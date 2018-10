Chytré pračky si samy dávkují prací prostředky, aviváž i vodu

Co můžete vyhrát v soutěži Praní s chytrou pračkou Pračky Bosch s funkcí i-DOS™ si samy dávkují prací prostředky podle aktuální potřeby, a to na mililitr přesně. Stačí naplnit zásobník. Integrovaná čidla rozpoznají druh látky podle množství vody, které prádlo nasáklo, množství prádla v bubnu i stupeň jeho znečištění (k tomu slouží čidla podobně jako v myčkách nádobí). Podle toho a nastavené tvrdosti vody pračka automaticky přizpůsobí dávku pracího prostředku (jakmile je systém i-DOS nastaven, rozpozná tvrdost vody pro každý prací cyklus). Zásobník vydrží na přibližně 20 cyklů praní, po které se nemusíte o nic starat. Díky automatickému dávkování pracího prostředku i-DOS můžete oproti běžnému praní ročně ušetřit až 30 % detergentů. Navíc pračka spotřebuje o 7 100 litrů vody méně (spotřeba klesne o 50 %) - počítá se průměrná spotřeba při 220 cyklech praní za rok, zdroj: wfk, Institute for Applied Research, Study Report 5132/10. Pračky určené pro vítěze jsou vybavené i technologií Home Connect, lze je tedy ovládat i na dálku. Mají extrémně efektivní a tichý invertorový motor EcoSilence Drive™ s dlouhou životností a hlučnost 49 dB při praní a 75 dB při ždímání. Patentovaný systém VarioDrum pere jemně a účinně všechny typy oděvů, protože rozděluje vodu rovnoměrně bez vytahování, mačkání nebo poškození vašich oblíbených částí oděvu. Díky funkci Reload můžete přidat zapomenutý kus prádla (nebo jej odebrat) během praní. Pračka si dokonce sama umí říci o program „čištění bubnu“, což bývá nezbytné zejména tehdy, používáte-li programy s teplotou 40 °C a méně, a to nepřetržitě dvacetkrát za sebou. Bližší podmínky soutěže najdete zde. Cena pro vítěze, pračka Bosch WAT286H1BY se systémem i-DOS