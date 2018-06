Pro ochranu před deštěm i sluncem postačí mobil a moderní technologie

Je pátek, pozdní odpoledne, pocitově příjemný přelom jara a léta a vy usedáte znaveni nekonečným rozvozem hlíny z hromady, která vznikla při budování domu. To místo bude v budoucnu zakryto pergolou, ale zatím je to jen prostor, kde terasu představuje udusaná hlína, která se za několik posledních slunných týdnu „vypekla“ do podoby keramické podlahy.

Čtyřnohý člen domácnosti by odpočinek ve stínu pod pergolou uvítal jistě také.

Přivíráte oči a říkáte si: tak na pět minut si odfrknu a jdu pokračovat. A poslední věc, kterou vidíte, je, jak se k vám žene váš pes, který využil příležitost, že vás vidí na zemi…

Ve snu se dějí věci: obcházíte sloupek pergoly, dotýkáte se jej a cítíte jeho hladký povrch. Podíváte se nahoru a všimnete si lamel, které propouštějí sluneční svit, avšak poskytují i stín. Sklopíte hlavu a vidíte zahradní nábytek, který stylově perfektně ladí k pergole...

Teplota je tak akorát, letní, okolo 25 stupňů, a na stole máte položenou orosenou skleničku ledového nápoje, ve kterém plave čerstvá jahoda. Sedíte, necháváte se hladit po tváři příjemným odpoledním vánkem a přes otevřené lamely nasáváte sluneční paprsky odpoledního slunce, upíjíte a sedíte v naprostém tichu a pohodě s milovanou osobou a jediný ruch, který je slyšet v okolí, je odpolední „povykování ptáčků“.

Po nějaké době vánek přivane mraky a začne pomalu lehce pršet, intuitivně se natáhnete se po svém telefonu, spustíte aplikaci, zatáhnete lamely a pokračujete v ničím nerušeném pátečním relaxu.

Jenže najednou se proberete, otevřete oči a zjistíte, že zase sedíte na své staré známé terakotové terase a stín vám místo lamel pergoly dělá váš pes, olizující váš pot smíchaný s prachem, který tou dobou už vytvořil solidní krustu na vašem čele.

„No nic, jdeme na to…“ Opět se tak dostáváte do reality. Zvednete se, setřesete ze sebe hlínu a jdete uklízet. „Ty bláho, to by byla síla vyhrát tu pergolu… Jaký je to asi pocit, vyhrál už jsem vůbec něco? Jo, vlastně, když mi bylo sedm, tak jsem vyhrál hodinky...“

Pergolu si představuji u východu na terasu ze dveří. Přemýšlíme o ní už delší dobu. Pro mne, jako nadšence do moderních technologií, je naprosto perfektní to, že lze střechu ovládat mobilním telefonem. Domácnost bych časem celou rád řídil přes nějaký „home kit“, začít chci zámkem, světly v domácnosti, EZS a případně i pergolou.

Protože už brzy čekáme přírůstek do rodiny, tak takováto neplánovaná výpomoc s pergolou by nám lidově řečeno bodla, jelikož se nebudeme muset omezit pouze na obývání interiéru, mohli bychom si udělat stín i na zahradě, kde ho zatím moc není.

Čtenář David

Názor odborníka:

Inteligentní domácnost znamená především větší pohodlí, více času pro celou rodinu a praktičnost, ale nejen to. Například stínění pergoly Espacio můžete ovládat odkudkoli. Stačí vám k tomu chytrý telefon. Lamely jsou motoricky ovládané dálkovým ovladačem, který je standardně dodáván k pergole.

Další možností je napojení na inteligentní domácnost, která umožňuje ovládání na dálku pomocí chytrého telefonu či tabletu s operačním systémem Android či iOS. Ke zatažení střechy nebo naklopení lamel vám stačí mobilní telefon s aplikací nebo ovladač. Bezpečí zajišťuje zpětná vazba, kterou od Espacia dostáváte. Pokud se například v dráze pohybu lamel objeví překážka, ihned se o tom dozvíte na displeji telefonu nebo ovladače. A díky scénářům, které ovládají pohyb stínění samy, například podle aktuální teploty nebo slunečního svitu, šetříte výdaje za energie. Automatizace domácnosti propojuje všechny prvky domu. Ať už jde o inteligentní zámky, světla nebo třeba bezpečnostní čidla.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

Tady bude časem krásná zahrada, chce to však ještě spoustu práce...

Informace k soutěži

Pokud toužíte po pergole, která vás ochrání před dotěrnými slunečními paprsky, ale třeba i deštěm, zkuste popustit svou fantazii a napište nám, jaká je vaše ideální představa pozdního odpoledne stráveného pod pergolou u vašeho domu nebo ve vaší zahradě.

K tomuto popisu (minimálně v rozsahu jedné normostrany neboli 30 řádek) přidejte alespoň osm fotografií místa, kde si svou vysněnou pergolu představujete a popište technické podmínky instalace a všechny další informace, které by porotu měly přesvědčit, že právě váš příběh si zaslouží odměnu v podobě pergoly v hodnotě 150 tisíc od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách.

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Podklady k soutěži Pohoda pod pergolou zašlete co nejdříve e-mailem (uzávěrka je 3. června 2018 ve 12:00 hod.) na adresu bydleni@idnes.cz, do kolonky předmět, prosím, napište název soutěže „Pohoda pod pergolou“.

Bioklimatická pergola ESPACIO nám umožňuje trávit více času venku na čerstvém vzduchu nejen v letních teplých a slunečných dnech, ale i při nepříznivém počasí za deště.

Redakce bude do 1. 7. 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. A pozor, kvalitní fotografie ve formátu jpg (nejlépe se šířkou 1 500 pixelů) vložte jako přílohu, nikoli do textu, nezasílejte je ani přes různá úložiště, v případě nedodržení těchto podmínek nelze váš příspěvek do soutěže zařadit.

Potvrzení o přijetí přihlášky a podkladů nezasíláme. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.