Odešli ze světa financí a rok mýtili les. Srub mají dokonale promyšlený

Stavba je vzdušná, světlá, útulná, příjemná a perfektně vymyšlená. Martina dělá všechno na více než sto procent a se zápalem a nadšením se pustila i do zařizování srubu a budování ranče.

„S manželem jsme pracovali ve finančnictví, pak ale přišlo období, kdy jsme si potřebovali odpočinout. Začal tedy hledat pozemky v okolí Prostějova, kde máme dům, pro jeho ryby a les, je rybář a myslivec, a mé koně a pastviny, protože jsem inklinovala ke koním. Našli jsme je ve Ptení, dokonce v sousedství rybníka, který jsme přikoupili později. Na srubu jsme se shodli, protože ten nás lákal oba,“ vysvětluje Martina.

Než však srub začali opravdu budovat, několik jich navštívili a bydleli tam i s dětmi, aby pocítili, jak na ně taková stavba působí. Navštěvovali také jezdeckou školu v Praze.

„Když jsme se pro toto vše rozhodli, udělali jsme si pětiletou pauzu a začali budovat ranč a relaxovat manuální prací. Manžel se pak vrátil zpět do světa financí a já mám celé hospodářství na starost. Po původní profesi se mi vůbec nestýská.“

Srub podle feng-šuej

Feng-šuej se Martina začala věnovat více právě s budováním srubu. „Akademii jsem studovala šest let. Důležité je hned na začátku najít pro stavbu správné místo, a pak určit střed, její srdce. Feng-šuej symbolizují ve srubu kulaté tvary, ideální by byl kulatý půdorys, ovšem pozitivní roli hraje i masivní kulatina, z níž je dům postaven. Dále je to vzduch, větrání, světlo, důležitá je i měkkost látek, závěsy vás zklidní, naopak nevhodné jsou skleněné stoly, dlažba na podlaze - a to jak akusticky, tak i pocitově. Ovšem ne vše je technicky možné. A některá naše přísloví dokazují, že i u nás se žilo vlastně podle Feng-šuej, jsou zákonitosti, které platí všude, ať se jim říká, jak chce,“ říká majitelka.

Při návrhu vybavení domu spolupracovala Martina s architektem. Ovšem ten měl trochu jinou roli, než mívá běžně. Nábytek měla již dva roky koupený, takže když se ptal, jak si interiér představuje, dala mu přesné rozměry stolu, komod a dalšího nábytku a také návrh rozmístění.

Neshodli se například na umístění kuchyně. To je přitom velmi důležité. V kuchyni přece (obvykle) žena tráví velmi mnoho času, takže to musí být nejpříjemnější místo jak pro ni, tak pro její rodinu. Také uspořádání vstupu do domu je zcela jiné, než je zvykem. Architekt zde chtěl udělat zádveří, reprezentativní vstupní místnost, ale Martina potřebovala funkční prostor pro sebe, manžela a děti. Vstup pro návštěvy je z druhé strany domu.

Rodinná vstupní sekce je podřízena chodu domácnosti. „Pracujeme se zvířaty, čistota je nezbytná a musíme na ni dbát více než jinde. Tato záchytná místnost je rozdělená na čistou a špinavou část. Je zde také pračka, sprcha, kotelna, vana a spousta regálů na ukládání věcí do zásoby, které by jinde mohly působit nepořádek a o nichž bych neměla přehled. Navíc v kuchyni nemáme horní skříňky, abychom nezakrývali srubovou stěnu, místnost tedy supluje i chybějící úložný prostor. Oficiálně je to technická místnost, vnitřní byt je čistá zóna. Toto rozdělení má však ještě další výhodu - ušetříme také teplo, protože nevětráme tím, že tam pořád chodíme,“ pochvaluje si Martina.

Velký význam má například správné umístění kuchyně, ta je v severní části, protože sever je chladný a je třeba tam topit.

