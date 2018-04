Narodila jsem se v Brně, žiji v Brně, a proto se považuji za „měšťáka“. Stejně jako většina měšťáků nedisponuji malým domečkem s ještě menší zahrádkou, a tak řeším stejný problém, kam odpoledne po práci složit svůj hřbet a vydechnout.

Terasa u bytu ve třetím patře kompenzuje rodině absenci zahrádky.

Já bezdomečková a bezbazénová jsem měla alespoň to štěstí, že jsme si před 15 lety pořídili byt ve třetím patře s krásnou terasou.

Každé jaro čekám na první teplé dny, abych zasadila do truhlíku muškáty, přesadila oleandry, a hlavně vydrhla celou terasu, která po zimě sice dostala zabrat, ale ne tak moc, jako celoročně dostává od prachu města a neustálých staveb, jež se v okolí opět rodí.

Díky nové zástavbě není místo, kam se jít projít nebo v klidu posedět, žijeme v „džungli velkoměsta“ . A ač se Brnu říká „vesnice v zatáčce před Vídní“, rozhodně to tu se zelení a parky není až tak zelené. Výhled do přírody se každý měšťák snaží kompenzovat kytkami za okny svých domovů, ti šťastnější s balkony v paneláku o velikost 2×1 m je zdobí jedním truhlíkem. My, co máme alespoň 15 m2 terasu, si už můžeme vyskakovat.

A je nám co závidět!! Máme dokonce dva truhlíky, posezení a také spousty práce s udržením čistoty a krásy ve venkovním pokoji, který máme navíc.

Stojí to ale za to! Sednout si v západu slunce a dát nohy nahoru, koukat do stromků a květů na modrou oblohu a říkat si, že jsem v přírodě a ruch města nechat za hlavou…

A je úplně jedno, zda je to terasa nebo malý balkon, je to naše místo v zeleni, kam mohu vyjít bosou nohou.

Ale roky plynou a každá terasa potřebuje občas novou podlahu, tak je to i s tou naší. Projít se o po ní jen v ponožkách anebo naboso je už nereálné, kachle jsou popraskané a spáry nahradil mech nebo náletové traviny.

Už dlouho řeším, jaký materiál je vhodný a praktický, zda položit dřevěné klik-čtverce, nebo snad umělý trávník? Hodně se inspiruji a hledám rady na webových stránkách o bydlení a díky Bydleni/iDNES.cz jsem se dozvěděla o soutěži právě o novou terasu od společnosti Inoutic.

Terasa s rostlinami láká k odpočinku...

Dřevoplastový materiál mi přijde vhodný právě na městskou terasu nebo balkon, které jsou stále vystaveny prachu a potřebují péči. Dlažba je velmi pórovitá a špína v ní zůstává, ačkoli ji drhnu kartáčem, zapřená o všechny čtyři. Dřevo je velmi náchylné na přímé sluneční záření, naše terase je celá situovaná na jižní stranu. Umělý trávník? Koberec, to asi nebude to pravé ořechové, ačkoli zelené to je...

Dlažba po patnácti letech používání

Rozměry terasy 3×5m dovolují v teplých dnech i dětem vyjít ven a vyměnit interiér a barevné pokoje za otevřený prostor s modrým nebem nad hlavou, zelení a reálnými barvami na květech.

Jen ta podlaha nám chybí, abychom se nemuseli bát, že si prckové na odpadané dlažbě ublíží. Uvidíme, zda v soutěži uspějeme a budeme moci nejen návštěvy přivítat na naší nové terase.

Čtenářka Lucie

Co potřebujete vědět o soutěži

Ze zveřejněných soutěžních příspěvků vybere odborná porota konečného vítěze, který získá terasu z materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Uzávěrka soutěže byla 18. dubna. Bližší podmínky soutěže najdete zde. Vyhlášení vítěze se uskuteční 16. května 2018 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.