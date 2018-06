Opravil byt, postavil dům a upravil zahradu. Manželka chce ještě víc

Můj příběh bude úplně obyčejný a určitě velmi podobný spoustě mých vrstevníků. Jsem „Husákovo dítě“, vyrůstal jsem v rodinném domě, který byl vždy spíše žroutem volného času než zdrojem pohody a relaxace. Rodiče trávili většinu volných chvil snahou vypěstovat si na zahrádce vše, co nebylo k dostání, a udržet stárnoucí dům ze sedmdesátých let v obyvatelném stavu.

Na zahradě odvedla rodina také kus práce.

Nejednou se snažili o nutnosti aktivit s tím spjatých přesvědčit i nás děti. Vyrostli jsme, a pokud budu mluvit za sebe, řekl jsem už nikdy. Chci si život užívat a nebýt jako oni. Koupil jsem byt, zrekonstruoval jej a očekával pohodu a další výhody plynoucí z bydlení v bytovém domě.

Člověk míní a žena mění. Oženil jsem se a po prvním dítěti zesílil tlak na pořízení většího bydlení se zahrádkou. Prostě vlastní dům. Po několikaměsíčním zvažování všech možností, spoustě nekonečných rodinných diskusí a hádek jsme úspěšně navýšili hypotéku, kterou jsme měli ještě na pořízení a rekonstrukci bytu, zakoupili starší dům a ten zrekonstruovali.

Kdo to někdy prodělal, rozumí. K rozvodu bylo mnohdy velmi blízko, ale zvládli jsme to. Dům je hotový, zahrádka vzhledem ke starší zástavbě nedala na rozdíl od domu tolik práce, strom je zasazený, syna už jsme vyřešili v bytě, takže co teď?

Protože ze slunné zahrádky a terasy směrem na jih se stal použitelný prostor v letním čase pouze v hodinách do 10 ráno a od 18 hodin večer, a nechtěl jsem sklouznout do dětských let, kdy dům a zahrada byly jen na práci, žádný relax, prostě po práci se raději schovej. Řekl jsem si znovu: „Ne!“

U domu by měl být prostor pro oddech pro případ, že na něj někdy zbude čas. Od té doby jsem se dostal do početné skupiny „domkařů“ řešících problém, jak udělat stín, aby ve větru neodletěl, v dešti ochránil, pohled z okna zcela nezakryl a peněženku ještě více nezdevastoval. Teď to vypadá, že zasadit strom, postavit dům a zplodit syna nejsou základním úkolem muže. Ten nejtěžší je zrealizovat pergolu. Nerad bych zklamal, ale úkol je to opravdu nelehký.

Takže moc rád bych přemýšlel, jaké by to bylo, sednout si v poledne, odpoledne nebo i v pozdějších hodinách na terasu a užívat si pohodu s dětmi. Mohl bych si s nimi hrát, aby manželka měla čas na zahrádkaření, nebo pod ní provádět četné drobné domácí práce, vymýšlet program na víkend nebo si jen tak romanticky povídat za zpěvu cvrčků, popřípadě jiného hmyzu (vize manželky).

Terasa je orientovaná na jižní stranu.

Nebo bych četl noviny, sledoval na tabletu sportovní pořady a testoval vzorky minipivovarů či dobrých vín s kamarády (vize moje). Nicméně na to nemám čas. Musím brouzdat internetem, abych se marně pokoušel najít optimální řešení zastínění, otravovat časově velmi nespolehlivé architekty a pracovat, abych vydělal na ten kus železa, hliníku, látky, skla, který bude znamenat, že dům není jen práce, nervy, utracené peníze a splněný sen manželky.

Že dům je místo, kde se sejdu s přáteli v létě na terase, ať už slunce pere jako blázen, ať už prší, ať děti zlobí, ať mám špatnou či lepší náladu, prostě když chci já, nebo moje žena a děti, které už nemusí hledat stín jen pod stolem a lavicemi. Snad se mi to jednou podaří.

Čtenář Richard

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

Střechu tvoří hliníkové lamely, které je možné naklápět až po úhel 140 stupňů a tak regulovat pronikající sluneční paprsky a teplotu pod pergolou.