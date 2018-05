Pohoda pod pergolou aneb jak se zbavit každodenního stresu

Čtenářka Oldřiška vidí svou relaxaci pod pergolou takto:

Je pozdní letní odpoledne a slunce se pomalu začíná klonit k západu. To je přesně moje doba. S čerstvou kávou, která chvíli předtím provoněla celý dům svou hořkou esencí, spěchám na rozlehlou terasu. Od té doby, kdy máme novou pergolu, zde trávím hodně času. Jako nyní.

Terasa čeká ještě na dokončení.

Přestože nejsou lamely pergoly úplně zavřené, poskytuje mi prostor dostatek stínu před úmorným sluncem. Ve středu terasy stojí osamělé lehátko. Nepůsobí smutně, naopak. Je připravené jenom pro mě a přesně teď chci být opuštěná i já.

Vedle lehátka se válí můj notebook. Nevšímám si ho. Než se sluneční paprsky ztratí v mlze stoupající z rákosí u potoka, který nám teče přímo pod domem, mám šanci si tu krásu pořádně vychutnat. Usrknu horkou kávu a vnímám to ticho kolem. Zavírám oči a nasávám atmosféru, která je v tomto období stálá a neměnná, a přesto nekonečně svobodná. Jako já v tomto okamžiku.

Pryč od termínů v práci, mých zdravotních problémů, starostí, věčně zvonících a pípajících mobilů s podstatnými, méně podstatnými i naprosto nepodstatnými zprávami a sděleními. Chci být sama. Ne dlouho. Ale tuhle jedinou chvíli dne si prostě nechci nechat vzít. Zhluboka se nadechnu, otevřu oči a skloním se k šálku, abych si vychutnala další lok.

Vzduch voní létem, taková ta nepopsatelná vlahá chuť červánků, kterou si každý vybaví, ale těžko ji vyjádří slovy. Vyhlédnu přes sloupy pergoly na prostornou krajinu pod domem. Kvůli tomuto pohledu jsme tu nechali dům postavit.

Z každé škvíry u potoka vyrůstají divoké kytky a oblékají louku do zářivých barev. Větve nedaleké vrby nabízejí úkryt kočce, která tu číhá na svou kořist. Stejně jako mně pergola i jí vrba poskytuje úlevný stín.

Veselý vánek mi začne ochlazovat tváře. Tato krajina, tato doba, to všechno by mohlo sloužit jako idylické jeviště pro nejednu z mých pohádek, které budu muset brzy dopsat. Mám uzávěrku. Znovu se nadechnu. Dopíjím svou kávu. Beru notebook a s novým elánem se pouštím do práce. Ta malá chvilka strávená na terase pod pergolou mě nabila přesně tak, jak jsem potřebovala.

Než dopíšu první pohádku, slunce zmizí za obzorem a začíná být chladno. Cítím, že se na mě sneslo pár kapek deště. Dřív bych se musela vrátit do domu. Teď jen jedním tlačítkem zavřu lamely na střeše, a aniž bych si nechala ujít nádheru inspirativní noční oblohy, mohu pokračovat ve své práci až do noci.

čtenářka Oldřiška

Díky čistému designu, který je bez jediného viditelného šroubku, působí pergola esteticky, zejména u minimalisticky pojatých staveb.

Informace k soutěži

Pokud toužíte po pergole, která vás ochrání před dotěrnými slunečními paprsky, ale třeba i deštěm, zkuste popustit svou fantazii a napište nám, jaká je vaše ideální představa pozdního odpoledne stráveného pod pergolou u vašeho domu nebo ve vaší zahradě.

K tomuto popisu (minimálně v rozsahu jedné normostrany neboli 30 řádek) přidejte alespoň osm fotografií místa, kde si svou vysněnou pergolu představujete a popište technické podmínky instalace a všechny další informace, které by porotu měly přesvědčit, že právě váš příběh si zaslouží odměnu v podobě pergoly v hodnotě 150 tisíc od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2 × 3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Příjemnou rodinnou atmosféru si na terase či zahradě užijete pod pergolou po celý rok.

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Podklady k soutěži Pohoda pod pergolou zašlete co nejdříve e-mailem (uzávěrka je 3. června 2018 ve 12:00 hod.) na adresu bydleni@idnes.cz, do kolonky předmět prosím napište název soutěže „Pohoda pod pergolou“.

Redakce bude do 1. 7. 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. A pozor, kvalitní fotografie ve formátu jpg (nejlépe se šířkou 1 500 pixelů) vložte jako přílohu, nikoli do textu, nezasílejte je ani přes různá úložiště, v případě nedodržení těchto podmínek nelze váš příspěvek do soutěže zařadit.