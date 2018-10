Otestujte nový akumulátorový vysavač, za odměnu si ho můžete nechat

Protože vedle prachu končívají na podlaze nečekaně také nejrůznější drobky, vlasy i srst zvířecích miláčků, saháme po vysavači poměrně často. A zpravidla i rychle. Někdo jej musí pracně vyndávat z komory nebo z úklidové skříně, další se smíří s jeho trvalou existencí v obývacím pokoji.

I proto přišly ke slovu před několika lety tyčové vysavače. Nejdříve šňůrové, časem i ty, které se bez nich zcela obejdou. Lze je dokonce pověsit na zeď stejně jako smeták, aby byly hned po ruce.

Nyní si můžete takový akumulátorový vysavač vyzkoušet i vy. Pokud budete mezi třemi testujícími, můžete si tyčový bezšňůrový vysavač Pure F9 se značkou Electrolux v ceně 15 990 korun dokonce ponechat.

Abyste byli zařazeni do testu vysavačů, stačí pouze do 23. října 2018 zaslat na adresu bydleni@idnes.cz e-mail s minimálně pěti kvalitními šířkovými fotografiemi. Do řádku Předmět vepište heslo „Můj přítel vysavač“.

Na snímcích by měly být zachyceny (s důrazem na atypičnost a humor) úskalí a lapálie, které řešíte při vysávání těžko dostupných míst.

Vyfotit můžete i reakce domácích mazlíčků na vysávání či věci, které byly omylem vysáty. Chybět nesmí text popisující vaše zkušenosti i trampoty s vysáváním těžko přístupných míst, a to nejlépe vtipnou formou. Délka průvodního dopisu by měla být přibližně jedna normostrana, tedy 30 řádek.

Je také nutné odpovědět na následující dotazy:

Co vše v domácnosti s vysavačem vysáváte? Jaké lapálie a úskalí musíte řešit při vysávání těžko dostupných míst? Co je pro vás při vysávání největší problém?

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a telefonní spojení. Redakce vybere tři nejlepší příspěvky, které zveřejní 30. října 2018. Tito čtenáři si budou moci vysavač vyzkoušet, a když jim bude vyhovovat, také ponechat.

Vysavač, který zvládne práci v celém bytě Tyčový akumulátorový vysavač Pure F9 se představil poprvé na podzimním mezinárodním veletrhu IFA 2018. Výrobce tvrdí, že je to první přístroj, který má srovnatelné výsledky vysávání s klasickými vysavači. Díky bohatému příslušenství, kde nechybí ani malý, ale výkonný motorizovaný kartáč pro čištění matrací a čalounění (zvládne i zvíření chlupy), se dokáže vypořádat se všemi povrchy v interiéru. Speciálně navržená pětikroková filtrace s cyklónovou technologií obsahuje u nejvyššího modelu, který se bude testovat, i omyvatelný filtr Allergy Plus. Testy v nezávislých zkušebnách potvrdily, že účinnost čistění vzduchu je více než 98,6 % (průměrná účinnost filtrování částic o velikosti 0,3 až 2,5 μm). Elektronika vysavače Pure F9 si navíc dokáže sama upravit nasávání vzduchu podle aktuálního povrchu, tedy zda vysává na tvrdém povrchu či koberci. Přístroj funguje na jedno nabití až 60 minut (dříve byl standard 20 minut) a upozorňuje kontrolkou na vybití baterie. Teleskopická tyč umožňuje přizpůsobení výšky vysavače uživateli, navíc lze těžiště přístroje přesunout v případě luxování závěsů nebo horních polic dolů, aby se uživatel nemusel tolik namáhat. Díky sklopení kloubu hubice můžete zajet i pod postel nebo nábytek v úhlu 45 stupňů, postačí vám pouhých osm centimetrů na výšku. Bližší podmínky soutěže zde. Bohaté příslušenství dovoluje vysávat nejen podlahy, ale také čalounění, matrace či závěsy. Motorizovaný kartáč je ideální pro odstranění zvířecích chlupů.

.