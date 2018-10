Nejlepší stavby roku 2018: od sportovní haly až po palác v Praze

Do 26. ročníku soutěže, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, přišlo letos 42 přihlášek, o deset méně než loni. Sedmičlenná odborná porota z nich nominovala 15 staveb. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Palác Špork, kategorie Rekonstrukce, autor Stanislav Fiala

“Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení, celkem jich bylo patnáct. Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru, v městském parteru, náměstí, parcích a podobně,“ konstatovala předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.

„Při prohlídkách staveb se znovu potvrdilo, že dobrou stavbu dělají tři základní faktory, investor, architekt a dodavatel. Porota zvažovala plusy a minusy, komplexnost, nápaditost, ekonomii i ekologii, stejně jako energetiku,“ uvedla architektka Radomíra Sedláková.

Sport zvítězil

Sportovní halu v Dolních Břežanech vyhodnotila porota jako jednu z nejlepších staveb, protože „se svým vzletným architektonickým pojetím stala novým aktivním místem obce“.

Vnitřek je podle poroty řešen jednoduše a přehledně. Na jedné straně jsou tribuny pro 250 diváků, na druhé vstupy do šaten a technické vybavení.

Sportovní hala v Dolních Břežanech získala i Národní cenu za architekturu, kterou uděluje Obec architektů.

Palác Špork v centru Prahy dostal ocenění za příkladnou a citlivou rehabilitaci historické stavby v Pražské památkové rezervaci se žádoucím zapojením do parteru města.

Zimní stadion Škoda Icerink vyrostl v těsném sousedství Jižní spojky v pražských Strašnicích. Navazuje na školní areál a jeho sportoviště. Komplex se skládá ze dvou hal s tréninkovými ledovými plochami bez tribun, mezi nimiž je rozloženo potřebné zázemí. V přízemí je technologický prostor a šatny, v patře tělocvična a posilovna.

Rodinný dům Neveklov, kategorie Novostavba, autoři Michal Kunc a Alžběta Vrabcová, projektant Jan Pavel Vlček, JPV architekt

Rodinný dům v Neveklově získal ocenění poroty jako „jednoduchá, dobře promyšlená stavba citlivě umístěná v krajinném prostředí“.

Většina místností je otevřena až k šikmému stropu, jenž sleduje linii střechy. Střídá se bílá barva stěn a šikmého stropu s přírodní světlou barvou dřeva, která zdůrazňuje sevřenější části domu.

Obytný blok U Michelského mlýna se skládá ze skupiny čtyřpodlažních bytových objektů. Jsou vůči sobě na půdorysu přibližně ve tvaru písmene „L“ natáčeny tak, aby vytvořily polozavřenou skupinu, která má jeden dvůr, či spíše zahradu vnitřní, a druhou využívající blízkost zelených svahů. Byty jsou převážně třípokojové, každý má svou terasu.

Letos popáté byla vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohly ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Zvítězil tunel Nordfjördur na Islandu, který postavil Metrostav. Délka tunelu procházejícího pod 1000 metrů vysokým horským masivem, je 7908 metrů.