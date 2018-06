Za devět dnů měli hotovou hrubou stavbu domu, teď si už užívají

Život se mi ve zralém věku otočil o 180 stupňů. Po všech životních peripetiích teď žiji pohodový život s druhým manželem, který mi ukázal, jak moc hezká láska může být. S novým partnerem bydlíme v novém domě, který nám jako hrubou stavbu postavili za devět (!) dní. Je to dřevostavba „na klíč“.

Průběh stavby - jižní strana domu

Už dva roky ovšem pracně budujeme vše kolem domu, zahradu, chodníky, oplocení, přístavbu (zahradní domek) a také terasu.

Tato krásná práce je naším pomyslným dítětem, protože jsme si s manželem oba prošli předchozími dlouholetými manželstvími a máme každý své dvě již dospělé děti a nějaké to vnouče navrch.

Brzo nám bude padesát a jsme šťastni, že jsme si život urovnali, našli se a užíváme si každý okamžik, který se nám nabízí. Postavit dům, nový domov pro nás dva, byl náš velký sen. Chtěli jsme dětem nabídnout zázemí pro jejich děti, naše vnoučata (máme jich už pět a stále jsme v očekávání dalších přírůstků).

U nás na vesnici vnoučci mohou trávit co nejvíce času venku na zahradě, bosou nohou v trávě, prohlížením slepic, ovcí, pejsků, kočiček, vůní květin a vědomí, že ovoce i zelenina se nekupuje jen v supermarketu, ale že se musí vypěstovat.

Domeček máme malý, ale permanentně plný lidí, kteří za námi rádi jezdí. Nejsou to jen vnoučata, máme velkou rodinu a plno kamarádů a se všemi trávíme většinu času v létě na terase.

K dokonalosti nám chybí už jen pergola, funkční doplněk, který by naši zahradu zkrášlil a kterým bych mohla, díky výhře, poděkovat svému muži za všechnu práci kolem domu, kterou náš domov zvelebuje. Pergola by byla „třešničkou“ na realizaci naší zahrady.

Terasu máme na jižní straně naší malé zahrádky a sluníčko nás, obzvlášť v létě, velmi trápí. Pergola je přesně to, co by se nám líbilo svou funkčností, dynamikou a vizuálním pojetím moderního zastřešení.

Díky ní bychom terasu využívali nejen v poklidném pozdním odpoledni, ale i v létě, na jaře a na podzim, v obdobích nejvíc barevných vůněmi a barvami, mnohdy i v brzkém ránu, kdy ptáci začínají zpívat a sluníčko pomalu vychází. Ale i za deště, to bychom nemuseli utíkat domů, protože pergola by nás před deštěm ochránila a poskytla příjemné místo k posezení na zahradě nejen pro nás dva.

Čtenářka Radka

Názor odborníka

Pro potřeby čtenářky Radky by byla pergola ideální Espacio. Hliníkové lamely, ze kterých se její střecha skládá, ovládá systém poháněný motorem. Dopad slunečního záření na venkovní plochu lamel způsobuje jejich zahřívání, což vede k přirozenému konvekčnímu pohybu vzduchu zdola nahoru, skrz lamely.

Lidé pod pergolou se tak mohou bez jakéhokoli mechanického zásahu těšit příjemnému čerstvému vzduchu. Děje se to zcela přirozeně, bez spotřeby energie. Nastavení sklonu lamel umožňuje obměnu intenzity vánku i slunečního svitu v prostředí pod pergolou, a tím perfektní kontrolu mikroklimatu.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

Pohled na vstup ze severní strany

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

