Křehká blondýnka si postavila kamennou zídku, teď má v plánu terasu

Bydlíme v malé obci na Praze-východ. Jsem nadšenec do spojení kamene a dřeva. Před dvěma roky jsem sama zbudovala z kamení z okolních polí zídku, či spíše zeď. Nebylo by to nic světoborného, kdybych nebyla malá, křehká blondýnka vážící 47 kg, ale síla vůle je velká.

Představa čtenářky o okolí domu a bazénu

Pot a dřinu vymaže z mysli pohled z okna na krásnou zeď. V loňském roce k ní přibyl bazén a letos nás čeká terasa. Už dříve jsem měla vyhlédnutá právě dřevoplastová prkna, která se do této koncepce budou skvěle hodit. Je to bezúdržbový materiál, který bude léta plnit svou funkci a vypadat stále skvěle.

Má představa není pouze zaplnit celou plochu prkny. Dřevem bych lemovala obvodovou hranu bazénu, přibližně 30 cm, a pak bych zbudovala jednu část odpočinkové terasy pod francouzským oknem (tedy vchodem na terasu) a druhý ostrůvek mezi velkými kameny jako odpočinkovou část pro dvě lehátka.

Zbývající část bych vyplnila hladkými betonovými dlaždicemi ve světle šedé barvě. Nové francouzské okno se bude budovat současně s terasou. Nyní jsou tam pouze dvě okna (kterými i tak v létě probíháme).

Po vybudování francouzského okna to bude velký prosklený otvor sloužící k nádhernému výhledu z obývacího pokoje a bezbariérovému vchodu do relaxační zahrady.

Odhadovaná plocha vybudované dřevěné terasy je přibližně 20 m2. Podél zdi bude kačírek a v něm zasazené trávy, které chci mít večer osvětlené. Moc se těším, jestli mi pomůžete naplnit můj sen. Bylo by úžasné vidět, jak se celý tento prostor promění v oázu klidu a odpočinku.

Čtenářka Hana

Co potřebujete vědět o soutěži

Ze zveřejněných soutěžních příspěvků vybere odborná porota konečného vítěze, který získá terasu z materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Uzávěrka soutěže byla 18. dubna. Bližší podmínky soutěže najdete zde. Vyhlášení vítěze se uskuteční 16. května 2018 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.

Názor odborníka:

„Dřevoplastový materiál Twinson je velmi vhodný pro obložení bazénů či zahradních jezírek, protože mu nevadí ani stálý styk s takto chemicky upravenou vodou. Případných zaschlých ´vodních map´ a většiny dalších skvrn, které nezmizí samy, se lze celkem snadno zbavit vysokotlakým čističem,“ vysvětluje Petr Klaban, produktový manažer společnosti Inoutic pro stavební systémy Twinson.

Opěrnou zídku z kamenů si čtenářka vybudovala sama už před dvěma roky. V loňském roce přibyl bazén.