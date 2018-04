K romantickému výhledu na řeku a skály jim chybí jen terasa

1:00 , aktualizováno 1:00

Velké plány mají majitelé teras u bytů či u malých rodinných domků, ale i ti, kteří se pustili do stavby domu, který bude sloužit jako hostinské zařízení. To je případ čtenáře Tomáše, který se přihlásil do naší soutěže Žijeme na terase, kde na vítěze čeká terasa v hodnotě 50 tisíc korun.