Vytápění na ranči v jiné dimenzi

V domě jsou šamotová kamna s krbovou vložkou, ta nesmí v dřevostavbě chybět, a také podlahové topení, v podkroví jsou radiátory. Ovšem vytápění vyžadují i hospodářské prostory. Celý areál je vytápěn dřevoštěpkou, k vybavení proto patří kotel na dřevoštěpku a štěpkovač.

„Plyn zde zaveden není a elektřina v tak velkém prostoru nepřichází v úvahu. Štěpkování je v dané situaci nejoptimálnější variantou, ale je náročné. Vysoké byly již pořizovací náklady zařízení, dohromady více než milion korun. Zpočátku sloužily jako otop vymýcené stromy a nálety na pozemku, nyní již musíme dřevo kupovat. V zimě je třeba štěpkovat třeba každý týden,“ uvádí majitelka.

Se srubem je rodina spokojená jak z hlediska akustiky, tak i tepelné pohody a množství světla. Díky práci na srubu a ranči je Martina čím dál zručnější. Práce se nebojí, i když je to dřina. Samozřejmě není každý den pohoda, když dlouho prší a pak je dva měsíce sucho a umírá 200 stromů, tak je to těžké. „Voda je dar. Máme obrovskou retenční nádrž, do níž sbíráme vodu ze všech střech. Na pozemku máme čtyři studny, vzájemně propojené v přečerpávacím systému,“ vysvětluje Martina.

„V dolní části pozemku je plánována velká jezdecká hala s parkury, už máme hotovou maketu, ale nejdříve je třeba dodělat areál. Manžel rok mýtil lesy, abychom zjistili, v jakém je pozemek stavu, v druhém roce jsme oplocovali. Původní pozemek byl velký šest hektarů, pak jsme přikoupili pole a dalších šest hektarů na sena. Ta si děláme také sami.“

Rodina chová koně a poníky a dole v lese jsou pastviny pro ovečky, krávu a kozy. Pro zábavu mají miniovce scudo, ty jsou na poli s koňmi, a psy a kočky. „Máme 18 pastvin pro přepásání, takže koně jsou stále na zelené trávě a pastvina se nikdy nezničí. Podél polní stezky jsou vysázeny, speciálně ohýbány a tvarovány kaštany, které zastřiháváme tak, aby vytvořily za 50 let podloubí a zastínily stezku.“

Martininy postřehy

Pokud jde o praktické uspořádání, je neocenitelná spíž - studená místnost, kde veškeré uvařené jídlo vydrží v ideálním chladu, mám tu jen jednu příruční ledničku. Ovšem nejsou tu jen potraviny, ale i kuchyňské pomůcky, věci na venkovní vaření a podobně.

Omítky jsem chtěla hliněné, ale nakonec jsem od nich upustila, protože by byly tmavé a já jsem potřebovala interiér rozjasnit. Srub pohlcuje světlo, máme proto i obrovská okna, což také není běžné, protože zabudování velkých oken v kulatině je problematické. Ale firma to zvládla, za což jsme rádi.

Za dobré řešení lze ve srubu považovat z mého pohledu také linoleum. To není často příliš oblíbené, ale my jsme s ním spokojení. Tlumí hluk, je měkké, odolné a teplé.

V každém pokoji máme více oken a na různých stranách, aby bylo možno efektivně větrat. Nesnáším klimatizaci, takže v létě v šest hodin ráno důkladně vyvětrám, pak všechna okna zavřu a zatáhnu těžké nepropustné závěsy. A odpoledne je tu příjemně, i když je venku horko, srub úplně láká k příjemnému ochlazení.

Technické ukazatele:

Zastavěná plocha: 112 m 2

Užitná plocha: 224 m 2

Konstrukční systém: srub

Ošetření stěn: ekologický olejový nátěr

Teplo: šamotová kamna s krbovou vložkou, vodní podlahové topení

Součinitel prostupu tepla stěnou: U em = 50 W.m 2 .K -1

= 50 W.m .K Projekt: Vladan Henek, MBA, Stamina

Realizace: OK PYRUS

