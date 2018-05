Před lety jsme s manželem koupili rodinný dům v malé obci. Po nutných úpravách domu došla řada na zahradu, kterou předchozí vlastníci užívali zcela jinak, než jsme to měli v plánu my. Značná část zahrady byla vyčleněna a plůtkem oddělena pro plechové a čtyřnohé miláčky. Další část byla čistě zemědělská. Třetí část tvořily jehličnany, které se dosud mají, na náš vkus až velmi čile, k světu.

Hloubení jámy pro bazén

Zbytek plochy byla chlouba předchozích majitelů, trávník bez sebemenšího kazu a prošlapaného, natož od židličky vytlačeného, místa. Protože naše děti byly v minulém životě asi vydry, stal se bazén nezbytností. Moje představy o harmonickém místě pro venkovní posezení byly odsunuty.

Mojí vášní je pískovec. Za předešlé roky se mi tak podařilo nějakou zásobu opracovaných i neopracovaných kamenů nashromáždit. Do nového domu se s námi stěhovaly spolu se skříněmi či židlemi. Z pískovců jsem jako první postavila vyvýšený záhon, který se díky skalničkám koncem dubna mění na zářivě barevnou skalku.

Pak přišlo na řadu schodiště vedoucí k nově zbudovanému východu na zahradu, poslední pískovce obklopily další dva záhony. Roky běžely a my jsme stále po zahradě posouvali zahradním nábytkem o metr tam a za týden zase zpět, aby bylo možno posekat trávu a aby nebyl trávník na jednom místě úplně zničený.

Když loni naše již odrostlé děti uspořádaly v zamrzlém bazénu jakousi bitvu, podařilo se jim roztrhnout fólii bazénu. Na oko jsem se zlobila, ale tajně doufala, že už o opravu bazénu stát nebudou.

Konečně šance na uvolnění místa pro vybudování terasy! Stalo se. Rodinná rada rozhodla, že bazén ustoupí místu na příjemné letní víkendové snídaně, odpolední popíjení kávy a večerní vychutnávání grilovaných dobrot.

Na naší zahradě je tak po 20 centimetrech hlíny písčité podloží. Nevím, jak dobré to bylo pro pěstování brambor, ale pro stabilitu budovaného bazénu se nám to tenkrát před lety nezdálo bezpečné. Aby bazén tak „netrčel“ nad zahradu, bagr nejprve vyhloubil větší díru, místo se zpevnilo betonovou deskou a bazén jsme částečně zakopali.

Při plánování terasy byla tudíž otázka, co s touto dírou, zda ji zasypat nebo využít. Díky tomu, že přístup do místa k bazénu již není pro jakoukoliv techniku možný, bylo by zasypávání hlínou „ruční“, takže lopata, kolečko, lopata, kolečko a tak stále dokola.

Zahrada po odstranění bazénu - nábytek se průběžně „stěhuje“.

Když si teď vzpomenu, že do varianty „ponechat díru“ jsem se pustila s vidinou, že jde o méně fyzicky náročné řešení, docela se bavím. A to zvláště proto, že manželovy pomocné ruce tentokrát kvůli jeho zlomené noze nebyly k dispozici.

Díky sociálním sítím se dalo vše do pohybu. Demontáž bazénu obstarali lidé, kterým jsem bazén za odvoz darovala. Písek, který byl pod bazénem, odvozilo několik rodičů pro svoje děti na pískoviště a mě potkalo nemožné: naskytla se mi možnost získat další pískovce. A to spoustu pískovců. Při pohledu na výsledek s vděkem vzpomínám na majitele stodoly v Ledčicích, který nejenže mi pískovce daroval, ale sám je z bourané stodoly vytahoval a nakládal.

Od konce dubna se záhon změnil na zářivě barevnou skalku.

A při té dřině, při zvedání a opatrném pokládání kamenů na přívěs, při jejich vykládání na naši zahradu, se rodily obrysy mého projektu. Kamenů bylo dost, abych místo, kde byl původně bazén, obestavěla, a tím „břehy“ zpevnila. Nevím, kolik kamenů mi prošlo rukama, ale vím, že každý z nich jsem měla v ruce i více než desetkrát, než našel to správné místo ve skládačce. Pouze podle počtu dovezených přívěsů odhaduji, že kamenů bylo tak sedm tun.

Výsledek dopadl nad moje očekávání. Celá rodina je nadšená. A konečně se tímto vyřešil nepěkný výhled, který se nám z dosavadního místa zahradního sezení nabízel, nevzhledné hory přikryté zeminy na sousedním pozemku, kde se možná jednou bude stavět. Tím, že sedíme pod úrovní terénu, hory „zmizely“ a my si můžeme nerušeně užívat barev naší zahrady.

A teď to hlavní, proč jsem se do soutěže přihlásila, dílo ještě není hotovo. Chybí mu podlaha. Ke krásným pískovcům hrubý a nerovný beton nepasuje a chůzi bosou nohou po něm není radno riskovat. Bylo by příjemné beton překrýt Twinsonem.

Čtenářka Kateřina

Názor odborníka:

„Ani s oválným tvarem terasy není při použití materiálu Twinson žádný problém. V tomto případě budeme muset podkladovou konstrukci umístit na roznášecí podložky, které zabrání propadání terasy do podloží, případně můžeme ještě pod tuto konstrukci dát štěrk. Určitě bude ale důležité zajistit odtok srážkové vody, která by, zvláště v zimě, mohla způsobit komplikace,“ upozorňuje Petr Klaban, produktový manažer společnosti Inoutic pro stavební systémy Twinson.

Zahrada je dnes plná pískovcových kamenů.

