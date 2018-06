Návrat na Moravu se rodině s dětmi splnil. Postavili si i nový dům

S manželem jsme se před deseti lety odstěhovali za prací do bytu ve městě poblíž Prahy. Minulý rok jsme se definitivně rozhodli, že se vrátíme zpět do rodného města na Moravě, odkud oba pocházíme. Podmínkou však bylo, že se nastěhujeme do nového námi vysněného a navrženého domu.

Nový dům vznikl na místě, kde stál původně dům prarodičů.

Rozhodnutí to nebylo snadné. V Čechách jsme bydleli deset let. Během té doby se naše rodina rozrostla o dvě děti a našli jsme si spoustu nových kamarádů.

Dalším úskalím při rozhodování bylo najít si v novém bydlišti práci po mateřské dovolené a to, že manžel stále pracuje v Praze a s námi tráví čas jen o víkendech.

Pozemek se starým domem, kde dříve žili manželovi prarodiče, jsme dostali darem od otce manžela. Starý dům, který již nevyhovoval ani velikostí a žádným našim představám o novém bydlení, jsme odstranili a na stejném základovém místě jsme svépomocí o víkendech postavili náš nový vysněný domov.

Dům je už téměř dokončený, jen zbývá v nejbližších dnech dodělat fasádní práce, zrekonstruovat garáž, postavit nové oplocení, dokončit terénní úpravy a odstranit nepotřebné kůlny a podobně.

Z nového bydlení jsme i přes všechny problémy nadšeni. Velmi ráda se vracím po pracovním dni s dětmi domů a ráda bych si s odpolední kávou nebo vinným střikem sedla na terasu a zasněně pozorovala naši zahradu, která bude kvést od jara do podzimu, hlídala hrající si usměvavé děti, které se cachtají v bazénku a hrají si na pískovišti či na trampolíně. Také bych zde chtěla hostit návštěvy rodičů, kteří nás často navštěvují a pomáhají s hlídáním dvou nezbedných ratolestí.

Moc se těším, až odklidíme suť a místo ní položíme terasu, která bude přístupná z obývací místnosti. Tímto se nám zvětší naše obytná plocha o posezení pod zastřešenou pergolou, kde se budou konat grilovací party nebo jen tak odpolední či večerní posezení s partnerem, který se vrátí domů po náročném týdnu v rušném velkoměstě.

Stará zahrada brzy „prokoukne“. Zmizí hlavně staré kůlny.

Protože mám ráda květiny, představuji si okolí pergoly v obležení balkonových rostlin všech barev.

Naše malá dcera navštěvuje s babičkou v předškolním roce kurz keramiky, kde mi už k narozeninám vyrobila pítko pro ptáky, sovičku, šnečka a jiné krásné věci, které mám teď v plánu umístit do blízkosti pergoly.

Mám ráda i vaření s různými bylinkami, které si pěstuji v truhlících, a v budoucnu mám představu vybudovat bylinkovou zahrádku, odkud se budou linout vůně.

Výhra v soutěži by nám urychlila splnit si náš sen, byla by to pro nás odměna za stresové období, kterým jsme si prošli a stále procházíme, včetně našich rodičů. Budeme netrpělivě čekat, jak celá soutěž dopadne a zda se nám splní zase kousek našeho snění o spokojeném a šťastném domově.

Čtenářka Katka

Názor odborníka

Pokud si bude chtít rodina opravdu odpočinout po namáhavé svépomocné stavbě domu a třeba pod pergolou i grilovat, pak bude jednodušší dát přednost hliníkovému provedení před dřevěným. Dřevěná pergola vyžaduje neustálou údržbu. Naopak hliník odolává veškerým vnějším vlivům bez poškození.

Místo natírání a starání se o pergolu tedy zbývá více času třeba na grilování, sázení květin nebo čtení. Hliník je také nehořlavý. U grilování se nemusíme bát na chvíli odejít, aby jiskra nezpůsobila požár. V případě romantického večera pod hvězdami můžete zapálit tolik svíček, kolik si budete přát. Hliník prostě nehoří. Je bezpečný pro nás i naše okolí.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

