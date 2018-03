Soutěž o terasu za 50 tisíc: prožijte léto na zahradě či na lodžii

Obliba teras je logická, v teplých měsících vlastně představují další obytný prostor. Soutěž „Žijeme na terase“, kterou jsme připravili se společností Inoutic/Deceuninck, je tentokrát určena doslova pro všechny.

Soutěže se mohou zúčastnit i majitelé lodžií a balkonů.

Soutěžit tak mohou jak majitelé rodinných domů, kteří touží po terase na zahradě nebo u bazénu, ale i majitelé bytů s terasou či lodžií a dokonce i ti, kteří si mohou díky stavebním podmínkám dopřát terasu na střeše svého domu.

Podmínky jsou docela jednoduché: do 18. dubna 2018 je třeba zaslat na e-mailovou adresu redakce bydleni@idnes.cz, jako předmět napíšete „Soutěž o terasu“, minimálně jednu rukopisnou stranu textu (30 řádek neboli 1 800 znaků), kde uvedete místo realizace a popíšete, kde a proč si budoucí terasu představujete včetně odhadované plochy.

Poslat je nutné také fotografie, minimálně osm (každá do velikosti do 1 MB), nejlépe šířkové. Na snímcích by měl být prostor, kde s terasou počítáte, případně záběry celé zahrady nebo domu, výhled z lodžie a podobně. Důležitá je i kvalita snímků, publikované mohou být totiž pouze příspěvky s kvalitními snímky.

Důležité upozornění: uzávěrka soutěže je sice až 18. dubna 2018, ale pokud ponecháte zaslání svého příspěvku na poslední dny, nemusíte se dostat mezi ty, jejichž příběh bude zveřejněný.

Právě z těch totiž odborná porota vybere konečného vítěze, který získá terasu z materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Bližší podmínky soutěže najdete zde.

Vyhlášení vítěze se uskuteční 16. května 2018 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.