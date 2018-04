Materiál na terasy Materiál na terasy Výherce soutěže získá terasu v hodnotě 50 tisíc korun z materiálu Twinson podle svého výběru. Jde o kompozitní dřevoplastový materiál, odolný a prakticky bezúdržbový, je protiskluzný, v létě jej slunce nerozpálí, v zimě nenamrzá. V nabídce jsou tři základní produkty: Novinka Terrace Massive Pro představuje dřevoplastový materiál potažený polymerem. Do povrchu je vlisovaná kresba dřeva. Díky tomu má tento materiál autentický vzhled dřeva, přitom se však velmi snadno udržuje. Bez problémů z něj odstraníte jakékoliv skvrny, dokonce i mastnotu, což ocení milovníci grilování. Je vhodný pro všechny terasy a balkony, také pro zastřešené plochy a zimní zahrady. Na výběr jsou čtyři barvy, dub kouřově šedý a dub hnědá antika, dále pak kamenné dekory, šedý a přírodní kámen. Terrace v šesti barvách je vhodný na samostatně stojící terasy nebo i ty, které jsou součástí rodinných domů, případně na balkony nebo ploché střechy. Terrace Massive se doporučuje především pro použití kolem bazénů. Masivní prkna nemají žádné duté komory, proto se snadno řežou a tvarují, stejně jako dřevo. Jsou plně probarvená, takže vypadá dobře i řezná hrana a není třeba používat ukončovací profil. V nabídce je šest barev. Novinka Terrace Massive Pro se velmi snadno udržuje. Bez problémů z něj odstraníte jakékoliv skvrny, dokonce i mastnotu. Do jednotlivých lamel lze snadno zabudovat i praktické osvětlení. Kompozitní dřevoplastový materiál odolává i UV paprskům, jeho barva se tedy nemění ani po řadě let.