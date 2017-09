Oslík, lamy, ovce a koně. Srub na jižní Moravě má zoo a skvělý výhled

Prvním seznámením majitelů se srubovou stavbou byla návštěva kamarádovy koliby na Slovensku. „Jezdili jsme tam několikrát do roka a manžela stavba úplně nadchla,“ popisuje začátky majitelka.

„Čas od času se zmínil, že by podobnou stavbu chtěl, ale naštěstí věděl, že takový dům vyžaduje krásné místo, jinak nevynikne a neposkytuje to pravé potěšení.“ Vypadalo to, že srub zůstane jen v říši snů. Manželé pracovali, starali se o penzion a po čase se rozhodli vybudovat ještě další, na stavbu domu ze dřeva tak neměli ani pomyšlení.

„Postupem času jsme chtěli v tomto regionu další penzion a koupili jsme tady v sousedství nedostavěný hotel. Ovšem abychom ho mohli opravit, museli jsme se sem přestěhovat, a protože byl čirou náhodou k mání i sousední pozemek, naskytla se tak možnost vybudovat dům pro správce rekreačního zařízení. A to už byl srub jasná volba. O roubence jsme neuvažovali, roubenky mají své historicky dané lokality a v tomto regionu se nestavěly. Sruby zde pak nejsou původní vůbec, a pokud měla být naše stavba netypická, musel to být výjimečný a pro tuto lokalitu nezvyklý srub. V našem okolí není jiná stavba, proto nebyl žádný problém ani s úřady.“ Postupně přibyl ještě apartmánový srub pro hosty, další budovy a také dva tenisové kurty.

Při výběru stavební firmy možná hrál roli fakt, že sídlí v nepříliš vzdáleném Brně, ovšem budoucí investory velmi oslovil také charakteristický vzhled a provedení staveb.

„Viděli jsme jejich realizace a oslovilo nás typické vybrání kuláčů do oblouku v přesazích,“ pokračuje paní Ivana. „Do určité míry jsme pozměnili základní projekt - ve štítech byly původně balkony na obou stranách, ty jsme vynechali. Terén nás donutil udělat přízemí a kolem srubové části domu máme velkou terasu.

Pokud jde o srub, jsou majitelé zcela spokojeni, protože konstrukčně je dům vymyšlený do každého detailu. „Neměnili bychom nic, já osobně, ale to se stavbou nemá nic společného, bych už nechtěla podlahové topení, a pokud ano, tak určitě ne teplovodní - kvůli zdlouhavé regulaci. V dalších stavbách ho máme také, ale v podlaze jsou položeny elektrické rohože s regulací pomocí tepelných senzorů,“ uvádí Ivana.

Terasa je vpravdě další místností, dodává masivní dřevostavbě vzdušnost.

Manželé jsou pyšní na to, že se nenechali zlákat širokou nabídkou sortimentu vybavení a materiálů a zachovali v celé stavbě jednotný styl. Dům má tři podlaží s obytnou plochou cca 360 metrů čtverečních. V přízemí i v dalších patrech je jednotná dlažba, obklady, stejný kámen byl použit v interiéru, na komínových tělesech, ale i v exteriéru, na všech zdech, zídkách i skalkách.

„Na některých zdech je jen hrubě nahozená omítka a zedníci nemohli pochopit, proč nemají interiérovou stěnu nahazovat, že to takto není hotové. Zařízení interiéru nechal manžel na mně a já jsem pyšná na to, že jsem tu jednotu udržela na sto procent. Když jsem zařizovala před lety naši chalupu, nebyla jsem střídmá ve výběru a pak mě to po celou dobu, co jsme tam bydleli, mrzelo. Tady jsme to opravdu zvládli, neměnila bych asi nic,“ přiznává Ivana.

Srub je zařízený spíše moderně. Majitelé nechtěli kopírovat kanadský styl a odmítli také lovecké trofeje. V domě je dřevo, bílé stěny, kámen, proutěné doplňky, režné látky a spousta květin. Na terase pak peršan pro ozvláštnění.

„Také jsme se nenechali přemluvit a nemáme zábradlí u schodů do patra, takto působí celek volně a otevřeně. Ale kdybych stavěla takový srub ještě jednou, udělala bych ještě o trochu hlubší terasu. Tu totiž považuji také za obytný prostor, máme tam i koberec - zmíněný peršan, všechno sladěné s interiérem, prostě další obytná místnost. Ale možná toto přání ještě někdy nějakým způsobem vyřešíme. A výhled, který máme do celého okolí je k nezaplacení,“ uzavírá majitelka.

Technické údaje:

Plocha pozemku: 25 000 m 2

Zastavěná plocha: 125 m 2

Užitná plocha: 360 m 2

Základy: základové pasy

Stavební systém: zdění + srub

Ošetření stěn:

interiér - minerální bezbarvý olej, výmalba

exteriér - minerální olej dub

interiér - minerální bezbarvý olej, výmalba exteriér - minerální olej dub Vnitřní příčky: Porotherm

Střešní krytina: černý Bramack max

Okna: euro, dřevo

Podlahy: kachle, dřevo

Teplo: tepelné čerpadlo vzduch - voda

Celková tloušťka stěny: srubovina min. 350 mm, Porotherm + kámen 700 mm

Projekt a realizace srubu: OK Pyrus, Moravská zeměvrtná stavební firma

