přírody.

Každý z domů Glass House o obytné ploše 30 m 2 (dalších 22 m2 má terasa) byl vyroben z trámů o rozměrech 205×275 mm ze dřeva polární borovice. Pomalu rostlá polární borovice ze severního Finska získává díky unikátním geologickým a klimatickým podmínkám velmi těsné letokruhy, proto se označuje jako jemnoletá.

Těsné letokruhy jemnoleté borovice zaručují jak kvalitní tepelně izolační vlastnosti, tak zároveň i pevnost dřeva. Díky tomu je polární borovice nejlepším materiálem pro srubové konstrukce. V létě se nepřehřívá a v zimě kvalitně udržuje tepelnou pohodu. Díky přirozené schopnosti polární borovice je vnitřní klima domů svěží a nádherně voní.

Domy s vůní borovice

Dřevo na výrobu unikátního hotelu Arctic Tree House dorazilo na staveniště dva měsíce po zadání objednávky. Každý z dřevěných trámů se ve výrobě pomalým způsobem vysoušel na 18 % vlhkost tak, aby nedošlo k jeho poškození a dřevo si zachovalo pružnost.

Díky tomuto postupu si stavba během následujících let ještě lehce sedne (v průměru jeden centimetr na jeden výškový metr), proto jsou okna i dveře osazeny takzvaně kluzně, aby byly na toto sedání připraveny.

Hrubá stavba byla nakonec hotová za šest týdnů. Tuto rychlost realizace umožňuje pečlivé plánování a přesná výroba jednotlivých dílů v továrně. Ty se po příjezdu na staveniště sestavily jednoduše jako díly stavebnice. Po dokončení uzavřené hrubé stavby pokračovaly řemeslné a dokončovací práce.

Každý dům nabízí nádherné výhledy a chybět zde samozřejmě nemůže ani sauna. Teplé zemité tóny vybavení interiéru ve skandinávském stylu pak přispívají k příjemné a uklidňující atmosféře.

Koho omrzí výhledy do krajiny, může využít hotelovou restauraci, která uspokojí i náročné gurmány. A komu se nechce mezi ostatní hosty, ten si může nechat donést jídlo přímo do domu.

Vytápění řeší krbová kamna a podlahové topení.

Celý hotel, čítající několik dřevěných domů Kontio Glass House, každý o rozloze 30 m², byl připraven na uvítání prvních hostů již za šest měsíců od zadání objednávky.