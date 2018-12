Rodina získala luxusní pergolu v naší soutěži i díky komiksu

Do soutěže se přihlásilo téměř 200 soutěžících, do finále jich postoupilo 15. Vítězství si nakonec odnesl příspěvek rodiny Kubkových. Soutěžící se totiž museli nejen přihlásit, ale také poslat fotografie a popsat, jaká je jejich ideální představa pozdního odpoledne stráveného pod pergolou.

Pergola po dokončení montáže

Tady se rodina se třemi syny ukázala jako hodně silný tým: do soutěže přispěl i dvanáctiletý syn Tomáš, který ztvárnil svou představu ideálního odpočinku celé rodiny pod pergolou v podobě komiksu.

A ten ve finále nakonec rozhodl o vítězství, přesvědčil odbornou porotu, že právě tato rodina si pergolu Espacio, novinku na tuzemském trhu, zaslouží nejvíce.

A co rodina získala? Součástí bezúdržbové pergoly Espacio jsou motorem ovládané hliníkové lamely, které lze polohovat od 0° do 140°. „Jediným tlačítkem si nastavíte takovou intenzitu stínění, která vám vyhovuje,“ vysvětluje Filip Šimara, obchodní ředitel společnosti Climax.

Na to se rodina hodně těší: „V létě budeme moci na terase konečně i obědvat, což se v poslední době kvůli globálnímu oteplování nedařilo,“ říká s úsměvem Lucie Kupková.

Když byly děti malé, využívala rodina houpačku se stříškou, ale jakmile synové povyrostli, už se na ni všichni nevejdou. Houpačku tak vystřídal stůl, židle a slunečník, jenže ten na prudké slunce nebo déšť nestačí. Pergola ano.

Kromě stínění a ventilace totiž systém Espacio při úplném uzavření lamel poskytuje i ochranu před deštěm, přebytečná voda stéká ze střechy integrovaným odtokovým systémem.

Díky lamelám, které do sebe při sklopení zapadnou, se z pergoly stává přístřešek, který v dešti nepropustí ani kapku. Pomocí chytře řešeného odtokového systému je možné lamely otáčet ihned po dešti. Svislý svod dešťové vody se při instalaci napojuje do kanalizace nebo trativodu pod zahradou.

Syn Tomáš si dal práci i s komiksem.

Pro výherce zvolila společnost Climax variantu kotvenou ke stěně. Pod každým nosným sloupem se musel vytvořit betonový podklad pro kotvení. „Při kotvení do zámkové dlažby nebo třeba do zatravňovacích tvárnic se tyto v místě pod sloupem odstraní, nosný profil se ukotví do betonové desky či patky a po montáži se dlažba vrátí na své místo,“ popisuje Filip Šimara.

Na horké léto si sice rodina Kupkových bude muset ještě počkat, ale i tak je pro ně výhra v soutěži největším „vánočním“ dárkem, který si užijí i s přáteli, bez obav ze slunce i deště.