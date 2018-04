Terasa, která funguje jako druhý obývací pokoj i zahrada dohromady

Když jsme před dvanácti lety kupovali náš byt, chápala jsem terasu jako něco navíc, co je sice pěkné, ale zbytečně navyšuje cenu. Velmi rychle jsem však objevila, jak velký poklad terasa je, a zařídili jsme si ji velkorysými truhlíky.

Bydlíme v bytovém domě v Praze s výhledem na Jižní spojku a terasa tvoří předěl mezi námi a okolním světem. Přestože je obyvatelná pouze část roku, je naším nejmilovanějším místem. Na jaře žijeme rozpukem všeho zeleného, v létě nás statečně odstiňuje od horkého slunce, na podzim překvapuje barvami, v zimě přes okno sledujeme dovádění ptactva a těšíme se, kdy celý koloběh propukne nanovo.

Pohled na terasu zvenčí

Není nic povzbudivějšího, než při pošmourné zimní snídani pozorovat hejno sýkorek, jak se přetahují o krmítko s brhlíkem. U nás krmítko ožilo až ve chvíli, kdy jsme vysadili pár keříků a malých stromečků, aby měli ptáci kde posedět, než se na ně dostane na krmítku řada.

To, že je naše terasa dominantou bytu, jsme podtrhli loňskou výměnou oken. Terasa se stala doslova volným pokračováním našeho obývacího pokoje. Což je jeden z důvodů, proč se v současné době zamýšlíme, jak s naší terasou naložit dál, jak ji obnovit a zkrášlit.

Po letech aktivního užívání již mnohé materiály pozvolna dosluhují. Především původní dlaždice jsou již nevyhovující a začínají se drolit. Na jejich výměnu se těším především, pohledově byly sice zajímavé, ale praktické rozhodně nejsou.

Kvůli odlamujícím se kamínkům nejsou vůbec příjemné pro bosé nohy. V létě se k tomu na slunci rozpalují do vysokých teplot, nádoby stojící na zemi se tak rozpadají jedna po druhé.

Ale i rostliny, které nám dělají radost už několik let, začínají přerůstat do rozměrů, že se některé chystáme přesadit do zahrady. Zkrátka všechno spěje ke zrodu nové terasy.

Od začátku se snažím přivést na terasu co nejvíc přírody. Mám za sebou mnohé experimenty včetně vermi kompostování nebo malého skleníčku pro jarní salátek. Metodou pokus-omyl jsem pochopila základní pravidla jižně orientované terasy.

Zpočátku jsem vybírala rostliny podle líbivosti, až později jsem uvěřila, že přes veškerou péči a lásku u nás některé rostliny prostě nepřežijí. Nejdříve jsme měli terasu spíše okrasnou, v posledních letech směřujeme k užitkovým rostlinám, jako jsou rajčata, dýně, okurky nebo fazole. Chápu, že to může vyvolávat úsměv, ale vyrostla jsem na zahradě, a tak mi ve velkoměstě příroda dost chybí.

Velké truhlíky kolem terasy umožnily majitelům vytvořit příjemný předěl od okolního světa.

Mým snem by bylo mít terasu co nejvíce zarostlou zelení, kde by se příjemně sedělo. Je skoro neuvěřitelné, že se mi za celou dobu nepodařilo na terase vytvořit příjemné místo pro posezení. Přestože je dispozice terasy velkorysých 6×4 m a proti letnímu slunci používáme markýzu, posezení nám stále chybí.

Čtenářka Hana

Co potřebujete vědět o soutěži

Podmínky soutěže jsou docela jednoduché: do 18. dubna 2018 je třeba zaslat na e-mailovou adresu redakce bydleni@idnes.cz, jako předmět napíšete „Soutěž o terasu“, minimálně jednu rukopisnou stranu textu (30 řádek neboli 1800 znaků), kde uvedete místo realizace a popíšete, kde a proč si budoucí terasu představujete včetně odhadované plochy.

Poslat je nutné také fotografie, minimálně osm (každá ve velikosti do 1 MB), nejlépe šířkové. Na snímcích by měl být prostor, kde s terasou počítáte, případně záběry celé zahrady nebo domu, výhled z lodžie a podobně. Důležitá je i kvalita snímků, publikované mohou být totiž pouze příspěvky s kvalitními snímky.

Kvetoucí stromky na terase? A proč ne, místa je zde dost. Užitkovou zahradu lze mít i na terase.

