Opravili si dům „Citronek“, jsou nadšeni z okolí. Chybí jen terasa

1:00 , aktualizováno 1:00

Odejít z města a najít si bydlení v příjemném prostředí pro rodinu řeší zejména mladí lidé s dětmi. Nezřídka se vrhají i do náročných rekonstrukcí, protože je osloví krásné okolí. To je i případ čtenáře Martina, který se s rodinou přihlásil do naší soutěže o terasu za 50 tisíc korun.