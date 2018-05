Srub vonící dřevem vytápějí podlahovým topením a kachlovými kamny

Brzy poté, co se manželé asi před deseti lety rozjeli do Brna a pro­hlédli si tehdy jeden z mála vzorových srubo­vých domů u nás, bylo rozhodnuto. Realizaci od návrhu po nátěr srubu ovšem nezadali jediné firmě.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Rozhodli se jít komplikovanější, ale cenově příznivější cestou. Měli přesnou představu o dispozici, i jak by měl dům vypadat zvenčí. Oslovili architekta, aby jim srub navrhl, a pak si jej nechali vyro­bit podle projektu finskou firmou ve Finsku a pak postavit českými řemeslníky.

Na přání majitelů není spuštěna diskuse.

Masivní dřevo

Hrubá stavba trvala tři měsíce, pak se prováděly dokončovací práce. Trámy jsou z finské borovice z finských lesů. Vnitřní mají čtvercový průřez 10 cm a ty, které tvoří vnější plášť domu, jsou dvakrát silnější.

„Jestli zvolit kulaté nebo hranaté, nebylo těžké rozhodo­vání,“ vzpomíná majitelka a prozrazuje: „Už proto, že náš dům nestojí v lese, zvítězily hranaté. Chtěli jsme se při­blížit okolní zástavbě.“

Manželé chtěli, aby bylo do budoucna s domem co nejmíň práce. Proto jsou například chodníčky před srubem z břidlice. Zbývá tak jednou za několik let natřít zvenku srub lazurou.

Sesazené trámy ještě zpevňují kovové pruty. Dřevo na vnitřních stěnách je natřené lazurou s včelím voskem, venkovní trá­my la­zu­rou proti plísním, houbě a dřevokaz­né­mu hmyzu. Vnitřní vydrží léta, ven­kov­ní se obnovuje po sedmi letech.

Dispozice napořád

Hlavně přízemí si manželé předsta­vo­vali prostorné a otevřené, aby tu mohli žít pospolu jako rodina a zároveň si nepřekážet. Majitelce bylo jasné, že bude pro tři chlapy často vařit, a nechtěla být zavřená v kuchyni.

Dům je velký­mi prosklenými plochami propojený se zarostlou zahradou, a tak sem sou­sedi vlastně nevidí. I když srub září ve­čer do tmy, mají v něm příjemné sou­kromí.

Do štítu potřebovali hezká funkční světla. Zářivky jsou k tomu ideální, protože osvětlí velký prostor.

V patře je rodičovská ložnice, pokoje synů, koupelna, ale i místnůst­ka na rozvody internetu a velká hala, kte­rou manžel se syny využívají taky jako tělo­cvičnu, hlavně na posilování.

„Archi­tekt nám řekl, že dům nás možná jed­nou generačně vystrnadí, ale to teprve uvi­díme,“ uvažuje nahlas majitelka.

Různé tóny dřeva

Finskou borovici doplnili v interiéru jinými dřevinami, což je esteticky za­jí­mavější, protože spolu různá barev­nost a struktura dřeva hezky kontrastuje. Nábytek v ložnici je třeba ze zla­to­oran­žového indického dubu. A uplatnili tu i patinované dřevo.

Na výrobu kuchyň­ské sestavy si Lenka našla mistra truh­láře Oldřicha Střížku z pražského Karlína, který ji vyrobil z dubu a dvíř­ka nabar­vil tak, aby byla na povrchu čás­teč­ně vidět jeho struktura.

Právě o ku­chy­ni měla investorka jasnou předsta­vu. „Inspi­ro­vala mě jedna zahraniční ku­chyň, chtěla jsem bar s prostorem na uklá­dá­ní vína, rustikální digestoř a ostat­­ní pak přirozeně vyplynulo,“ vysvětluje.

Příjemné teplo

Ve srubu topí plynovým kotlem. Po ce­lém domě jsou instalované teplovodní průduchy v podlaze a v přízemí je na­víc podlahové topení. „V domě máme trvale 21 °C, ale pocitově je to víc, dělá to teplo od nohou, které je nám v zimě velmi příjemné,“ pochvaluje si majitelka. Když mají chuť pořádně to tu roztopit, rozdělají oheň v kachlákách. A ta sála­jí až do druhého dne.

„S fortelem a tra­dič­ně postaru nám je postavil Jiří Rakušan. Pro nás to bylo ohrom­ně za­jímavé, protože jsme o stav­bě ka­men neměli žádnou představu,“ popisuje majitelka.

„Žulová pracovní deska byla sice větší investice, ale do kuchyně je úžasná – nenasákavá, odolná, bezúdržbová a vydrží nám navěky,“ pochvaluje si majitelka.

A doplňuje: „Interiér jsme ladili do modré a vínové. Když nám pan kamnář ukazoval barvy kachlů, jasně modrá nás uhranula, není nudná ani nekřičí. Snažili jsme se zajímavě kombinovat i dekory dřeva. Finskou borovici doplňuje bambusová podlaha v přízemí a nábytek z exotických a domácích dřevin.“

Majitelka si pochvaluje, jak se ve srubu pří­jemně bydlí. Navíc práce s jeho vnitřní údržbou je minimální. Co by dnes man­želé udělali ji­nak? „Srub není pod­sklepený, to nám nevadí, ale vinný sklí­pek by se nám líbil,“ směje se majitel­ka na rozloučenou.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.