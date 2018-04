S partnerem jsme minulý rok koupili starou chalupu v původní zástavbě v obci nedaleko Hořovic. Už od začátku jsme si vysnili, jak to bude vypadat. Protože inklinujeme k vesnickému stylu, zachování původního rázu stavby pro nás bylo velmi důležité.

Máme tři děti (7, 11 a 12 let) a přestěhování z města na vesnici nám zkomplikovalo jejich už tak náročnou přepravu do školy a na kroužky. Bylo to hodně o kompromisech. Ale protože chceme, aby vyrůstaly v souladu s tradicemi a okolní příroda nás očarovala, tak bylo jasno.

Navíc v květnu čekáme další přírůstek do rodiny, tudíž budeme potřebovat větší prostor pro život. A právě tento dům jsme si dovedli přizpůsobit přesně našim požadavkům. Z nového bydlení jsme nadšeni, od letošního února se zde postupně zabydlujeme.

Milujeme společné večeře a víkendové snídaně, bez nich by to snad ani nešlo. V létě si to neumíme představit jinak než na naší vysněné terase. Velikost by měla odpovídat tak 3,5×5 m, aby se na ni vešel stůl pro osm lidí, gril a kočárek.

Právě jsme dokončili interiéry a pouštíme se do venkovních prací, proto nás načasování soutěže iDNES.cz Žijeme na terase potěšilo a moc bychom si přáli vyhrát. Budeme doma všichni netrpělivě čekat, jak to dopadne.

Čtenářka Šárka s rodinou

Názor odborníka:

„Kvůli případným kořenům blízkého stromu bych doporučoval terasu stavět raději na betonové desce, vysoké do 10 cm. Je zřejmé, že v tak velké rodině bude terasa opravdu hojně využívaná. Twinson snese velmi vysokou zátěž až 1 490 kg/m2, neublíží mu ani chůze na vysokých podpatcích, posunování nábytku nebo pády věcí ze stolu. I jeho údržba je velmi nenáročná, obvykle stačí ostříkat zahradní hadicí,“ říká Petr Klaban, produktový manažer společnosti Inoutic pro stavební systémy Twinson.

Co potřebujete vědět o soutěži?

Podmínky soutěže jsou jednoduché: do 18. dubna 2018 je třeba zaslat na e-mailovou adresu redakce bydleni@idnes.cz. Jako předmět uveďte „Soutěž o terasu“, přiložte minimálně jednu normostranu stranu textu (30 řádek neboli 1800 znaků), kde uvedete místo realizace a popíšete, kde a proč si budoucí terasu představujete včetně odhadované plochy.

Pošlete také minimálně osm fotografií (každá ve velikosti do 1 MB), nejlépe na šířku. Na snímcích by měl být zachycen prostor, kde s terasou počítáte, případně záběry celé zahrady nebo domu či výhled z lodžie. Publikované mohou být pouze příspěvky s kvalitními snímky.

Důležité upozornění: Uzávěrka soutěže je sice až 18. dubna 2018, ale pokud ponecháte zaslání svého příspěvku na poslední dny, nemusíte se dostat mezi ty, jejichž příběh bude zveřejněn. Právě z nich odborná porota vybere konečného vítěze, který získá terasu z materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Bližší podmínky soutěže najdete zde.

Vyhlášení vítěze se uskuteční 16. května 2018 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.