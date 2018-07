O pergolu se zasloužila celá rodina, teď si ji také všichni užijí

Odměna v soutěži: pergola v hodnotě 150 tisíc korun Bioklimatická hliníková pergola Espacio od české společnosti CLIMAX v sobě snoubí luxus a funkčnost. Svůj účel plní po celý rok i za nepříznivého počasí. Vybírat můžete ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, které je možné naklápět až po úhel 140 stupňů, a tak regulovat pronikající sluneční paprsky a teplotu pod pergolou. Zavřené lamely do sebe dokonale zapadnou a nepropustí ani kapku vody. Střecha se ovládá dálkovým ovladačem nebo pomocí chytrého telefonu či tabletu přes inteligentní systém řízení domácnosti. Hlavní výhody Espacia? Ochrana před nepříznivým počasím, přirozená ventilace a propracovaný systém odvodu dešťové vody schovaný do nosné nohy pergoly. Zákazník zde má na výběr ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Maximální rozměr je 7×4,5 metru. Spojením jednotlivých pergol je možné docílit i několikanásobně větší plochy zastřešení. Způsob montáže a kotvení se vždy řeší podle konkrétních možností místa stavby. Bioklimatickou pergolu je možné instalovat jako samostatně stojící, nebo ji částečně ukotvit do stěny domu. Pergolu je možné vybavit i nadstandardními prvky. Například pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách. Komfortní systém ESPACIO lze také dovybavit reproduktory, vytápěním nebo dešťovým senzorem. Díky čistému designu, který je bez jediného viditelného šroubku, působí pergola esteticky, zejména u minimalisticky pojatých staveb.