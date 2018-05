Ze staré řadovky si svépomocí vybudovali moderní dům, terasa je čeká

Před třemi lety jsme si pořídili starší rodinný domek v řadové zástavbě v klidné okrajové části malého městečka v Pardubickém kraji. Já i manžel odtud pocházíme, a tak jsme se sem po studiích opět rádi vrátili.

Po čtyřiceti letech existence si dům už rekonstrukci zasloužil.

Dům byl postavený v polovině sedmdesátých let minulého století a jeho stav zcela odpovídal stáří 40 let. Čekala nás tedy kompletní rekonstrukce.

Tu jsme zvládli a dokončili těsně před narozením naší dcerky. Do nového jsme se tedy stěhovali ještě ve třech (já, manžel a syn), pak přibyla dcera. Uvnitř domu vše zářilo novotou, stěny hezky bílé, nová kuchyň a koupelny nablýskané…

Zvenčí však vše vypadalo ještě hůř než předtím. Veškerým tím bouráním a přesouváním materiálu se okolí domu dost poničilo. Různé přizdívání, ubourávání a přesouvání okenních otvorů celkovému vzhledu také moc nepřidalo. Ačkoli se nám zde bydlí dobře, naše nové hnízdo jsme zcela objektivně začali nazývat „fuj domeček“.

V loňském roce se nám ale podařilo nechat dům zateplit, a tím jej i obléknout do nového kabátu. Tím však práce samozřejmě nekončí. V období od jara do podzimu bychom rádi využívali i zahradu, k čemuž je zapotřebí dokončit zejména stavbu terasy, která by interiér s exteriérem přirozeně propojovala.

Zadní část domu je orientovaná na jihozápad, a tak bychom si již od pravého poledne až do úplného večera mohli užívat slunečních paprsků dosyta.

Na terasu lze vyjít velkými francouzskými okny přímo z jídelny, z menšího okna v kuchyni je zase možné během vaření pozorovat pobíhání dětí po zahradě. Ačkoli je celý dům situovaný na rovinatém pozemku, podlaha v přízemí je zhruba jeden metr nad úrovní terénu. Pod kuchyňským oknem je navíc skryté venkovní schodiště vedoucí do sklepa. Zeď, která toto schodiště lemuje, bude tedy muset být z bezpečnostních důvodů opatřena zábradlím. Z jídelny ani z terasy bychom však žádným zábradlím výhled do naší zahrady rušit nechtěli.

Původní menší terasu jsme se rozhodli zvětšit na celkových 4×5,5 metru. Aby výškový rozdíl mezi podlahou terasy a úrovní terénu nebyl tak dramatický, rozhodli jsme se k terase po celé její délce přistavět ještě jeden vyšší a zároveň hluboký schod, který by také mohl sloužit k příležitostnému posezení, povalování či opalování.

Stavební příprava terasy Pod kuchyňským oknem je skryté venkovní schodiště vedoucí do sklepa.

Místo pro schodiště jsme se rozhodli ponechat tam, kde bylo i původně, a to směrem ke schodišti do sklepa, kam ukládáme veškeré nářadí, pracovní oblečení a do budoucna snad i nějaký ten zahradní nábytek.

Vzhledem k tomu, že terasa je opravdu slunná, její podlahu bychom chtěli vytvořit z materiálu, který jednak nebude příliš akumulovat teplo, a zároveň bude odolný vůči slunečnímu záření. Stejný materiál bychom rádi použili na schod okolo terasy i na schodiště (celkem dalších asi 12 m2), pokud je to technicky proveditelné.

Dalším stavebním oříškem by mohl být asi dva centimetry vysoký zub, který záměrně vznikl při betonování nové části terasy. Původně jsme totiž zamýšleli na terasu položit velkoformátovou betonovou dlažbu, která se musí klást na štěrkové lože.

V části u francouzského okna (zhruba půl metru) však již nebylo z konstrukčního hlediska možné niveletu podlahy ještě více snížit (pod touto částí domu je sklep). Betonovou dlažbu však v horkých letních měsících není snadné přejít bosou nohou, natož pak tou dětskou.

Rekonstrukce se pomalu chýlí ke konci, stejně tak příprava terasy.

Veškeré práce na terénních úpravách kolem domu provádíme svépomocí a vše samozřejmě také závisí na našich časových a finančních možnostech.

Protože máme dvě malé děti, rádi bychom si užívali společné chvíle na naší terase i zahradě co možná nejvíce. K tomu by nám dokončení terasy určitě pomohlo. Poté máme ještě v plánu vydláždit nové chodníky a pak se konečně dostat k zahradním úpravám, které v tuto chvíli vzhledem k neustálým stavebním procesům nemají příliš velký význam.

Čtenářka Marcela

Názor odborníka:

„Pod terasy z materiálu Twinson používáme různé varianty podkladových hranolů, takže takto připravený beton není problém osadit terasou, srovnat schůdek u dveří a obložit schodiště. Pokud je pod terasovými dveřmi prostor alespoň 4,4 cm, tak se tam s konstrukcí terasy vejdeme. Desky Twinson nemají akumulační schopnost a pokud si čtenářka zvolí světlejší odstín, nebudou ani pálit do nohou,“ uvádí Petr Klaban, produktový manažer společnosti Inoutic pro stavební systémy Twinson.

Pohled na dům z ulice