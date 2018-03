Loni jsme konečně dokončili rozsáhlou rekonstrukci našeho domu nedaleko Prahy. Během bouracích prací, kdy nám z domu zbyly skutečně jen obvodové stěny, velmi trpělo i okolí domu. Vlastně jsme si tak zničili krásnou kamennou dlažbu z italské břidlice, kterou původně, jen před několika málo lety, vytvořil kolem domu můj muž.

Dvůr, kde si majitelé přejí terasu, je orientovaný na severovýchod, navíc zastíněný domem i zděným plotem.

Rekonstrukce nás však vyčerpala nejen finančně, ale i psychicky, a tak už ani jednomu z nás nezbývá moc chuti pustit se do úpravy okolí domu a byli bychom rádi za každou pomoc a vzpruhu, třeba v podobě nové terasy ve dvoře.

Bude to ale trochu oříšek. Chtěli bychom, aby terasa alespoň částečně vyrovnala sklon pozemku v těchto místech, případně také, aby na novou terasu ústilo nějaké chytře vymyšlené schodiště k balkonovým dveřím ve zvýšeném přízemí, ideálně ze stejného materiálu. Pod zvýšeným přízemím je však nízký sklep a vchod do něj by nové schodiště nemělo úplně omezit, stejně jako přístup do kotelny (vyšší dveře vpravo).

Pod dlažbou, kterou není problém vybourat (jde to snadno), je štěrkové lože. Musel by se štěrk dosypat, nebo zvládne terasa vyrovnat sklon sama? A co schodiště, může být ze stejného materiálu?

Terasa z dřevoplastového materiálu (přibližně 3×4 m) by se nám hodila i kvůli tomu, že dvoreček je bohužel na severovýchod, navíc zastíněný domem i zdmi mezi námi a sousedy.

Rozhodně tedy potřebujeme materiál, který vydrží vlhko a změny teplot. Dřevo by nám shnilo a dlažbu už jsme měli, v létě bosky to tedy nešlo. A i kvůli našim malým dětem bychom rádi něco, co tolik nenamrzá a neklouže.

Čtenářka Markéta

Co na to odborník: radí Petr Klaban, produktový manažer společnosti Inoutic pro stavební systémy Twinson

Pokud je pod dlažbou připravené štěrkové lože, je to ideální podklad pro konstrukci dřevoplastové terasy z materiálu Twinson. Záleží samozřejmě na tom, jak velký je výškový rozdíl na terase a jakého chceme dosáhnout. Konstrukce terasy sama o sobě zvládne změnit výškový rozdíl maximálně 21 cm s použitím výškově stavitelných terčů, což by v případě čtenářky mohlo být dostačující. Nic se tedy dosypávat nemusí. Twinson samozřejmě splňuje i ostatní požadavky, nepodléhá hnilobě, nenapadá jej dřevokazný hmyz, netvoří třísky, neklouže a podobně.

Co se týká schodiště, ať už bude jeho konstrukce jakákoliv, lze ji bez problémů obložit stejným materiálem. Kvůli sklepu bude schodiště muset být nějak zalomené směrem k domu, nebo případně točité z nějaké menší podesty. Doporučil bych obrátit se na projektanta a následně také na stavební úřad v místě bydliště.

Majitelé by si přáli, aby na novou terasu vedlo schodiště od balkonových dveří ve zvýšeném přízemí.

Co potřebujete vědět o soutěži

Podmínky soutěže jsou docela jednoduché: do 18. dubna 2018 je třeba zaslat na e-mailovou adresu redakce bydleni@idnes.cz, jako předmět napíšete „Soutěž o terasu“, minimálně jednu rukopisnou stranu textu (30 řádek neboli 1800 znaků), kde uvedete místo realizace a popíšete, kde a proč si budoucí terasu představujete včetně odhadované plochy.

Poslat je nutné také fotografie, minimálně osm (každá ve velikosti do 1 MB), nejlépe šířkové. Na snímcích by měl být prostor, kde s terasou počítáte, případně záběry celé zahrady nebo domu, výhled z lodžie a podobně. Důležitá je i kvalita snímků, publikované mohou být totiž pouze příspěvky s kvalitními snímky.

Důležité upozornění: Uzávěrka soutěže je sice až 18. dubna 2018, ale pokud ponecháte zaslání svého příspěvku na poslední dny, nemusíte se dostat mezi ty, jejichž příběh bude zveřejněn. Právě z těch totiž odborná porota vybere konečného vítěze, který získá terasu z materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Bližší podmínky soutěže najdete zde.

Vyhlášení vítěze se uskuteční 16. května 2018 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.